Märchen ganz ohne böse Stiefmutter

Von: Natascha Heidenreich

In der Buchhandlung „Eselsohr“ gibt es neue und alte Werke. Mitarbeiterin Natalia Ivanova zeigt die Bestseller. © Natascha Heidenreich

Auch moderne Interpretationen von Klassikern sind in den Bücherregalen angekommen.

Es waren einmal, hinter den sieben verzauberten Bergen, ein König und eine Königin. Und an einem goldenen Herbsttag, ja nicht im Winter, da wünschte sich die Königin etwas: „Ach, wenn ich doch ein Kind hätte! Es hätte goldbraune Haut wie das Herbstlaub und rabenschwarzes Haar wie die Baumstämme.“ So schreibt es Eszter Gangl in einem Märchen in ihrem Buch „Märchenland für alle“. Kenner der Klassiker, sehen auf den ersten Blick die Anspielung auf Schneewittchen. Nur hat Goldlaub dunklere Haut, kleidet sich gerne wie ein Junge, und sie hat keine böse Stiefmutter.

Das Sammelwerk erschien 2022 und ist ein Beispiel für moderne Märchen. Ihre klassische Vorgänger stehen seit Jahrzehnten in der Kritik. Natalia Ivanova kennt die Argumente. Sie ist Werkstudentin und arbeitet in der Kinder- und Jugendbuchhandlung „Eselsohr“ in Frankfurt-Bockenheim. Man sagt den alten Märchen nach, sie wären brutal, wirft ihnen vor, sie würden alte Werte reproduzieren, Aber Ivanova kann trotzdem eines feststellen: „Der Wunsch nach Märchen hat Bestand.“ Sowohl die klassischen, als auch die modernen Märchen werden gerne gekauft. Die neuen Märchen seien oft Adaptionen der alten, was nur natürlich ist – findet Ivanova:„Volksmärchen wurden früher oft mündlich überliefert. So wurden sie schon deswegen verändert. Dasselbe geschieht nun mit den neuen Geschichten. Sie sind an den Zeitgeist angepasst.“

So werden die alten Geschichten manchmal einfach neu erzählt oder es wird auf die Vorgeschichte eingegangen, beispielsweise in „Märchenland für alle“, wo ein Blick in die Vergangenheit der Hexe aus Hänsel und Gretel geworfen wird. Das in Ungarn sehr umstrittene Kinderbuch ist eine Empfehlung von Natalia Ivanova. Es enthält Geschichten, in denen sich die Prinzen ineinander verlieben, Prinzessinnen, die mehr können, als bloß wunderschön zu sein. Es geht um Stiefmütter, die nicht immer die Schuldigen sind. „Spieglein, Spieglein, hilf mir nun, was soll ich mit dem Kinde tun“, klagt der König seinem Spiegel. Wir wissen alle, was der Spiegel ihm rät.