Musiktheater am Stadttheater Gießen: Ein Hauch von Seifenoper

Von: Natascha Heidenreich

Im Stadttheater Gießen beginnt bald die neue Saison nach der Sommerpause. © Imago

Mozarts „La clemenza di Tito“ ist ab Oktober wieder im Stadttheater Gießen zu sehen. Die Kultserie „Dallas“ spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Großmut wird nicht immer belohnt. Das lernt Kaiser Titus als Protagonist der nach ihm benannten Oper „La clemenza di Tito“ in zwei Akten und sieben Bildern von Wolfgang Amadeus Mozart. Aber nachdenklich macht es wohl, wenn eine Oper, die am 6. September 1791 uraufgeführt wurde, im Jahr 79 n. Chr. in Rom spielt, und 2023 auf der Bühne zu sehen ist, Themen ins Scheinwerferlicht rückt, die anscheinend in allen Jahrhunderten von Bedeutung sind. Denn wie lange sollte man sich großmütig zeigen, wenn man angegriffen wird? Gerade politisch und gesellschaftlich betrachtet, sollten diese Fragen immer im Blick behalten werden. Heute steht dabei unsere Demokratie im Zentrum. In der Zeit, in der die Oper spielt, war es wohl die Monarchie.

In Anlehnung an den historischen Kaiser Titus wird in dem Stück ein kaum lösbarer Konflikt zwischen dem Streben nach Macht und dem Verfolgen privater Interessen gezeigt. „Die Milde des Titus“ heißt die Oper „La clemenza di Tito“ ins Deutsche übersetzt. Und sie handelt vom großmütigen Kaiser Titus, der von seinen engsten Freunden verraten wird. Sein bester Freund Sextus hat einen Mordanschlag auf ihn verübt. Angestiftet wurde Sextus von keiner Geringeren, als von Titus’ Braut. Klingt eigentlich ein bisschen nach einer Seifenoper. Die Inszenierung des Stadttheaters Gießen greift wohl auch deswegen Elemente der Fernsehserie „Dallas“ auf und bringt das antike Rom in eine moderne mediale Welt.

Der Kaiser kann den Verrat zunächst nicht fassen, aber begnadigt am Ende beide. Letztlich geht es um die Frage, ob es einen „guten Herrscher“ überhaupt geben kann. Mozart arbeitete in seinem Todesjahr 1791 an dieser Oper – etwa zeitgleich zur „Zauberflöte“.

Wer sich „La clemenza di Tito“ in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln anhören möchte, kann das am Dienstag 3. Oktober zwischen 18 und 20.45 Uhr im Stadttheater Gießen. Die Einführung beginnt um 17.30 Uhr im Foyer des Großen Hauses. Weitere Termine gibt es auf www.stadttheater-giessen.de/de/kalender/musiktheater