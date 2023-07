Häuser mit Charakter: Ein Besuch im Hessenpark

Ulrike Sbresny möchte einen authentischen Blick in die Vergangenheit ermöglichen. So auch in die Martinsklause aus den 1950er Jahren. © Florian Neuroth

Die Gebäude im Freilichtmuseum in Neu-Anspach müssen einige Voraussetzungen erfüllen, um dort aufgenommen zu werden. Ein hohes Alter gehört nicht unbedingt dazu.

Die Einrichtung ist funktional. Ein paar ungepolsterte Bänke und Stühle, einfache Holztische und als Gedeck Salz- und Pfefferstreuer sowie ein schwerer Humpen fürs Geschirr – in der Martinsklause beschränkt man sich aufs Wesentliche. Ein bisschen Luxus findet der Gast in der rechten Seite des Schankraums. Ganz oben im Eck hängt ein kleiner Röhrenfernseher. Gut kann man sich vorstellen, wie die Kneipenbesucherinnen und -besucher hier einst vor dem Schwarz-Weiß-Bildschirm standen und die deutschen Fußballer im Berner WM-Finale anfeuerten. Damals im Jahr 1954. Als die Klause noch im nordhessischen Remsfeld beheimatet war.

Heute steht die Gaststätte gut 120 Kilometer südlich im Hessenpark und wirkt keinen Tag gealtert. Alles sieht noch so aus wie vor 70 Jahren. Das sei auch so gewollt, sagt Ulrike Sbresny. „Wir vermitteln Alltagskultur und wollen einen möglichst authentischen Blick in die Vergangenheit liefern“, sagt die Leiterin des Fachbereichs Wissenschaft im Freilichtmuseum.

Geschichte der Objekte muss nachvollziehbar sein

Damit das gelingt, achten die gut zehn Mitarbeitenden der Wissenschafts-Abteilung bereits bei der Auswahl der Gebäude auf „eine gute Dokumentationslage“, so Sbresny. Die Geschichte der Objekte muss nachvollziehbar sein. „Am besten sind Fotos, Baupläne oder andere Dokumente, die Auskunft darüber geben können, wie es im Gebäude einst ausgesehen hat und wer darin gelebt hat.“ Wichtig seien auch Menschen, die etwas dazu erzählen können. Diese Kombination bildet die Grundlage für die Arbeit von Sbresny und ihren Kolleginnen und Kollegen. „Wir wollen uns auf Fakten stützen“, sagt die promovierte Kunstwissenschaftlerin und Historikerin.

Das ist nicht immer leicht und kann dauern – selbst wenn die Gebäude gar nicht so alt sind. Aus der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft im Oberurseler Gewerbegebiet „An den Drei Hasen“ etwa, übernahm der Hessenpark bereits bei der Schließung der Unterkunft im Jahr 2016 vier Container. Für die Besucherinnen und Besucher geöffnet sind die aber noch nicht. „Gerade bei dem Projekt war es schwierig mit Zeitzeugen zu sprechen, weil viele nicht darüber reden wollten“, sagt Sbresny. Man sei jetzt aber „auf der Zielgeraden“.

Häuser müssen aus Hessen stammen

Mit die wichtigste Voraussetzung bei der Auswahl der Häuser ist, dass sie aus Hessen stammen müssen. Die Frage nach der Region werde ihr oft gestellt, erzählt Sbresny. Es sei doch egal, woher die Gebäude kommen, hört sie dann. „Aber das ist nicht so“, betont die Historikerin. „Die Geschichte der Familien, die in den Gebäuden gelebt haben, ist maßgeblich vom Ort geprägt. Ob die Arbeitsstelle in Frankfurt war oder in der Rhön macht einen großen Unterschied. Wir wollen erklären: Wie war das Leben im Rhein-Main Gebiet? Und wie war es in Osthessen?“

Deshalb sind die Gebäude nach Baugruppen getrennt, die sich größtenteils an den Regionen orientieren und auf eine ganz bestimmte Zeit mit jeweils passender Thematik konzentrieren. In der Baugruppe Nordhessen sind es die Nachkriegszeit und das Thema Mobilität. „Die 1950er Jahre stehen für Aufbruch. Die Menschen reisten jetzt“, sagt Sbresny. In der Martinsklause verdeutlichen das die Gasträume im oberen Stockwerk. Die Gebäude müssten daher auch thematisch passen, erklärt die Wissenschaftlerin. Für Nordhessen sucht der Park noch nach einer Tankstelle aus den 50er bis 60er-Jahren.

Trimm Dich: In den 1970er-Jahren lag Sport im Freien im Trend. © Florian Neuroth

Zwei Jahrzehnte später war Gesundheit plötzlich wichtig. Auf Sportanlagen wie dem Trimm-Dich-Platz wurde der „Wohlstandsspeck“ der fetten Wirtschaftswunderjahre abtrainiert. „Das war damals eine große Bewegung“ erklärt Sbresny. Zu finden ist die Fitness-Anlage in der Baugruppe Rhein-Main mit Fokus auf die Zeit ab 1970. Zeitgenössische Gebäude gibt es in dem Abschnitt – abgesehen von den Containern aus Oberursel – noch nicht, aber das werde sich ändern, kündigt Sbresny an und verweist auf einen entsprechenden Entwicklungsplan. „Es ist wichtig für die Zukunft zu planen.“ Und auch jene Geschichte zu thematisieren, die erst nach der Grundsteinlegung des Parks im Jahr 1974 passiert ist.

So versuche man derzeit, ein Fertighaus anzuschaffen. „Das könnten wir uns gut vorstellen, weil es typisch für die frühen 70er-Jahre ist“, sagt sie. Im vergangenen Jahr startete der Park einen Aufruf. Einige Häuser sind in der engeren Auswahl. Für welches sie sich im Hessenpark entscheiden, hängt neben der Dokumentationslage von der Größe ab. „Das Haus sollte 100 Quadratmeter nicht überschreiten, damit es nicht so stark zerteilt werden muss. Das Ziel ist immer die „Ganzteiltranslozierung“, also der Transport in einem Stück.“ Daneben würde man darauf achten, dass möglichst wenig verbaut worden sei. „Je weniger renoviert wurde, desto besser.“

Im neuen Musterhaus schließen sich Fachwerk und modernes Wohnen nicht aus. © Florian Neuroth

Noch mehr Bezug zur Gegenwart hat das bald fertiggestellte Fachwerk-Musterhaus gegenüber des Zentralmagazins, in dem der Park mehr als 200 000 historische Objekte sammelt. Große Fenster ragen auf der Vorderseite des Gebäudes bis zum Boden, daneben schließt ein gläserner Anbau ans Fachwerkhaus. Im Inneren sind ein modernes Badezimmer, eine Küchenzeile, zeitgenössisches Mobiliar und ein offener Wohnbereich verbaut. Es gehe darum, zu zeigen, wie Menschen heute im Altbau leben könnten. „Ein Fachwerkhaus kann hell und modern sein“, so Sbresny. Dadurch werbe der Park auch für mehr Nachhaltigkeit. Sbresny betont: „Es muss nicht immer neu gebaut werden.“

