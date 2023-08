Hungen: Naturerlebnis im Schäferwagen

Freizeit

+ © Schäferwagenherberge Hungen Die Schäferwagen in Hungen sind in historischer Holzbauweise gestaltet. © Schäferwagenherberge Hungen

In Hungen locken ausgefallene Übernachtungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Wander- und Fahrradrouten.

Zwischen dem Vogelsberg und der Wetterau, wo das Land mit seinen Wäldern, Feldern und Magerrasen von der jahrhundertelangen Schafzucht geprägt ist, liegt die Schäferwagenherberge Hungen. Zwischen den vielen alten Obstbäumen stehen sechs in historischer Holzbauweise gebaute, aber modern ausgestattete, Schäferwagen. Darin bietet die Herberge im Hungener Ortsteil Nonnenroth insgesamt 18 Gästen einen gemütlichen Schlafplatz.

Alle Wagen sind individuell ausgestattet und bieten Platz für bis zu drei Personen. Die erste Nacht in einem Wagen ist ab 53 Euro buchbar, danach sind es nur noch mindestens 48 Euro. Zwei der Schäferwagen sind für Familien mit bis zu vier Personen ausgestattet. In ihnen kostet die erste Nacht 61 Euro. Alle weiteren kosten dann nur noch 55 Euro.

Wer sich auf der Selbstversorgeranlage morgens sein Frühstück nicht selbst mitbringen und zubereiten möchte, kann dafür auf Anfrage in dem nahegelegenen Landhotel Nonnenroth oder in der Gaststätte Amigo Mijo einkehren. Im Servicehaus auf dem Naturgelände findet sich neben den modernen Sanitäranlagen auch eine kleine, aber komplett ausgestattete Küche zum freien Gebrauch. Wer sich sein Mittag- oder Abendessen direkt über einem Feuer braten möchte, wird in der Grillhütte der Schäferwagenherberge fündig. Und wem die ruhige Natur nicht schon genug Ruhe und Erholung bietet, kann sich bei dem Wellness-Angebot „Schafs-Kosmetik“ entspannen.

Die Herberge ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren, denn der Hungener Stadtteil Nonnenroth ist an den rund 400 Kilometer langen „Lutherweg 1521“ angebunden. Auf dem Rundweg nach Lich kann man einen perfekten Wandertag verbringen und es sich abends wieder im Schäferwagen gemütlich machen. Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann sich auf die „Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute“ begeben oder mit dem E-Bike auf die Thementour „Römer, Residenz und Reformatoren“. In der Schäferregion Hungen kann man also mehr als nur Schäfchen zählen. (Von Marcel Arnold)