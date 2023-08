Fraport: Mit Virtual Reality in die Flugzeugwelt

Von: Julia Lorenz

Einmal virtuell die Parkposition eines Flugzeugs steuern: Das geht im Airport Frankfurt. © Fraport

Eine Multimediale Ausstellung im Fraport-Besucherzentrum lädt zum Mitmachen ein.

Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille in die Katakomben des Flughafens abtauchen und eine 360-Grad-Fahrt durch die Gepäckförderanlage machen, als Marshaller (zu deutsch: Bodenlotse) virtuell einem Flugzeug die Parkposition zuweisen, eine Zeitreise in die 50er Jahre machen oder sich spannende Geschichten über Zeppeline und die Luftbrücke anhören. All das und noch vieles mehr können Gäste des Fraport-Besucherzentrums auf 1200 Quadratmetern mitten im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens erleben.

Herzstück der interaktiven Ausstellung ist ein 55 Quadratmeter großes Modell des Airports. Mit Hilfe von Tablets kann man dort hinter die Kulissen von 80 verschiedenen Einrichtungen blicken. So gibt es 360-Grad-Videos, Fotos und Informationen unter anderem über den Tower der Deutschen Flugsicherung und die Arbeit der Vorfeldlotsen, über die Bundespolizei, den Zoll und den Bau des Terminal 3.

Alle Flüge weltweit in Echtzeit

Ein besonderes Highlight des Besucherzentrums ist allerdings „The Globe“, eine riesige, interaktive ansteuerbare Bildschirmwand, die aus 28 Monitoren besteht. Diese bilden sämtliche Flüge rund um den Globus ab – in Echtzeit.

Ganz neu ist die virtuelle Tour-App „VisitFRA“, die extra für das Besucherzentrum entwickelt wurde und vor einem Besuch dort auf das Handy heruntergeladen werden kann. Die App bietet zusätzlich einen besonderen Einblick in die Welt der Luftfahrt. Zudem gibt es in den Sommerferien für Kinder wieder eine Reisepass-Rallye durch das Besucherzentrum inklusive Gewinnspiel angeboten.

Kleiner Tipp: Ein Ausflug in das Fraport-Besucherzentrum lässt sich gut mit einer der live moderierten Bus-Rundfahrten, bei denen man dem Geschehen auf dem Vorfeld noch näher kommt, kombinieren. Abrunden können Gäste ihren Ausflug zum Airport mit einem Besuch auf der Besucherterrasse im Terminal 2. Von dort aus kann man startende und landende Flieger beobachten.

Das Besucherzentrum hat täglich von 10 bis 13.30 Uhr, sowie von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tickets – auch für die Bus-Rundfahrten – gibt es unter www.fra-tours.com

Die Besucherterrasse ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt dafür ist frei.