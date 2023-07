Mind-on-Fire-Festival: So klingt Entspannung

Von: Meike Kolodziejczyk

Teilen

Unterhaltung und Workshops: Beim Mind-on-Fire-Festival gibt es reichlich Programm auf und abseits der Bühne. © Veranstalter

Das Kulturfestival lockt zum fünften Mal mit Musik und Workshops in den Vogelsberg.

Aufwachen im Zelt, es ist heiß und stickig, die Ohren fiepen, die Haare riechen nach Lagerfeuerrauch. Irgendwann zum Festivalplatz schlappen, stoppen an einer der Buden, die dazu einladen, sich quer durch die Welt und sämtliche Ernährungsphilosophien zu futtern. Menschen begegnen jeden Alters, jeder Couleur, mit allen erdenklichen Klamotten, Frisuren, Musikvorlieben. Vielleicht eine Runde Yoga oder Trommeln üben, sich mit Schmuckem und Gebatiktem eindecken. Oder sich sofort einen Platz vor der Bühne sichern und die erste Band anhören. Und die nächste und die nächste, bis tief in die Nacht. Tags darauf das gleiche Programm, nur mit anderen Tönen, Nuancen, Episoden, Emotionen.

Hessen kann sich als Heimat vieler guter Festivals rühmen. Das wohl bekannteste ist das Burg-Herzberg-Festival, das erstmals 1968 das Hinterland in Wallung brachte und damit ein Jahr älter ist als das legendäre Woodstock. Seither pilgern meist Ende Juli Freaks und Hippies aus ganz Europa gen Breitenbach im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Just dieses Wochenende ist es wieder so weit.

Anno 2018 feierte geografisch und programmatisch gar nicht so weit entfernt das Festival „Mind on Fire“ Premiere. Vom 10. bis 13. August steht nun die fünfte Ausgabe an und lockt mit Musik, Workshops, Naturidylle und dem Ziel, „Menschen zusammen und näher zu sich selbst“ zu bringen, auf das Gelände des CVJM-Feriendorfes in Herbstein im Vogelsberg. „Unser Kulturfestival schafft Raum für Begegnungen mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen und sich selbst“, erklärt Festivalgründer und -organisator Reza Massahi. „Friedvolles Miteinander und gemeinsames Erfahren von Musik und Aktivitäten stehen für uns im Mittelpunkt.“

Infos und Tickets Tickets für das Mind-on-Fire-Festival in Herbstein gibt es bis zum 9. August noch für 119 Euro und vor Ort am 9. August für 129 Euro. Tageskarten gibt es bis 9. August für 42 Euro und vor Ort ab 9. August für 45 Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Studierende und Schülerinnen und Schüler erhalten 10 Prozent Rabatt. Einlass zum Festivalgelände ist am 9. August ab 16 Uhr. Mehr Informationen zu Programm und Tickets unter mind-on-fire.com

Ob Rock, Jazz oder Pop, orientalisch angehauchter Electro, Polka-Salsa-Ska-Rhythmen, Weltmusik oder Dancehall: Mehr als 25 deutsche und internationale Bands und Künstlerinnen und Künstler bilden das Line-up. Sie kommen aus dem Iran, Ghana oder Bayern, Newcomer sind ebenso dabei wie die Krautrock-Kultband Embryo. Oder El Flecha Negra, aus deren südamerikanischen Wurzeln karibische Leichtigkeit gedeiht. Oder Äl Jawala mit ihrem Crossover aus Balkan Brass, Arabic Roots und Afrobeats. Oder Orange, die laut Ankündigung zuweilen klingen wie „ein in tiefer Meditation versunkener Koi-Karpfen im Kühlbecken eines Kernreaktors“.

Zwischen den Acts kann man „die Sinne beleben“, „lernen und loslassen“, zum Beispiel mit Bauchtanz, Lach- und Acroyoga, meditativem Malen oder Boxen sowie in mehr als 30 weiteren Workshops. „Wir wollen Kreativität fördern“, betont Reza Massahi. Zuträglich dürfte da auch die Umgebung sein. „Die Natur entspannt die Erholungsuchenden und beflügelt, wer sich nach neuen Impulsen sehnt.“ Und wer die Augen offen hält, kann sogar die für August typischen Sternschnuppen der Perseiden am Himmel über Herbstein sehen.