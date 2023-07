Kochkurse und Sternenhimmel: Genuss im Biosphärenreservat Rhön

Gäste der Botschaft übernachten im „Sächsischen Hof“. © Privat

In den Restaurants der „Rhöner Botschaft“ steht regionale Küche im Fokus. Dabei wissen Besucher und Besucherinnen nicht immer vorher was auf den Teller kommt.

Für Naturverbundene führt an einem Besuch in der Rhön kein Weg vorbei. Tagsüber können dort das Rote und das Schwarze Moor auf Bohlenpfaden erkundet werden. 2,5 Kilometer lang ist der Weg durch das Schwarze Moor, an dem zahlreiche Informationstafeln Wissenswertes vermitteln. Häufig ist es in dieser einzigartigen Naturlandschaft nebelig und kühl. Wer es sonniger mag, wird auf einem der Wanderwege glücklich, die sich auf insgesamt 7800 Kilometern durch die Rhön ziehen. Der 180 Kilometer lange „Hochrhöner“ gilt als einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen.

Sehenswert ist das Biosphärenreservat Rhön auch bei Nacht. Wie Tausende Diamanten funkeln dann die Sterne am Himmel. An die besten Orte, um den Sternenhimmel zu bewundern, führen Dani und Michelle von der Rhöner Botschaft. Die liegt in Dermbach, direkt hinter der Grenze zu Thüringen. Neben der Sternenparkführung bietet „die Botschaft“ auch verschiedenste Kochkurse – was nicht verwundert, denn hinter der Rhöner Botschaft verbergen sich neben dem Gasthaus „Sächsischer Hof“ mit Spa und Wellnessbereich auch zwei Restaurants.

Im „Wohnzimmer“ und bei „Björns Ox“ liegt der Fokus auf regionalen Produkten. Das Wohnzimmer serviert „Essen wie bei Oma“: deftigen Sonntagsbraten, im Ganzen gebratene Forelle, Linseneintopf, Schnitzel vom Landschwein und hinterher Grießflammerie nach dem Rezept von Oma Else.

Im Restaurant „Björns Ox“ sucht der Gast die Speisekarte vergebens. Das kleine Restaurant ist die kulinarische Spielwiese von Botschaft-Mitgründer und Sternekoch Björn Leist und seiner Frau Michelle. An nur fünf Tischen servieren die zwei Rhöner Gerichte rund um das Fleisch des Rhöner Weideochsen. Welches Gericht auf ihren Tellern landen wird, wissen die Gäste jedoch vorab nicht. Leist kreiert achtgängige Überraschungsmenüs. Bis einschließlich 8. August sind erst mal Betriebsferien in der Rhöner Botschaft, Aber auch an alle, die sich unabhängig von Öffnungszeiten den Geschmack der Rhön nach Hause holen wollen, hat die Rhöner Botschaft gedacht. Im „HeimatMarkt“ können auch auf www.rhoener-botschaft.de Leckereien wie traditioneller Kochkäse und moderne Brotaufstriche mit beispielsweise Tabakaroma gekauft werden.