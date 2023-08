Musikvermittlung für Kinder: Mit Klängen eine Brücke bauen

Von: Anna Laura Müller

Bei Kinderkonzerten von Tiny Bridges ist ganzer Körpereinsatz gefragt – von Musizierenden und dem jungen Publikum. © Johannes Berger

Bei „Tiny Bridges“ muss niemand stillsitzen und nur zuhören: Beim transkulturellen Ensemble aus Frankfurt wird Musik mit dem ganzen Körper vermittelt. Instrumente stehen bei ihren Kinderkonzerten nicht unbedingt im Mittelpunkt.

Aus den geöffneten Türen dringt Musik nach draußen. Dahinter probt gerade das Bridges-Kammerorchester. Intensive Probewochen für die Aufnahme der zweiten CD stehen für das transkulturelle Musikprojekt aus Frankfurt auf dem Programm. Der Klang der Instrumente hüllt einen beim Betreten der Proberäume direkt ein. Die Stimmung unter den Musikerinnen und Musikern ist konzentriert, aber gelöst. Es herrscht ein reger Austausch zwischen ihnen und der Dirigentin. Denn das Besondere beim 2019 gegründeten Bridges-Kammerorchester ist, viele der Kompositionen stammen aus eigener Feder der Beteiligten. Neben Neukompositionen spielen sie auch Neuinterpretationen von Klassikern. Der Clou dabei: Diejenigen, die das jeweilige Stück komponiert haben, befinden sich meist in den Reihen der Musizierenden. Welche Inspiration sich hinter den Noten, dem Tempo und dem Zusammenspiel der Instrumente verbirgt, muss also nicht erahnt werden.

Die Kommunikation untereinander und mit dem Publikum ist das, was die Musikerinnen Eleanna Pitsikaki und Samira Memarzadeh als besonders wahrnehmen. Nachdem sie ihre Instrumente – Eleanna Pitsikaki spielt Kanun, Samira Memarzadeh die Harfe – sicher wieder verstaut haben, nehmen sie sich Zeit für ein Gespräch. Neben ihrem Engagement beim Kammerorchester sind die beiden auch Teil des Ensembles Tiny Bridges. Das Publikum bei den „Tinies“, wie sich die Mitglieder selbst nennen, sind aber nicht etwa Klassikfans, die sich abends in der Alten Oper zusammenfinden. Es sind vor allem Kinder. Das fünfköpfige Ensemble besteht neben Pitsikaki am Kanun und Memarzadeh an der Harfe aus Nicola Vock am Kontrabass, Khadim Seck an Djembe, Tamma und Flute peul und Youssef Laktina an der Perkussion.

Instrumente werden oft zur Nebensache

„Wir haben zwar die Musik als Sprache, aber uns geht es vor allem um die Kommunikation mit den Menschen, die zu unseren Konzerten kommen“, erzählt Memarzadeh. Wichtig sei es bei Tiny Bridges, die Kinder da abzuholen, wo sie mit ihren Kenntnissen und Bedürfnissen gerade stehen. Dabei konnten die beiden Musikerinnen bisher einen entscheidenden Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern beobachten. Bei Älteren läge der Fokus oft auf den Instrumenten, die manche von ihnen noch nie auf der Bühne gesehen hätten. Dem jungen Publikum seien aber die Personen an den Instrumenten viel wichtiger. „Dadurch, dass wir Fünf so unterschiedliche Persönlichkeiten sind, was kulturelle Herkunft und Charakter betrifft, fühlt sich auch jedes Kind von jemand anderem angesprochen“, so Samira Memarzadeh. Die Instrumente werden dabei oftmals eher zur Nebensache. „Noch wichtiger als das perfekte Spielen ist bei uns der Kontakt zu den Kindern“, ergänzt Eleanna Pitsikaki.

Eleanna Pitsikaki (links) und Samira Memarzadeh sind nicht nur Teil von Tiny Bridges. Auch bei der Probe für das große Kammerorchester sind sie dabei. © Peter Jülich

Für Johanna-Leonore Dahlhoff steht diese Art der Identifikationsmöglichkeit im Mittelpunkt des Musikvermittlungs-Projektes. Dahlhoff ist Geschäftsführerin und musikalische Leitung bei Bridges. Sie sieht in der transkulturellen Musikvermittlung eine Lücke, die es ihrer Einschätzung nach eigentlich schon seit Jahrzehnten zu füllen gilt. Schaue man sich den Musikunterricht in Deutschland an, gäbe es meist nur einen kleinen Teil, der sich mit der Musikkultur abseits von Europa beschäftigt. „Viele Instrumente oder Musiktraditionen werden übergangen und wir wollen zeigen, was es da noch alles gibt“, so Dahlhoff. Das sei besonders wichtig für die Kinder, die diese Musiktraditionen von ihrem sozialen oder familiären Umfeld bereits kennen, aber keinerlei Anknüpfungspunkte damit in den Schulen ermöglicht bekommen. „Wir wollen mit dem, was wir hier machen, die Vielfalt an Musikkultur, die es in Frankfurt schon lange gibt, auf die Bühne bringen“, so Dahlhoff. Und das nicht nur auf die kleinen Bühnen. Denn auch die etablierten Konzerthäuser seien in der Regel noch sehr eurozentrisch geprägt. Beim Bridges-Kammerorchester und auch beim kleineren Ableger, den Tiny Bridges, kommen dagegen musikalische Einflüsse aus verschiedenen Regionen aus dem europäischen, asiatischen und amerikanischen Kontinent gleichberechtigt zusammen.

Johanna-Leonore Dahlhoff ist künstlerische Leitung bei Bridges. Außerdem spielt sie auch Querflöte im Kammerorchester. © Peter Jülich

Bei Tiny Bridges gibt es zudem eine weitere Besonderheit: Stillsitzen und nur zuhören muss dort niemand – egal ob Erwachsene oder Kinder. Mitmachen ist ausdrücklich gewollt. Das geht ganz einfach mit dem eigenen Körper als Instrument. Mit „Body Percussion“, also beispielsweise dem Klopfen auf den Oberkörper oder dem Schnalzen mit der Zunge. Immer wieder werden auch kleine Lieder eingebaut, in denen die „Tinies“ gemeinsam mit dem jungen Publikum kurze Lieder singen. Diese Momente bleiben im Kopf. „Wir bekommen regelmäßig von Schulen, in denen wir Auftritte hatten, gemeldet, dass die Kinder dort auch noch ein Jahr später genau diese Songs singen, obwohl sie die nur einmal gehört haben“, berichtet Samira Memarzadeh. Auch für sie sind das die Erinnerungen, die hängen bleiben.

Geschichten sind auch wichtig

Außerdem sind die Geschichten, die bei Tiny Bridges um die Musik gespannt sind, mindestens genauso wichtig wie die Kompositionen. In denen geht es um Gemeinschaft und Freundschaft, um Distanz und Nähe. „Komischerweise verbindet man solche Themen musikalisch aber nur für Kinder mit fantasievollen Geschichten“, so Samira Memarzadeh. Dabei funktioniere ein Konzert von Tiny Bridges für alle Altersgruppen. „Ich glaube, man sieht dann bei allen einfach die Kindheit, die von innen wieder rauskommt“, beschreibt Eleanna Pitsikaki. Schließlich seien wir alle vor nicht allzu langer Zeit noch Kinder gewesen.

Tiny Bridges Live Beim Rheingau Musik Festival gibt es am 13. August die Gelegenheit unter anderem die Tiny Bridges mit der ganzen Familie live zu erleben. Zusammen mit anderen Musikerinnen und Musikern, wie Briste und dem Teatro Pavanau, gestalten sie eine musikalische Weltreise für Jung und Alt. Zum wiederholten Mal wird das Schloss Vollrads in Oestrich-Winkel zum Schauplatz für eine Mischung verschiedenster Musikkulturen. Auf mehreren Bühnen sind dann Erwachsene und Kinder zum Mittanzen, Mitmusizieren und Entdecken eingeladen. Ein kostenloser Shuttle-Service ab Wiesbaden wird bereit gestellt. Informationen und Tickets zu diesem und anderen Veranstaltungen während des Rheingau Musik Festivals unter: rheingau-musik-festival.de