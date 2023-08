Gaumenfreuden im Vogelsberg

Gedern

Im Schlosshotel Gedern können Gäste nicht nur fürstlich übernachten, sondern auch die eigenen Kochkünste schulen.

Eine Nacht in einem Fürstenbett? Ein romantisches Essen zu zweit oder die eigenen kulinarischen Fähigkeiten erweitern? Vielleicht sogar alles auf einmal? Seit 2007 machen das Ute und Hubertus Schultz in ihrem Schlosshotel im hessischen Gedern und seit 2017 im danebengelegenen Gästehaus „Villa Geriwada“ möglich. Das Viersternehotel im Nordosten des Wetteraukreises mit seinen zwölf Doppelzimmern für mindestens 58 Euro pro Nacht bietet viel Komfort in einem zu einem Schloss passenden Stil.

Doch das Schlosshotel bietet mehr als nur luxuriös ausgestattete Zimmer. In einem der vier Restauranträume Eleonore, Schlossstube, Gefängnis und Ritterstube können Gäste mit und ohne Übernachtung saisonal ausgesuchte Gerichte aus der regionalen Küche mit internationalen Einflüssen probieren. Fleisch, Fisch sowie vegetarische und vegane Gerichte finden sich auf der Speisekarte. Hauptspeisen werden für 25,50 bis 33,50 Euro angeboten, das dreigängige „Menü aus der Heimat“ kostet 56,50 Euro. Wer einen romantischen Tag zu zweit in der Vulkanstadt am Vogelsberg verbringen möchte, kann zum Abschluss auch das Candle-Light-Dinner für 95 Euro – mit Weinbegleitung für 119 Euro – probieren. Außerdem lädt die Sonnenterrasse des Schlosshotels dazu ein, bei Kaffee und Kuchen an der frischen Luft des anerkannten Luftkurorts zu entspannen.

Kurse zu asiatischer Straßenküche und Knödel

Wer durch das Essen im Restaurant des Hotels auf den Geschmack gekommen ist und seine kulinarischen Fähigkeiten dementsprechend ausbauen möchte, der ist im Gewölbekeller des Schlosses richtig. Von Hubertus Schultz, Mitbesitzer und Koch des Hotels, und dessen Neffen Maximilian, der ebenfalls in der Küche des Restaurants als Koch arbeitet, werden Kurse zu verschiedenen gastronomischen Themengebieten wie der asiatischen Straßenküche, aber auch zu Knödeln oder zum Grillen, Smoken und BBQ für je 99 Euro angeboten.

Für alle, die sich nach all dem kulinarischen Angebot trotzdem noch etwas bewegen möchten, bietet die Stadt Gedern und die umliegende Region mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft im größten zusammenhängenden Vulkanmassiv Europas einen guten Ausgangspunkt, um mit dem Rad oder zu Fuß den Vogelsberg oder die Wetterau zu erkunden. (Von Marcel Arnold)