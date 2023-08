S6-Ausbau: Herr über die neuen Gleise

Von: Dennis Pfeiffer-Goldmann

Wolf-Dieter Tigges leitet den S6-Ausbau vom Westbahnhof Frankfurt bis Bad Vilbel, hier am Frankfurter Berg. © Michael Faust

Wolf-Dieter Tigges steuert eine Baustelle der Superlative. Vom Frankfurter Westbahnhof bis Bad Vilbel baut er mit seinem Team die Strecke der Main-Weser-Bahn neu und ergänzt sie um zwei eigene Gleise für die S6.

Seine Augen, seine Ohren, seine Sinne hat Wolf-Dieter Tigges überall. Das muss der Projektleiter der Bahn-Tochter DB Netze auch. Allein zwischen Ginnheim und Frankfurter Berg sind 110 Mitarbeitende auf der Baustelle für die zwei eigenen Gleise für die S-Bahn-Linie 6 unterwegs. Weil die Main-Weser-Bahn hier mit täglich 60 000 Fahrgästen stark frequentiert ist, muss der Zugbetrieb weiter rollen. „Das Bauen unter dem rollenden Rad ist eine große Herausforderung“, so Tigges.

Ganz anders bei Tigges‘ vorigem Projekt Stuttgart 21, dem Bau des neuen Tiefbahnhofs. Hier leitete er bis 2020 die zentrale Baulogistik. Dagegen sei der S6-Ausbau zwar „ein Mini-Projekt“. Aber: „In der Verkehrsdichte der Großstadt“ eine 13 Kilometer lange Großbaustelle voranzubringen, „das ist das Problem“.

Besonders eng geht es zu in Eschersheim. Deswegen bedarf es dort einer zeitlich genau ausgetüftelten Bau-Logistik. © Michael Faust

Beispielsweise muss die S6 stets an allen Stationen halten können. Das geht derzeit nur an provisorischen Perrons, die an den schon fertigen Fernbahngleise montiert wurden. Während nebenan Züge nach Sylt, Stockheim und Siegen vorbeiflitzen, bringen Arbeiter tonnenschwere Fundamente für Bahnsteige, Lärmschutzwände, Oberleitung und Signale in den Boden, setzen Maste, stecken per Bagger Lärmschutzelemente ein.

2017 haben die S6-Bauarbeiten begonnen. Von Verspätungen frustrierte Pendlerinnen und Pendler sehnen den Ausbau herbei. Nicht nur soll die S6 auf eigenen Gleisen zuverlässiger und schneller rollen. Bisher muss sie planmäßig Zwangsaufenthalte einlegen, um Regionalzüge und ICEs überholen zu lassen. Auch will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mehr Regionalzüge nach Mittel- und Nordhessen fahren lassen. Die neuen Stationen werden endlich barrierefrei.

Anwohnerinnen und Anwohner sorgen sich vor Lärm

Sorgen gibt es ebenfalls: Vor mehr Lärm fürchten sich Anwohnerinnen und Anwohner in Berkersheim und Eschersheim. Bis zu sechs Meter hohe Lärmschutzwände, alle zusammen zwölf Kilometer lang, werden die neue Strecke abschirmen. In Eschersheim baut die Bahn einen Erschütterungsschutz ein: Gummimatten zwischen Schwelle und Gleis. „Das kann man schon sehen von der ehemaligen Batschkapp bis zum Lachweg“, sagt der Projektleiter. Und spüren, genauer: die Züge weniger spüren.

Der S6-Ausbau ist spektakulär groß. 135 Kilometer Kabel werden verlegt. Jedes der einzelnen Gleise, die der Gleisumbauzug automatisch verlegt, ist 150 Meter lang. Die Baustellenlogistik hat Tigges auf die Bahn umstellen lassen. Das sparte schon mehr als 10 000 Lasterfahrten durch enge Stadtteilstraßen. In jedem Ortsbeirat ließ sich der Projektleiter jedes Quartal blicken. „Alle Ortsbeiräte sind in den letzten zweieinhalb Jahren sehr positiv mit uns umgegangen“, sagt Tigges, auch wenn er nicht jeden habe überzeugen können. Vielleicht auch, weil er so direkt ist? „Offenheit ist das höchste Gut“, findet der Projektleiter. Und er habe von den Ortsbeiräten „sehr viele hilfreiche Hinweise“ erhalten.

Bis zu sechs Meter hoch und zwölf Kilometer lang werden die Lärmschutzwände. © Michael Faust

Zurück zur Baustelle: „Eschersheim ist der absolute Knackpunkt“, erklärt der Projektleiter: Nirgendwo ist es so eng. Die Bahnstrecke stößt direkt an die Straßen und Häuser. Die Arbeiten müssen genau abgestimmt sein, damit sich Arbeiter nicht gegenseitig stören. Aktuell werden zugleich Leitungen verlegt, Kabeltrassen gebaut, es laufen Fundament-, Signal- und Lichtarbeiten. „Das ist Kraut und Rüben.“

In der letzten Phase der mehr als eine halbe Milliarde Euro teuren Bauarbeiten ist schon vieles fertig: Der Damm an der Niedwiesenstraße in Eschersheim oder der in Berkersheim, der 300 000 Tonnen Material benötigte. Die Brücke über die A661 wurde kürzlich in ihre finale Lage abgesenkt. In Bad Vilbel wurde die zweite neue Niddabrücke eingehoben.

Am Frankfurter Berg soll ab Ende August und Anfang September die neue Brücke für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende entstehen. In Berkersheim soll zur Kerb im September der Durchgang Wiesengarten wieder geöffnet werden – und diesmal auch offen bleiben, wodurch die Reithalle erreichbar wird und die Ausweichhalle abgebaut werden kann. In Bad Vilbel laufen außerdem die Renaturierung der Nidda, der Bau der Lärmschutzwände und der Stützwand an der Kasseler Straße, sowie am Südbahnhof der Bau der Bahnsteigzugänge.

Zeitplan gerät immer wieder ins Stocken

Corona, Lieferengpässe und Sachbeschädigungen in der Baustelle lassen den Zeitplan immer wieder stocken. Tigges und seine Teilprojektleiter müssen viel improvisieren. Diese Fähigkeit wird bald auf eine neue Probe gestellt. Denn Tigges muss das große Baufinale vorbereiten. Fünf bis sieben Wochen lang wird die Strecke dafür in der ersten Jahreshälfte 2024 gesperrt, danach geht sie in Betrieb. Aber weil es 2024 sehr viele Baustellen rund um Frankfurt gibt, liegt der Termin noch nicht fest. Das ist mehr als ungewöhnlich. „Sonst müssen wir Sperrpausen fünf Jahre vorher anmelden“, sagt Tigges. Für die komplett neue Station Ginnheim, die bis Ende 2024 fertig werden muss, hat er noch nicht einmal die Baugenehmigung.

Wie hält man bei so vielen Unwägbarkeiten durch? „Man brennt immer für sein Projekt“, sagt Wolf-Dieter Tigges und lächelt. „Das geht doch gar nicht anders.“