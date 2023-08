Klingspor Museum: Innerste Gedanken ganz öffentlich

Von: Anna Laura Müller

Bei der Vernissage der Ausstellung „Achtung: enthält Leben. Notizbuch, Bullet Journal, Tagebuch“ im Klingspor Museum ist das Interesse groß. © christoph boeckheler*

In der aktuellen Ausstellung im Museum für Buch- und Schriftkunst in Offenbach dreht sich alles um private Notizen. Nur ein Versuch von vielen, den Ort näher an die Menschen zu bringen.

Das eigene Tagebuch ist Wächter über tiefste Geheimnisse, Zeitzeuge tagtäglicher Banalitäten und einprägsamer Erlebnisse. Manchmal sogar mit einem Schloss geschützt, ist das, was in diesem kleinen Büchlein geschrieben steht, normalerweise nur für die eigenen Augen bestimmt. Doch bei der aktuellen Ausstellung im Klingspor Museum in Offenbach werden genau diese einst persönlichen Gegenstände zu öffentlichen Ausstellungsstücken. Seit Mitte Juli können Besucherinnen und Besucher in „Achtung: enthält Leben. Notizbuch, Bullet Journal, Tagebuch“, Blicke in aufgeschriebene und teilweise auch aufgezeichnete Gedanken anderer Menschen werfen. Die Frage, wo die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem gezogen werden kann und ab wann ein Alltagsgegenstand zur Kunst wird, spiegelt sich in jedem der Exponate.

Auch Collagen und Künstlerbücher sind in der aktuellen Ausstellung zu sehen. © christoph boeckheler*

Für Museumsleiterin Dorothee Ader zeigt sich zur Eröffnung der Ausstellung ganz klar die Lust der Menschen daran, sich in Museen einzubringen. Bei einem sogenannten Open Call, wurden diese aufgefordert ihre Notiz- und Tagebücher einzuschicken. Fast 200 Bücher fanden so den Weg in das Museum in Offenbach. Dabei kamen die Künstlerbücher, Taschenkalender und Tagebücher nicht nur aus der Rhein-Main-Region. Auch aus Kanada, Indien und Finnland, wurden beispielsweise Schriftwerke eingesandt, die jetzt auch in der Ausstellung zu sehen sind. Für die Museumsleiterin ist klar: „Museum und Mensch erreichen einander und können eine tragbare Beziehung vorweisen.“

Wer durch die Ausstellung streift kann in allen Ecken beschriebenes und vollgezeichnetes Papier entdecken. Dabei kommt auf den ersten Blick belangloses, wie Zahnarzttermine genauso vor, wie die Verarbeitung von innersten Gedanken und Gefühlen in poetischer Form. Auch Bullet Journals, also selbst gestaltete Bücher in denen beispielsweise To-Do-Listen und persönliche oder berufliche Ziele niedergeschrieben werden, sind in der Ausstellung zu bestaunen. Bei dieser Art der Notizbücher geht es nicht nur darum, die eigenen Gedanken zu sammeln, sondern sie auch kreativ auf Papier zu bringen. Oftmals sind diese Listen mit kleinen Zeichnungen und allerlei Kalligraphie-Kunst versehen. Hier wird klar: Das händische Zeichnen und Schreiben im gebundenen oder zusammengeklebten Papier, entfacht einen kreativen Prozess, der viele Menschen anzusprechen scheint.

Viele der Exponate wurden durch einen „Open Call“ gesammelt. © christoph boeckheler*

Neben dieser aktuellen Ausstellung ist im Museum auch weiterhin die Dauerausstellung „Klingspor permanent“ zu sehen. Wer mehr über Buch- und Schriftkunst lernen will, ist dort genau richtig. Besucherinnen und Besucher bekommen Einblicke in die Geschichte des Museums und dessen Namensgebers Karl Klingspor. Außerdem dreht sich hier alles um die sechs Sammlungsschwerpunkte Schrift, Pressendruck, Malerbuch, Künstlerbuch, Illustration und Plakat.

Für Museumsleiterin Dorothee Ader ist es wichtig, mit dem Klingspor Museum einen Ort zu schaffen, der trotz aller nötigen Digitalisierung, auch ein Archiv für Buch und Schriftkunst in seiner physischen Form schafft. Im Museumsarchiv sind 80 000 Einheiten ab 1900 gesammelt. Diese zu digitalisieren gehört laut Ader natürlich auch dazu, sei aber „ein langwieriger Prozess“. Außerdem gebe es zahlreiche zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die Künstlerbücher machen, Grafiken drucken oder Schriften gestalten. „Vermutlich ist es bei aller Digitalisierung ein urmenschliches Bedürfnis Dinge anzufassen“, so Ader.

Auch Angebote für Schulklassen und Kitas

Das Museum ist aber mehr als nur ein Ort für Ausstellungen und Archivierung. Es soll auch ein Ort der Begegnung sein. Besonders die Angebote für Schulklassen und Kita-Gruppen werden gut angenommen. „Wenn ich in Offenbach auf der Straße unterwegs bin, werde ich ganz oft von Kindern und Jugendlichen gegrüßt, die mich aus dem Museum kennen“, sagt Ader. Manche kämen sogar auch als Praktikant:innen oder Minijobber zurück.

Laut Museumspädagogin Monika Jäger sei es dem Team bei den Workshopangeboten ein Anliegen, die künstlerischen Eindrücke, die die Kinder und Jugendlichen aus der Begegnung mit den Werken aus dem Museum sammeln, mit ihrer eigenen Erfahrungswelt zu verknüpfen. „In jedem Angebot werden zunächst Werke aus der Sammlung mit Bezug zum Workshopinhalt gezeigt und gemeinsam entdeckt“, so Jäger. Im Anschluss erfolgt dann eine Praxiseinheit im museumspädagogischen Bereich des Museums. Der ist direkt an den Ausstellungsraum angeschlossen. „Mit dieser räumlichen Lage wollen wir allen Besucherinnen und Besuchern vermitteln, dass das praktische Arbeiten im Museum eine zentrale Rolle spielt“, erklärt Jäger.

Museum als Treffpunkt

Der Ort soll dabei auch nach außen in die Stadtgesellschaft wirken, so erhofft es sich zumindest Museumsleitung Dorothee Ader. Ein Versuch dafür ist die sogenannte „Buchbar“, die immer freitags zwischen 18 und 21 Uhr in den Räumen des Museums stattfindet. „Wir möchten dieses schöne Haus gerne teilen und die Menschen in Offenbach einladen, es für sich zu nutzen“, beschreibt Ader. Da der Eintritt ins Museum passend dazu freitags frei ist, können Gäste die Ausstellung ansehen oder dem wechselnden Angebot von Lesungen, Vorträgen oder kleinen Konzerten lauschen. Oder den Ort auch einfach als Treffpunkt nutzen. Ein Buchclub von Studierenden kommt beispielsweise regelmäßig zu diesen Terminen. „Ein Museum ist öffentlicher Raum und als solcher sollte es auch genutzt werden“, ist Ader überzeugt.

Die Ausstellung „Achtung: enthält Leben. Notizbuch, Bullet Journal, Tagebuch“ ist noch bis zum 29. Oktober im Klingspor Museum zu sehen. Mehr Informationen zu Öffnungszeiten, Workshops und Führungen unter www.offenbach.de/klingspor-museum