Klein-Auheim: Beim „Radwerk“ geht es rund

Teilen

Neben zahlreichen Fahrrädern sind im Museum auch interessante Motorradmodelle aus der Produktion von Bauer zu sehen. © Jutta Degen-Peters

Im Kultur-Treff in Hanau Klein-Auheim dreht sich alles um Räder und noch so einiges mehr. Auch Modelleisenbahnen, Kuchen und Musikprogramm locken Besucherinnen und Besucher auf das Gelände am Main. Von Jutta Degen-Peters

Mit dem Fahrrad zwischen Frankfurt und Seligenstadt am Main entlang zu radeln, ist mit der Familie schon ein Vergnügen für sich. Um so schöner, wenn sich am Mainradweg und an der Route der Industriekultur ein Ziel bietet, das viele Bedürfnisse auf einen Streich zufriedenzustellen vermag: Das Radwerk in Klein-Auheim, das nur wenige Meter vom Fluss entfernt liegt. Schon der originelle Wegweiser, der aus einem ausgemusterten Drahtesel besteht, macht neugierig. Hinter dem rätselhaft wirkenden Namen „Radwerk“ verbirgt sich ein überraschendes Konzept: Es fasst auf dem Gelände und in den Gebäuden der einstigen Druckerei Ingra an vielen anschaulichen Beispielen der Orts- und Industriegeschichte alles zusammen, was Räder hat, Rat gibt oder sich um Räder dreht.

Vor vier Jahren ist an der Gutenbergstraße 7 der Heimat- und Geschichtsverein Klein-Auheim eingezogen, der als Herzstück seiner Ausstellung die Fahrräder der Firma Bauer präsentiert. Dem Heimatverein, der in einer Dauerausstellung auch die Geschichte des mit einst 113 Industriebetrieben wirtschaftlich starken Standortes Klein-Auheim aufzeigt, liegt der Fahrradhersteller (der 1968 seine Pforten schloss) als einer der drei größten Unternehmen besonders am Herzen. Denn Bauer hat nicht nur über Jahrzehnte Generationen mit Gebrauchs-, Sport- und Lastenrädern ausgestattet. Das Weltmeisterrad von 1952 zeugt in der Ausstellung ebenso wie die Bauer Saxonette von 1938, eine Art Vorläufer der Velosolex, von den Glanzzeiten der Firma, wie bei einem Rundgang Heimatvereins-Vizevorsitzender Detlef Hellmann anschaulich vermittelt.

Vom Main kommend kann man den Wegweiser zum Museum kaum übersehen. © Jutta Degen-Peters

Noch bis zum 29. Oktober ist in einer Sonderausstellung zu sehen, wie Friseure oder Schuhmacher einst arbeiteten. Hier erfährt man etwa, dass mancher Friseur wegen der früher eingesetzten Chemikalien bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Polizei nicht mehr zu identifizieren gewesen wäre. Und das Rätsel um die Schusterkugel wird hier auch aufgelöst. Darüber hinaus gibt es immer wieder besondere Veranstaltungen: So hat ein Wettrennen von Matchbox-Autos oder eine Teddyausstellung schon Familien in das Haus gelockt. Traktoren sind im Radwerk ebenfalls zu sehen: Die Schlepperfreunde haben ihre „Bulldogs“ dort untergestellt.

Zur besonderen Freude von technikinteressierten Besucherinnen und Besuchern haben auch die Eisenbahnfreunde Hanau e.V., die einst am Hanauer Nordbahnhof untergebracht waren, im Radwerk ein neues Zuhause gefunden. Bei dem nach dem Umzug von 25 auf 48 Mitglieder angewachsenen Verein drehen Modelleisenbahnen in fünf verschiedenen Spurweiten auf rund 200 Quadratmetern ihre Runden. Hier ist so einiges unterwegs, was von den 50er und 60er Jahren bis heute als Verkehrsmittel dient(e). Ein alter Schienenbus fährt hier durch liebevoll gestaltete Landschaften, auch der „Rheingold“ und der ICE sind zu bestaunen. Und wer genau hinschaut, kann sogar die Steinheimer Brücke entdecken. Besucht werden können die Eisenbahnfreunde an jedem ersten vollen Wochenende im Monat am Samstag und Sonntag (13 bis 17 Uhr). Einzelbesucherinnen und -besucher können freitags ab 17 Uhr nach vorheriger Anmeldung (0151/44809366 oder info@eisenbahnfreunde-hanau.de) beim Bauen und Basteln zuschauen.

Uwe Hoppesack vom Radwerk (rechts) und Detlef Hellmann vom Heimat- und Geschichtsverein. © Jutta Degen-Peters

Mit Rat, Tat und dem passenden Werkzeug steht Günther mit seinem „Ratladen“ zur Verfügung (montags und mittwochs 9.30 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags 15 bis 19 Uhr, freitags 9.30 bis 13 und 15 bis 19 Uhr, samstags 11 bis 13 Uhr). Wer sich stärken möchte, kann beim Café Mainrad eines der köstlichen Törtchen probieren, die der kreative Konditor gezaubert hat. Anders als Museum, Eisenbahn- oder Schlepperfreunde, die – da als Vereine von Ehrenamtlichen betrieben nur am Wochenende zugänglich sind – ist das Café bis auf den dienstäglichen Ruhetag täglich von 9 bis 18 Uhr offen und bietet jeden Tag einen Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr. Mittwochs ist Burgertag, freitags bis sonntags wird bis 14 Uhr Frühstück serviert.

Sonntags ist Familientag im Radwerk. Dann gibt es dort vieles zu sehen, auszuprobieren, lernen oder spielen. Eine gelbe Mauer mit der Aufschrift „RadWerk“ fasst den Hof ein, wo der Inhaber des Projekts, Uwe Hoppesack, 2018 mit dem Erwerb des Geländes den Sprung zum Eventmanager unternommen hat. Als Inhaber der benachbarten Firma für Mess- und Regeltechnik gefiel ihm die Vorstellung, hier in Klein-Auheim einen kulturellen Treffpunkt für kleine und große Leute in und um die Gebäude der ehemaligen Druckerei Ingra einzurichten. Der Heimat- und Geschichtsverein Klein-Auheim, die Eisenbahn- und die Schlepperfreunde zogen gerne hierher um, 2019 wurde der kulturelle Treffpunkt eröffnet. Jetzt hat Hoppesack draußen die Drahtesel-Lounge mit Wiese, bunten Blumen, Liegestühlen und Biertischgarnituren vor der Bar angelegt. Kleine Holzhütten sind an den Wochenenden geöffnet. Künstlerinnen und Künstler können hier Graffiti, Seidenmalerei, Drahtkunst oder sonstige Fingerfertigkeiten zur Schau stellen. „Der Vorteil unseres Radwerks ist, dass Eltern und Kinder sich hier draußen immer im Blick haben können. Während die Eltern eine Schorle trinken, können die Kinder mit Malkreide malen oder herumtollen.“ Meist gibt es Live-Musik und samstags immer Programm. Seit Juni diesen Jahres ist die Lounge auch freitags von 18 bis 22 Uhr geöffnet mit einer offenen Bühne und Musik vom Band.

Mehr Informationen gibt es unter www.hanau.de/sehenswert/museen/RadWerk/index.html

Bei den Eisenbahnfreunden Hanau ist Dauerbaustelle. Wer genau hinschaut, kann sogar die Steinheimer Brücke erkennen. © Jutta Degen-Peters