Auf der Suche nach dem passenden Ferienjob

Von: Natascha Heidenreich, Michael Löw

Die Betreuerjobs bei den Rodgauer Ferienspielen sind immer begehrt. Wer einen Platz will, muss sich früh bewerben. © Stadt Rodgau

Der Sommer ist für viele Schülerinnen und Schüler die ideale Zeit, um zu entspannen – oder ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Nicht immer endet die Suche nach Aushilfsjobs erfolgreich. Mit ein paar Tipps kann es aber klappen.

Das wichtigste Kommando seines ersten Ferienjobs schallt unserem Autor noch Jahrzehnte später durch die Ohren. Zuerst laut „Material“, und wenn das nicht sogleich an Ort und Stelle war, unterstrich ein viel lauteres „Materiaaal“ die Dringlichkeit. Besagtes Material waren 36 Zentimeter dicke Mauersteine und sollten auf ein brusthohes Gerüst gehievt werden. Ein Knochenjob für einen Zwölftklässler – erst recht, wenn auf dem Gerüst zwei gestandene Maurer eine 15 Meter lange Wand ohne Fenster hochzogen.

1979 hatte unser Autor also als Bauhelfer bei einem Bekannten angeheuert. 100 Mark gab es damals pro Tag auf die Hand. Egal, wie viel Material die Maurer verlangten und wie spät sie den letzten Stein gesetzt hatten. Die Plackerei lohnte sich.

„Handlanger am Bau“ steht 2023 allerdings nicht auf der Liste der zehn beliebtesten Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler und Studierende. Die möchten nämlich lieber Nachhilfe geben, Babysitten, Kellnern oder im Supermarkt Regale auffüllen. So steht es jedenfalls in den einschlägigen Internetforen.

Keine Ferienjobs bei der Arbeitsagentur

Ein paar Hundert Euro extra für das neue Smartphone oder den ersten Urlaub ohne Eltern kann man immer gebrauchen. Doch wer verhilft Schülerinnen und Schülern oder Studierenden zu einer Aushilfstätigkeit für ein paar Wochen? Die Arbeitsagentur? Fehlanzeige! „Ferienjobs werden nicht von uns aufgenommen. Hier haben wir nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“, sagt Regina Umbach-Rosenow von der Arbeitsagentur in Offenbach bedauernd.

Okay, dann halt selbst bei einem der Großen in der Region nachfragen. Schließlich klebt an jedem Postauto die Aufforderung „Wir suchen dich! m/w/d“. Die Post betreibt in Nieder-Roden und Obertshausen zwei riesige Frachtzentren, in denen es Arbeit für junge Menschen ohne besondere Qualifikation geben dürfte. Wer fragt, wo die Bewerbung hingeschickt werden kann, bekommt aber auch hier eine ernüchternde Antwort: „Klassische Schülerjobs für die Ferien bieten wir nicht an“, macht Pressesprecher Stefan Heß die Hoffnung auf besagte Extra-Euro für Jüngere zunichte. Ein bisschen hoffen dürfen Volljährige, die über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder mal bei der Post arbeiten wollen.

Rechtliche Regelungen

Vielleicht ein Grund für die Zurückhaltung der Post: Laut Jugendschutzgesetz dürfen 13- bis 14-Jährige täglich nur zwei Stunden leichte und kindgerechte Arbeit ausführen. 15- bis 17-Jährige dürfen in den Ferien immerhin bis zu vier Wochen und acht Stunden am Tag jobben, schreibt das Magazin der Minijob-Zentrale.

Bei der Suche sollte auch unbedingt darauf geachtet werden, dass es sich wirklich um Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler handelt und nicht um unbezahlte Schnuppertage. Zumindest Praktika werden beispielsweise beim Drogeriemarkt Dm auf dessen Website angeboten. Wer aber einen Ferienjob sucht, der auch bezahlt wird, sollte Eigeninitiative zeigen und direkt nachfragen.

Shaya Beetz aus Rödermark hat schon mit 14 Jahren einen Ferienjob gefunden. Die Schülerin hatte im März ein Sozialpraktikum im Spielzeugladen Nowak in Ober-Roden absolviert. „Die Arbeit mit den Kindern und ihren Eltern hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gleich nach einem Ferienjob gefragt habe“, erzählt sie. Jürgen Nowak war von ihr so begeistert, dass er Shaya ab Juni als Aushilfe eingestellt hat. Sie arbeitet neben der Schule zweimal die Woche im Spielzeugladen. Während der Ferien kommt sie mehrere Wochen am Stück. Sie packt Geschenke ein, berät die kleinen und großen Kundinnen und Kunden, räumt Ware ein, packt Pakete, zeichnet die Artikel aus und hilft beim Raustragen schwerer Geschenke. Mit dem Ferienjob der 14-Jährigen im Spielzeugladen schließt sich ein Kreis. Denn die Schülerin wurde schon als Baby von ihrer Mama durch das Kinderparadies getragen, ist also selbst eine Kundin der ersten Stunde.

Aushilfsjobs bei der Stadt Rodgau

Aussichten auf einen Ferienjob gibt es auch bei der Stadt Rodgau. Die sucht jeden Sommer Aufräumerinnen und Aufräumer für ihren Badesee. Doch Achtung: Dort muss man nicht nur achtlos weggeworfene Kippen oder Pommes-Schälchen einsammeln, sondern auch die Hinterlassenschaften der Gänse, die immer wieder über den Strand herfallen. Die Stadt zahlt den Aushilfskräften den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde.

Mindestens 18 muss sein, wer bei den Rodgauer Ferienspielen Kinder betreuen will. Wichtigste Einstellungsvoraussetzung: Spaß und Freude im Umgang mit bis zu zwölf Jahre jungen Kids. Außerdem fordert die Stadt ein Führungszeugnis der potenziellen Betreuerinnen und Betreuer. In diesem Sommer sind alle Rodgauer Betreuungsstellen besetzt. Ab Mitte August kann man sich aber schon für die Herbstferienspiele und ab Dezember für die Ferienspiele im nächsten Jahr bewerben. Viele Betreuerinnen und Betreuer sind schon seit Jahren dabei. Die treuesten Teamer sind die der Skifreizeit. Denn auch im Winter lassen sich einige Extra-Euro verdienen.

In der Nachbarstadt Rödermark stehen die Chancen für einen Zusatzverdienst dagegen schlecht. Lediglich bei der Kanu-Freizeit paddelt eine Ferienkraft mit. Wer dieses Jahr zum ersten Mal einen Ferienjob sucht, sollte davon aber nicht entmutigt sein. Es gibt oft spannende Stellen in der eigenen Stadt, die noch unbesetzt sind.

Alexander Yagudin sucht Verstärkung bei der Filmproduktion. © Alexander Yagudin

Wie wäre es zum Beispiel damit, in den Ferien ein bisschen Filmluft zu schnuppern? Die Alexander Yagudin Filmproduktion in Frankfurt sucht nach Aushilfen. „Bei einem Dreh wird immer Hilfe gebraucht“, sagt Inhaber Alexander Yagudin. Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein und bekommen einen Stundenlohn von 14 Euro. Erfahrung in der Branche sei nicht nötig, denn alles Wichtige könne den Aushilfen auch noch am Set beigebracht werden. Ansonsten sind die Aufgaben vielfältig: Set-Auf- und Abbau, Bedienung von Kamera und Ton, Lichtsetzung und kleine Besorgungen gehören dazu. Bewerberinnen und Bewerber können eine E-Mail an jobs@yagudinfilm.de senden.

Jobplattformen können weiterhelfen

Jobs im Verkauf bieten sich für Schülerinnen und Schüler auch immer an. Die Lidlfiliale in der Lorscher Straße in Frankfurt bietet auf der Plattform „indeed“ einen Schülerjob an. Für 14 Euro die Stunde soll die Kundschaft beraten und Waren in die Regale eingeräumt werden. Überhaupt lohnt die Suche auf Jobplattformen. Die Bäckerei Eifler sucht ebenfalls im Internet für die Ferienzeit nach einer Aushilfe.

Ferienjobs finden ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Meist hilft Vitamin B oder ein Blick in die eigene Lokalzeitung. In einer war dort letztens beispielsweise zu lesen: „Schülerin/Schüler in Urberach nähe Friedhof gesucht, der/dem Unkrautjäten gegen Bezahlung Spaß macht.“