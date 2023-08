Escape-Tour Friedberg: Mit Zettel und Stift durch die Zeit

Von: Natascha Heidenreich

Hier wird nicht nur gerätselt. Auch Orte wie die Friedberger Stadtkirche und das dazugehörige Modell werden Teil der Aufgaben. © Anna Laura Müller

Elvis Presley, ein Diamantenkartell und eine Verfolgungsjagd: Bei einer modernen Schnitzeljagd in Friedberg wird die Kleinstadt zum Schauplatz großer Abenteuer. Miträtseln ist dabei unbedingt notwendig.

Jeonghoon So räuspert sich: „Ich lese mal vor“, sagt er. Der Rest der Gruppe hat sich auf den Mauern des Brunnens am Friedberger Europaplatz niedergelassen und blickt auf 18 Zettel. Die Kugelschreiber sind gezückt. „Ihr haltet die Notizen von Julia Siegfrieden in den Händen“, liest So. „Sie reist unkontrolliert durch die Zeit und braucht eure Hilfe.“ Jetzt steht die Mission der Gruppe fest. Marie Kaßner und Aenne Benjes schauen sich um. Konzentriert.

Die Gruppe um So hat nur ein Ziel – und zwar, das Rätsel zu lösen. Und dann das nächste und das darauf folgende, denn sie machen eine Stadtrallye im Stil von Escape-Spielen. Die Tour, die es seit 2020 gibt, führt sie durch das heutige Friedberg und an einige historische Orte in der Stadt.

Am Europaplatz in Friedberg ist der Startpunkt der Zeitreise für Jeonghoon So, Marie Kaßner und Aenne Benjes. © Natascha Heidenreich

Gedacht ist es als eine Zeitreise, und gespielt wird es als Rallye in der gesamten Stadt. Die Rallye ist ein Tipp für Escape-Room-Begeisterte, die das Rätselraten im Sommer nach draußen verlegen möchten. Und die Tour ist ein guter Grund, in Friedberg anzuhalten und sich zusammen mit Freundinnen und Freunden oder der Familie all den Rätseln zu stellen, die sich Spielentwickler Simon Zimpfer von den „Spielarchitekten“ für Friedberg überlegt hat. Einen Tag lang war Zimpfer dafür mit dem Friedberger Stadtführer Roland Reichl unterwegs. Am Ende hatte er die bedeutendsten Personen und Ereignisse erfasst, Orte fotografisch festgehalten und auf einem eigenen Stadtplan verortet.

Jeonghoon So, Marie Kaßner und Aenne Benjes sind extra aus Frankfurt angereist. Für die drei ist es das erste Mal, dass sie in Friedberg aussteigen. Bisher war die Stadt nur die Haltestelle, die im Zug auf dem Weg nach Frankfurt durchquert wurde. Aber das ändert sich heute.

Anleitung aufmerksam lesen

Die Anleitung für die moderne Schnitzeljagd ist fast eine Seite lang. Zu lang, um sie in einem Rutsch zu lesen, findet die Gruppe. Sie überspringen die letzte Hälfte und gehen zum ersten Rätsel über. Ein Fehler, der sie schon nach der ersten erfüllten Aufgabe einholen wird, denn Textarbeit ist in dieser analogen Stadtrallye essenziell. So werden die Rätsel zwar der Reihenfolge nach gelöst, aber im unteren Drittel der Seite kann überprüft werden, ob die vorherige Antwort richtig war. In der Anleitung steht, wie die Lösung gefunden werden kann.

Außerdem sollten die Ergebnisse immer gleich eingetragen werden. Protagonistin Julia Siegfrieden reist schließlich unkontrolliert durch die Zeit. Nach einer verspäteten vollständigen Lektüre der Anleitung macht sich die Gruppe auf zum nächsten Ort. Aufgeteilt gehen sie auf die Suche nach Hinweisen. Nebenbei wird die Stadt zu Fuß erkundet. „Hier gibt es aber viele Eisdielen“, stellt Benjes erstaunt fest. Ob es die zu allen Zeiten gab? Denn das Spiel erlaubt auch einen Blick in die Vergangenheit. Zum Beispiel zu Elvis Presley, der 1958 ein prominenter Gast Friedbergs war. In den Notizen schreibt Siegfrieden, dass sie neben Elvis stand. So weiß die Gruppe, in welcher Zeit das nächste Rätsel spielt.

Gemeinsam in der Gruppe lassen sich die teils kniffligen Rätsel am einfachsten lösen. © Natascha Heidenreich

Nachdem auch dieses Rätsel gelöst wurde, geht die Reise weiter in die Vergangenheit zu einem weiteren großen Namen: Oppenheimer. An der Straße entlang und vorbei an einer weiteren Eisdiele lassen die drei ihren Blick schweifen und finden den Namen. An dieser Stelle muss aber eines klargestellt werden: Es geht nicht um den Vater der Atombombe – so viele berühmte Gäste hatte Friedberg nun auch nicht –, sondern um Sir Ernest Oppenheimer. Er war Begründer eines Diamantenkartells, das im 20. Jahrhundert den weltweiten Handel zeitweise bis zu 90 Prozent kontrollierte. Benjes, Kaßner und So halten Ausschau nach seinem Geburtshaus. Danach taucht die Gruppe tiefer in die Geschichte Friedbergs ein, springt weitere Jahrhunderte in der Zeit zurück, um Julia Siegfrieden in die Gegenwart zurückzuhelfen.

Mittlerweile ist schon eine Stunde vergangen, aber die Motivation ist ungebrochen. Die Hälfte ist bereits geschafft. Die ersten fünf Rätsel sind gelöst und wieder müssen Spuren der Vergangenheit in den Gebäuden der Neuzeit gefunden werden. Ein scharfer Blick und natürlich eine motivierte Gruppe sind das A und O.

Verschiedene Rätsel und ein Faktencheck

Die Rätsel variieren von Station zu Station, so dass alle auf ihre Kosten kommen. Es gibt Fabeln in Frakturschrift und Aufgaben, die nur mit Logik gelöst werden können. Manches ist wirklich geschehen und manches ist frei erfunden. Wen es interessiert, der kann sich nach erfolgreichem Lösen der Stadtrallye die letzte Seite einmal genauer anschauen – dort gibt es einen Faktencheck.

Und wer nach der Tour durch Friedberg noch nicht sofort wieder gehen möchte, kann sich vielleicht noch ein wohlverdientes Eis kaufen, denn wie jetzt klar sein sollte: Eisdielen gibt es in dieser Stadt wirklich genug.

Tickets für die Tour können über www.ticket-shop-friedberg.de/friedberger-escape-tour/ gebucht werden. Eine Tour für bis zu acht Personen kostet 33 Euro inkl. Vorverkaufs-Gebühren.