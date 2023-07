Ferien-Tipp: Den Römer erleben

Von: Florian Leclerc

Die Fassade des Frankfurter Römers birgt viel Geschichte. © Rolf Oeser

Das Frankfurter Rathaus vereint Bausubstanz aus etwas 600 Jahren. Regelmäßig können Gäste einen Blick hinter die Fassade werfen.

Der beste Weg, den Römer kennenzulernen, war sicherlich bei „Römer Open 2023“. Etwa 22 000 Menschen kamen dieses Frühjahr im Rahmen des Paulskirchenfests ins Frankfurter Rathaus. Sie konnten erleben, was sich hinter der neogotischen Dreigiebelfassade des Rathauses verbirgt: eine teilweise 600 Jahre alte Bausubstanz.

Zwei Häuser, das Haus zum Römer und der westlich angrenzende Goldene Schwan, waren ab 1405 die Kernstücke des Rathauses. Über die Jahre und Jahrhunderte kamen weitere Gebäude hinzu, welche durch labyrinthische Durchgänge verbunden waren. Etwa 600 Jahre alt sind die Römerhalle und die Schwanenhalle – die Römerhalle kennen Besucherinnen und Besucher des Lesefests Literatur im Römer, weil dort die Lesungen sind.

Die beiden Gewölbehallen wurden einst so massiv gebaut, dass sie sogar den Bombenangriff im März 1944 überstanden, bei dem weite Teile der Altstadt den Brandbomben und Flammen zum Opfer fielen. Das Rathaus baute die Architektengemeinschaft von Otto Apel, Rudolf Letocha, William Rohrer und Martin Herdt bis 1955 wieder auf.

Der Römer vereint Stile aus mehreren Jahrhunderten, auch die Architektur der 1950er. Charakteristisch sind etwa die Nussbaum-Vertäfelung und die Pendelleuchten im Ludwig-Landmann-Saal, wo sich der Magistrat in der Regel an zwei Freitagen im Monat zu Beratungen trifft. Für Feierlichkeiten und Empfänge, etwa zur Verleihung des Deutschen Buchpreises, lädt die Stadt in den Kaisersaal ein, wo Könige und Kaiser einst nach der Krönung speisten und zechten. Den Kaisersaal schmücken noch heute lebensgroße Porträts von 52 Königen und Kaiser seit Konrad I. (um 881 bis 918).

Den Römer besuchen können Gäste bei den zahlreichen Führungen. Nach einer Anmeldung können die Besucherinnen und Besucher zur Stadtverordnetenversammlung kommen, um die Debatten der Stadtverordneten zu verfolgen. Bei den Bürgerfragestunden der Römer-Fachausschüsse, etwa zu Bildung, Kultur und Mobilität, können Gäste ihre Fragen loswerden.

Ein anderer Weg, den Römer kennenzulernen ist, sich das Ja-Wort zu geben. Das Standesamt und der Trausaal sind ebenfalls im Römer untergebracht.