Mit Bett und Küche auf dem Fluss

Auf der Lahn herumschippern und die Seele baumeln lassen: Das geht bei einem Wochenende auf dem Hausboot. © Hausboote Lahn

Einen Bootsführerschein braucht es bei einer Hausboot-Tour auf der Lahn nicht. Etwas Geduld und Lust auf Entschleunigung sollten aber unbedingt an Bord mit dabei sein. Ein Erfahrungsbericht von Jutta Himmighofen-Strack.

Träume sind Schäume? Mitnichten. Man kann sie auch wahrmachen! André Berthold und Florence de Boni aus Mainz machen es vor. Seit 2021 sind sie stolze Eigentümer von drei Holzhausbooten an der Lahn. „Ich wollte als IT-Experte nicht mehr ausschließlich täglich auf den Bildschirm schauen, sondern Natur erleben und nachhaltig wirtschaften“, erzählt André. Nach anfänglicher Skepsis konnte er auch seine Frau Florence dafür begeistern. Heute sind sie ein perfektes Team in wechselnden Rollen.

Auf der Suche nach spannenden Sommeraktivitäten nähere ich mich langsam diesem etwas verwunschenen Ort. Von Nassau aus laufe ich auf dem Lahn-Radweg bis zur Schleuse Hollerich. Dort begrüßen mich ein gutmütiger Schleusenhund und ein paar Ziegen. Wenige Meter weiter erreiche ich den angrenzenden Jachthafen. Hier treffe ich auf André und Florence, die sofort das „Du“ anbieten. Denn auf dem Wasser duzt man sich.

André Berthold und Florence de Boni haben sich ihren Traum vom Hausboot erfüllt. © Jutta Himmighofen-Strack

Die beiden besitzen drei gleich große Holzhausboote in unterschiedlichen Farben, jeweils circa zehn Meter lang und vier Meter breit. Die Wohnfläche einschließlich Terrasse von etwa 30 Quadratmetern bietet Platz für vier Personen. Alles ist sehr schön eingerichtet mit viel hellem Holz und großzügigen Fensterflächen. Bei diesem Anblick stelle ich mir schon vor, wie ich im Doppelbett liege, sich der Morgennebel lichtet und mir Stück für Stück den Blick auf die zartgelben Seerosen freigibt. Aber André holt mich dann doch schnell in die Gegenwart zurück.

Denn auch wenn man für Hausboote, wie die von André und Florence, keinen Bootsführerschein braucht, ist eine dreistündige Anweisung notwendig, bevor man das Hausboot eigenständig in Bewegung bringen kann. Ich bekomme für einen kleinen Einblick eine Schnellversion davon: Ab- und Anlegen, Schiffsführerstand, Verkehrs- und Verhaltensregeln, Funktionen des Hausbootes. Bei alledem denke ich, das behalte ich nie. Um es vorwegzunehmen: Die meisten Dinge erklären sich recht leicht, wenn man sie einfach tut. Diese Erfahrung durfte ich auch beim darauffolgenden Praxisteil machen.

Ordnung auf dem Schiff ist nicht verhandelbar

Drei Dinge sollten jedoch schon davor verinnerlicht werden: „Egal wie es zu Hause läuft“, schmunzelt André, „wer auf dem Schiff die Steuerung übernimmt, hat das Kommando und der Matrose/die Matrosin diskutiert nicht.“ Ordnung auf dem Schiff ist ebenfalls nicht verhandelbar. Damit ist nicht die Ordnung in den Wohnräumen gemeint, sondern all die Dinge, die man für den sicheren Umgang mit dem Boot braucht. Beispielsweise die Taue nach Gebrauch wieder so zu richten, dass sie ohne Zeitverzögerung für den nächsten Einsatz benutzt werden können. Als Letztes gilt: Der Motor wird erst ausgeschaltet, wenn das Boot festgemacht wurde. Bis dahin muss es manövrierfähig sein.

Dann geht es endlich los. Wir fahren flussaufwärts, Richtung Obernhof. Für eine Anfängerin, wie ich es bin, ist diese Strecke ideal, weil die Lahn hier sehr breit ist. Das hilft, weil es etwas dauert, bis man ein Gefühl fürs Steuern entwickelt. Um in der Fahrspur zu bleiben, muss man immer wieder nach rechts oder links lenken, um die Mitte zu halten. Darauf reagiert das schwimmende Haus etwas zeitverzögert, wofür man aber relativ schnell ein Gefühl entwickelt. Wichtiger Grundsatz, so Florence, sei es, gelassen zu bleiben und mit mäßigem Tempo unterwegs zu sein. Geschwindigkeit ist ein wichtiges Stichwort. Im eigentlichen wie im übertragenen Sinne. Sechs Kilometer pro Stunde schafft das Hausboot, flussabwärts geht es dann mit etwa acht Kilometer pro Stunde etwas schneller voran. Doch beim Fahren mit dem Hausboot geht es nicht darum, schnell von A nach B zu kommen, sondern alles wahrzunehmen, was zwischen A und B liegt.

Von Bord aus ziehen die Kuranlagen in Bad Ems an einem vorbei. © Jutta Himmighofen-Strack

Dazwischen liegen beispielsweise touristische Ziele, wie Limburg mitsamt Dom und Altstadt oder die hoch oben thronende Klosteranlage Arnstein in Obernhof. Auch an den Kuranlagen von Bad Ems zieht das Boot vorbei, also an dem Ort, der im 17. und 18. Jahrhundert als eine der berühmtesten Badeorte Deutschlands galt. Aber auch für Tier-Liebhaberinnen und -Liebhaber bietet das untere Lahntal ein Paradies: Kormorane, Graureiher, Stockenten, Nutria, Nilgänse, zählt André auf. Kaum zu Ende gesprochen und wie zu Beweis präsentiert sich uns beim Anlegen in Obernhof ein Eisvogel, der wegen seines blau schillernden Federkleides auch fliegender Edelstein genannt wird. Ein sicheres Indiz dafür, dass die Lahn hier ein sauberes und nahrungsreiches Gewässer ist.

Dass das so bleibt, dafür möchten auch André und Florence Sorge tragen. Das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf ihrer Agenda. Die Hausboote bestehen im Wesentlichen aus zwei Materialien: Holz und Aluminium. Auch die Ausstattung im Boot orientiert sich in erster Linie an natürlichen und nachwachsenden Materialien. Der Strom für die Bordbatterien wird durch ein Photovoltaik-Panel auf dem Dach des Hausbootes erzeugt.

Hoffnung auf Umrüstung auf Elektromotor

Die größte Sorge in Sachen Nachhaltigkeit bereitet André und Florence der Antrieb des Bootes. Noch werden alle drei Hausboote von jeweils einem 15 PS starken Benzinmotor angetrieben. Die Umrüstung auf einen Elektromotor werde zwar von der EU gefördert, aber es blieben immer noch beachtliche Umrüstungskosten für sie, bedauern die Jungunternehmer. „Aber wir bleiben dran.“

Kurz vor Ende steuert André uns noch zur Schleuse Hollerich, eine von 21 Schleusen, die noch in Betrieb sind. Hier darf ich das Anleinen übernehmen und fühle mich zunehmend sicherer und entspannter. Da kommt mir ein Satz von Kurt Tucholsky in den Sinn: „Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön.“

Weitere Informationen gibt es unter: www.hausboote-lahn.de