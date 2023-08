Landesgartenschau Fulda: Wo es summt und brummt

Von: Natascha Heidenreich

Über mehrere Jahre muss am Konzept einer Landesgartenschau gefeilt werden. Die Floristin Katharina Neumann ist seit 2020 aktiv in Fulda mit dabei. © Natascha Heidenreich

Bei der diesjährigen Landesgartenschau sind Schmetterlinge und Bienen gern gesehene Gäste. Naturnahe Konzepte und nachhaltiges Bauen stehen dabei im Fokus.

Zwischen den hohen Gräsern, die grün und bräunlich eine bunte Grenze der Landesgartenschau in Fulda bilden, finden sich vor allem violette Blüten, darunter auch Sommerflieder – die Lieblingsblumen der Tagpfauenaugen. Die rötlich-schwarzen Schmetterlinge mit den an Augen erinnernde Muster auf den Flügeln haben sich vereinzelt in dem lila Meer niedergelassen, um sich zu sonnen und den Nektar des Sommerflieders zu genießen.

Der Schmetterlingsgarten mit extra ausgewählten Pflanzen, welche die Falter mit Nektar versorgen sollen, befindet sich im Wassergarten auf der Landesgartenschau 2.023 in Fulda. Sie ist eine von vier Ausstellungsflächen, die noch bis zum 8. Oktober besucht werden können. Gelesen wird es übrigens: „Zwei-Punkt-null dreiundzwanzig“, denn die Landesgartenschau war schon einmal in der osthessischen Stadt zu Gast.

Vier Gärten im Fokus

Im Mittelpunkt der Großveranstaltung stehen die vier Gärten: Der Sonnengarten, der Kulturgarten, der Genussgarten und der Wassergarten, der an der Fulda liegt. Im Kulturgarten befinden sich elf Schaugärten, die den Besucherinnen und Besuchern Inspiration für zu Hause geben könnten. Darunter Ansätze zum nachhaltigen Bauen und zu naturnahen Konzepten, bei denen etwa an Mauern Blüten wachsen, die Insekten mit Nahrung versorgen.

Im Genussgarten befindet sich die Blumenhalle, die Christopher Ernst alle zwei Wochen neu gestaltet. Der amtierende Deutsche Meister der Floristen sorgt immer wieder für einen Überraschungsmoment. Und im Sonnengarten befinden sich das sonnige Klassenzimmer, das von Schulen besucht werden kann, und das Insektendorf mit Häuserblöcken aus Baumstämmen unterschiedlichen Alters, wo Wildbienen immer genug Nahrung finden. Aufgebaut erinnert das Insektendorf eher an eine Großstadt für die Kleinsten. Außerdem gibt es den „Wir-Garten“ im Sonnengarten. Dort leben Esel, Hühner und weitere Tiere.

In der Insekten-Großstadt finden viele Wildbienen gleichzeitig einen Platz. © Natascha Heidenreich

Öffnungszeiten und Tickets Auf der Landesgartenschau in Fulda kann man problemlos den ganzen Tag verbringen. Die Kassen sind täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 20 Uhr. Auf dem Gelände aufhalten dürfen sich Besucherinnen und Besucher aber bis zum Sonnenuntergang. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 19 Euro, junge Erwachsene zwischen 17 und 25 Jahren zahlen 9,50 Euro, Kinder von sieben bis 16 Jahren fünf Euro, die Familienkarte gibt es für 21,50 Euro (Ein Erwachsener und Kinder bis 16 Jahren) beziehungsweise 40,50 Euro (Zwei Erwachsene mit Kindern). Die Tickets gibt es online auf www.lgs-fulda-2023.de und vor Ort unter anderem bei der Tourist-Information am Bonifatiusplatz 1. Die Landesgartenschau endet am 8. Oktober 2023.

Das Konzept zur Landesgartenschau reichte die Stadt schon vor über acht Jahren ein, als sie sich für die Veranstaltung bewarb. Danach ging die eigentliche Arbeit erst los. Denn hinter einer solchen Veranstaltung steckt sehr viel mehr Planung, als es zunächst den Anschein hat. Die Blumen dürfen nicht zu früh oder zu spät aufblühen. „Man muss mit den Zeiten jonglieren“, sagt Katharina Neumann. Die gelernte Floristin und studierte Landschaftsarchitektin ist seit 2020 an der Landesgartenschau in Fulda beteiligt. „Ein ganz großer Kampf ist die Trockenheit“, sagte Neumann noch im Juni. Die ersten Dahlien an der Aue blühten schon Ende Juni, dabei hätten sie erst im August kommen sollen. Dagegen tun könne man nicht viel.

Das Planungsbüro habe zehn verschiedene Pflanzenkonzepte aufgestellt. Was die Pflanzen gemeinsam haben, ist, dass sie pflegeleicht sind und dass sie möglichst lange blühen. Die 50 000 Pflanzen, die auf den vier Ausstellungsflächen verteilt gepflanzt sind, wurden extra von sieben unterschiedlichen hessischen Gärtnereien angezogen. Ansonsten gebe es einen Stufenplan bei Trockenheit. Erst würde der Rasen nicht mehr gegossen werden, dann Sträucher und Stauden und zum Schluss erst die empfindlichen Pflanzen.

1994 schon einmal eine Gartenschau in Fulda

Die Pflanzen sind nicht einfach nur in die Erde gepflanzt, sondern die Landesgartenschau setzt auf eine Mulchschicht aus Kies und manchmal auch aus Rinde. Eine Mulchschicht hat den Vorteil, dass sie den Boden vor verschiedenen Witterungseinflüssen schützen kann, weil sie temperaturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend wirkt. „Man muss generell weniger gießen, weil die Verdunstung nicht so groß ist“, erklärt Neumann. Die Erde liegt darunter und wird durch Kies vor der Sonne geschützt. Außerdem bildet sich weniger Unkraut, wenn genug Pflanzen dazwischen sind.

Viele bienenfreundliche Blumen sind in den Gärten zu sehen. © Natascha Heidenreich

Das Gebiet in der Aue zwischen Schlachthof und Umweltzentrum sei schon zur ersten Gartenschau im Jahr 1994 verändert worden. Baulich habe sich – laut Neumann – nicht viel getan. Es wurden Ufer-Balkone errichtet, um möglichst nahe ans Wasser zu können. „Der Bereich sollte zu einem Rückzugsort werden, der einen Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt bietet und gleichzeitig ein Ort für Menschen ist, um die Natur zu genießen.“ So wurden am Aueweiher Hängematten aufgehängt und in den Bäumen sind Lautsprecher angebracht. „Wir haben hier eine Klang-Oase geschaffen“, sagt Neumann und fügt hinzu: „Nicht, dass das nötig wäre.“

Denn nur ganz leise sind die Klänge zu vernehmen. Die Natur ist wesentlich lauter: Vor allem Vogelgezwitscher und das Summen der Bienen ist am Schmetterlingsgarten zu hören. „Es sollte wohl eher Bienengarten genannt werden“, scherzt Katharina Neumann und betrachtet die Pflanzen ganz genau. Es ist auch Teil ihrer Arbeit, Rundgänge zu machen und zu kontrollieren, dass auch alles an seinem Platz ist. Verwüstungen machen hier eher nicht die Menschen. Es sind die Krähen, die Mülleimer umwerfen.