Freizeitspaß im Park Lochmühle: Jedes Jahr neue Attraktionen

Der Ziegenhüpfer ist eines der neuesten Geräte im Park. © Lochmühle

Freizeitpark Lochmühle lockt auch in dieser Saison mit Fahrgeschäften und Kletterpark.

Christine Zwermann-Meyer ist überzeugt: Auch für Besucherinnen und Besucher, die den Freizeitpark Lochmühle schon besucht haben, lohnt sich ein Ausflug dorthin auch in diesem Jahr wieder. „Weil wir jedes Jahr etwas verändern und Neues anbieten – aber vor allem auch, weil Kinder sich entwickeln und bei uns stets neue, ihrem Alter angemessene Fahrgeschäfte und Spielmöglichkeiten finden“, sagt die Chefin des 16 Hektar umfassenden, zwischen Wehrheim und Friedrichsdorf gelegenen Freizeitparks. Mehr als 120 Spiel- und Spaßgeräte sind dort untergebracht. Bei dem großen Angebot an Kletter-Attraktionen und Fahrgeschäften, tummelten sich allein im vergangenen Jahr sage und schreibe 320 000 Besucherinnen und Besucher.

Grillplätze zum Reservieren

Je nach Wetter werden auch dieses Jahr Tausende den Baumwipfelpfad, die Eichhörnchen-Achterbahn, die Helikoptertretbahn, den Lochmill-Discoverer und vieles mehr ausprobieren. Die Besucherinnen und Besucher können sich ihre Verpflegung mitbringen, einen Grillplatz reservieren oder sich auf das reichhaltige gastronomische Angebot des Parks verlassen.

Die Allwetterhalle mit Indoor Parcours und die U3-Spielplätze für die ganz kleinen Besucherinnen und Besucher ergänzen das Angebot. Und: Es gibt einen Römer-Parcours, der an einem antiken Kastell entlang entlangführt, das direkt am UNESCO-Weltkulturerbe Limes gelegen ist; der Lehrpfad entstand 2007 in Zusammenarbeit mit dem Römerkastell Saalburg und der Hessischen Landesarchäologie. Die insgesamt sechs Stationen bieten Spiel, Spaß und Wissen.

Auch Tiere gibt es im Park

Das gilt auch für eine weitere Attraktion, die sowohl von jungen und älteren Besucherinnen und Besuchern geschätzt wird: Die vielen Tiere, zu erleben im Streichelzoo, den Tiergehegen oder in der Tierkinderstube. Das Verhältnis von Mensch, Tier und Natur liegt der Familie Zwermann seit jeher besonders am Herzen. Denn die Lochmühle war einst ein Bauernhof, der sich in gut 50 Jahren zum viel besuchten Freizeitpark gemausert hat; da darf auch eine landwirtschaftliche Ausstellung mit Traktorschienenbahn, Mühlrad und Naturkunderaum nicht fehlen.

Informationen und Öffnungszeiten Der Park ist noch bis einschließlich 8. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (Kassenschluss und letzter Einlass 16.30 Uhr). Weitere Infos unter www.lochmuehle.de Übrigens: Der Park bietet auch Jobs, gerade für Schülerinnen und Schüler in der „Warteschleife“ bis Studium oder Ausbildung. Mehr dazu unter: www.lochmuehle.de/jobs/park-saisonal