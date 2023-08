Nachts im Museum: Göttliche Tanzstimmung im Liebieghaus

Von: Natascha Heidenreich

Mit elektronischer Musik durch die Nacht im Liebieghaus. © Sascha Rheker

Die Veranstaltungsreihe „Secret Garden“ lockt Gäste auch nach Sonnenuntergang in die Skulpturensammlung im Liebieghaus in Frankfurt. Musik von lokalen und überregionalen DJs inklusive.

Was geschieht da nachts im Museum am Schaumainkai 71? Wogende Technomusik begleitet den Sonnenuntergang und Menschen streifen durch den Garten und zwischen den Skulpturen im Museum entlang. Die barocke Villa am Mainufer wartet nämlich nicht die Nacht der Museen ab, um ihre Tore in den Abendstunden geöffnet zu lassen. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltungsreihe „Secret Garden" wieder in den Sommermonaten statt.

Schließt die Skulpturensammlung sonst immer um 18 Uhr ihre Tore, bleiben sie am Donnerstag, 17. August, einfach gleich weit geöffnet. Bei elektronischer Musik kann im gemütlichen Garten des Liebieghauses getanzt, gespeist und getrunken werden. Unter den steinernen Augen von Athene wird zwar nicht Nektar und Ambrosia genossen, aber haben Sie vielleicht schon mal ein Frappé im Liebieghausgarten getrunken? Göttlich.

„Die Besucher erwartet eine einmalige Atmosphäre im Liebieghaus Garten mit elektronischer Musik von ausgewählten lokalen sowie überregionalen DJs“, sagt Franziska von Plocki, die stellvertretende Leitung der Presse und Onlinekommunikation. Am Donnerstag, 17 August, versüßen die Künstlerin Elisa Cielo und der Künstler Cihan Akar mit ihrer Musik die Abendstunden bis 22 Uhr im Grünen. Und wer eine kleine Pause davon braucht, unter freiem Himmel zu tanzen, der kann sich ins Museum zurückziehen und dort die Ausstellung „Maschinenraum der Götter“ besuchen, die noch bis zum 10. September im Liebieghaus zu sehen ist. „Ein Highlight ist sicherlich, dass die Liebieghaus Skulpturensammlung den ganzen Abend über besucht werden kann. Zudem wird das Führungsprogramm nicht nur von unseren Kunstvermittlern, sondern auch von den Sammlungsleitern und Wissenschaftlern persönlich gestaltet und durchgeführt“, sagt von Plocki, die selbst regelmäßig am Secret Garden teilnimmt.

Wer am 17. August schon andere Pläne hat, hat am 31. August noch einmal die Chance. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Mehr Infos auch zu den Künstler:innen gibt es auf www.liebieghaus.de