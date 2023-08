Opel-Zoo: Ein Zuchtprogramm gegen die Gefährdung

Von: Anke Hillebrecht

Teilen

Auf einer Plattform lockt Opel-Zoo-Kurator Jörg Jebram die Netzgiraffen mit Laub an. Die Erhöhung ist nötig, denn die Tiere können bis zu sechs Meter groß werden. © Anke Hillebrecht

Im Zoo in Kronberg wird über den Fortbestand von 800 Giraffen in europäischen Tierparks gewacht. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Das bedeutet für einzelne Tiere eine Reise ohne Wiederkehr.

Lunst man gleich hinterm Haupteingang am Bambusgrün vorbei, tut sich im Opel-Zoo die Afrika-Savanne auf. Vorne ein dicker Baobab-Stamm, weiter hinten fällt der Blick auf vier ranke Giraffen, die erhaben neben Zebras im Streifendress, Gnus und Impalas übers Gelände schreiten. Weil ihre Beine und der Hals so lang sind, sieht das immer ein bisschen majestätisch aus.

Doch Nike, Maja, Wahia und der Bulle Timon sind nicht irgendwelche Giraffen. Ihre Geburt und die Daten ihrer Vorfahren wurden genau vermerkt. Damit der Fortbestand der Tierart gesichert ist, werden seit einiger Zeit für viele in europäischen Zoos lebende Tierarten Zuchtbücher geführt. Darin sind sämtliche jemals dort lebenden Exemplare mit allen relevanten Daten aufgeführt – mit ihrem jeweiligen Gen-Cocktail.

Jede dieser ausgewählten Tierarten wird im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) von einem Zoo in Europa betreut. Ein Experte oder eine Expertin dort führt das jeweilige Zuchtbuch und koordiniert sämtliche Erhaltungsbemühungen dieser Tierart. Das Zuchtbuch für die Giraffen wird im Kronberger Opel-Zoo geführt – vom Kurator und wissenschaftlichen Mitarbeiter Jörg Jebram. Der 53-Jährige kam 2019 nach Kronberg und hat das Zuchtbuch aus dem Gelsenkirchener Zoo mitgebracht.

Netzgiraffen sind stark gefährdet

Rund 800 Giraffen in fünf Unterarten leben in 170 europäischen Zoos, darunter die vier Netzgiraffen aus Kronberg. In freier Wildbahn ist diese Unterart der Steppengiraffe stark gefährdet. In ganz Afrika leben nur noch geschätzt 16 000 Exemplare; Rothschildgiraffen gibt es laut Jebram sogar nur noch 2000. Die Tiere leben dort meist weit verstreut, was den genetischen Austausch weiter erschwert.

Sieht man die drei Kühe und den etwas größeren Bullen Timon im Opel-Zoo zusammen, wirken sie wie ein eingespieltes Team. Die Tiere trafen jedoch erst im April aufeinander, als Timon aus den Niederlanden geholt wurde. Er soll Maja, Nike oder Wahia näherkommen, damit bald Jungtiere geboren werden. Die Kühe lebten bis zu diesem Sommer dort; 2021 kamen sie aus Karlsruhe, weil dort das Gehege umgebaut wurde, und Jebram nahm sie dann mit Blick auf mögliche Zuchterfolge in Kronberg gerne auf. Zumal die beiden Rothschildgiraffen vom Opel-Zoo gerade nach Berlin umziehen mussten.

Die im Zuchtprogramm vereinten Zoos tauschen sich ständig aus. Ist in einem der Bulle gestorben, schaut Jebram in seinem inzwischen online geführten Zuchtbuch, wo es eine Kuh gibt, deren Gene möglichst wenig denen des Bullen ähneln. „Früher hätte man die Stammbäume verglichen“, so Jebram. Auch wenn in einer Gruppe ein Bulle aus dem eigenen Nachwuchs geschlechtsreif wird, muss er umziehen – sonst gibt es Ärger zwischen Vater und Sohn.

Keine Rückkehr für Giraffen möglich

Die Arterhaltung steht über allem. Für dieses ehrgeizige Ziel werden die Tiere auf die Reise geschickt – im Falle von Giraffen auf Nimmerwiedersehen. Denn eine Rückkehr ergibt aufgrund der verwandtschaftlichen Verhältnisse keinen Sinn. Findet sich für eine junge Giraffe in einem nicht allzu fern gelegenen Zoo ein passender Partner oder eine Partnerin, muss sie gehen und bleibt in dem anderen Zoo.

Doch wie kriegt man eine Giraffe von Kronberg in eine andere Stadt? Das geht, wie Jebram berichtet, ganz ohne Geschiebe oder Narkose: Das Tier wird überlistet. „Wir machen regelmäßig Verladetraining“, erklärt er. Aus dem Giraffenhaus führt ein Gang zu einem quadratischen, hohen Freigehege – die B455 kann man von hier schon hören. Hinter einer Schiebetür wartet dann der Anhänger. Der sieht aus wie ein höherer Pferdeanhänger, dessen Dach man hoch- und runterfahren kann. Früher mussten solche Transporte über die Dörfer fahren, weil sie nicht unter den Autobahnbrücken hindurchpassten. Jetzt legen sich die Giraffen meist ab, sagt Jebram, oder sie machen sich kleiner.

Und wie ist das für ihn, wenn immer wieder Tiere, die er täglich besucht, für immer gehen? „Emotional – immer, wenn es um Tiere geht“, sagt der Kurator. Mit ein paar belaubten Zweigen lockt er die Giraffen von einer von den Pflegerinnen und Pflegern genutzten Plattform aus an. Die erste sieht das leckere Grün sofort; mit schief gelegtem Kopf kommt sie näher. Hinter ihr die anderen drei. Bis zu sechs Meter groß können Netzgiraffen werden; der junge Bulle überragt die drei „Mädels“ um einen Kopf. Seine Augen haben genauso lange Wimpern wie die ihren; seine Lider sind halb geschlossen. Ohne zu drängeln, genießen alle die unerwartete Zwischenmahlzeit.

Auch die Mesopotamischen Damhirsche im Zoo in Kronberg nehmen an einem Zuchtprogramm teil. © Anke Hillebrecht

Insgesamt 1600 Tiere in 200 Arten leben im Opel-Zoo. An Zuchtprogrammen nehmen auch die Brillenpinguine, Hirscheber, Erdmännchen, Schneeeulen – und die Mesopotamischen Damhirsche teil. Auch das Zuchtbuch der „Mesos“ liegt in Kronberg. Die Tiere mit dem gescheckten Fell galten als ausgestorben, als europäische Zoologen 1956 von einer winzigen Restpopulation im Iran erfuhren. Zoo-Gründer Georg von Opel finanzierte Expeditionen, und es gelang, ein Männchen und ein Weibchen nach Kronberg zu bringen. Seither wurden im Opel-Zoo rund 300 Mesopotamische Damhirsche geboren.

Um die Herde zu sehen, muss man bis zum Pelikanteich und dann linkerhand einen steilen Berg erklimmen. Von ihrem großen Gehege ganz oben im Zoo haben sie einen Blick auf die Frankfurter Skyline. Eine große Hirschgruppe tummelt sich gerade in Sichtweite; ein Männchen mit zu dieser Jahreszeit samtigem Geweih, das auch einen Elch beeindrucken würde, kommt neugierig zum Zaun. Als es sieht, dass es hier nichts zu futtern, sondern nur ein Handy zum Fotografieren gibt, dreht es sich um, lässt ein paar Kötel fallen und widmet sich wieder den Damen in der Gruppe, die neugierig zuschauen.

Die Tiere im Opel-Zoo wirken weder gelangweilt noch gestresst. Vielleicht weil das Gelände so weitläufig ist und sie den Blicken der Besucherinnen und Besucher auch mal ausweichen können. Trotzdem sind die Tiere den Menschen zugewandt – denn einige kommen mit Futter, das man hier kaufen kann. Und womöglich macht sich auch der gute Gen-Cocktail bemerkbar.