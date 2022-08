Korallenriff im Senckenberg Museum: Ozean im Obergeschoss

Von: Steven Micksch

Das Senckenberg Naturmuseum Frankfurt zeigt die neuen Dauerausstellung „Korallenriff“ im Rahmen des Umbauprojekts Neues Museum. © Peter Jüllich

Das Korallenriff im Frankfurter Naturkundemuseum Senckenberg zeigt die buntesten Szenarien der Meereswelt - und spart auch die Auswirkungen von Klimawandel und Umweltverschmutzung nicht aus

Wer zum ersten Mal das Korallenriff im zweiten Obergeschoss des Frankfurter Senckenberg Museums betritt, wird vermutlich gar nicht wissen, wo die Augen zuerst hinschauen sollen. Auch beim dritten oder vierten Mal entdecken die Betrachtenden immer noch etwas Neues. Obwohl eine statische Szenerie, wimmelt es in der Riff-Nachbildung hinter der Scheibe nur so von Unterwasser-Leben. Mehr als 3000 Objekte haben darin Platz gefunden. „Wir haben so viele Geschichten wie möglich hereingebracht“, sagt Präparatorin Hildegard Enting beim exklusiven Besuch des Ausstellungsstücks. Enting war Teil des Entwicklungsprozesses des Riffs, der 2018 begann und erst dreieinhalb Jahre später fertig war. Am Anfang baute sie ein Modell, um das Wesentliche zu zeigen und den Aufbau zu planen. Wenn die Besucherinnen und Besucher sich aus Richtung des Themenraums „Meeresforschung“ auf das Riff zubewegen, sollen sie noch lange nicht alles erblicken können. Erst beim Gang um das Objekt sollen immer mehr Details entdeckt werden.

Grundsätzlich hat das Riff eine Tagesseite und eine Nachtseite. Denn je nachdem sind unterschiedliche Tiere aktiv und manche werden explizit in beiden Zeiträumen gezeigt, um die Unterschiede zu verdeutlichen. So schwimmen die Schwalbenschwänzchen tagsüber in zwei Gruppen über einer Koralle, weil ein Husarenfisch den Schwarm in zwei Teile scheucht. In der Nacht kauern die Schwalbenschwänzchen dann eng an den Armen einer Koralle, um Schutz vor Fressfeinden zu haben.

Nachtjäger mit feiner Nase: der Hai, hier auf Beutezug. © Peter Jülich

Die ultimativen Jäger im gut 1,7 Tonnen schweren, indonesischen Riff im Senckenberg sind die Haie, die nachts auf Beutefang gehen. Da verwundert es nicht, wenn die meisten Fische Reißaus nehmen, sich verstecken oder wie der Papageienfisch eine Schleimblase bilden, um den gut riechenden Fleischfressern zu entgehen. Das Präparations-Team hat sogar zwei der Haie bei der Paarung dargestellt. Zahlreiche Fische hängen mit Fäden befestigt von der Decke, andere sind mit Drähten oder Stäben fixiert. Das Grundgerüst des Riffs bestehe zum Teil aus Korallengestein, und auch viele der Korallen selbst sind Original-Skelette, die nachkoloriert wurden, um ihre natürliche Farbgebung zu zeigen.

Senckenberg Museum: Clownfische sind dabei

Ansonsten sollte man sich die Zeit nehmen, um die vielen Szenerien der Unterwasserwelt zu entdecken. Da wäre zum Beispiel der Bambus-Hai, der sich auf der Tagseite für die Nacht ausruht. Oder die Muräne, die sich von drei Putzerfischen umkreisen und den Mund reinigen lässt. Aber Vorsicht: Nur zwei der Fische sind echte Putzerfische. Der dritte sieht ähnlich aus und tut nur so. „Lässt die Muräne ihn ins Maul, beißt er ihr ein Stück raus“, erklärt Enting.

Unweit der Muräne liegt die große Schildkröte und hat sich an die „Putzstation“ begeben. Dort fressen ihr einige gelbe Fische die Seepocken vom Panzer. Was aussieht wie eine reine Schönheitsmaßnahme ist viel mehr als das. Werden die Pocken nicht entfernt, durchbohren sie den Panzer und schädigen die Schildkröte. Wer die Krake auf der Tagseite entdeckt, sollte auch nach dem kleinen Nymphen-Zwergbarsch Ausschau halten. Diesen hat der Kopffüßer aus seinem Versteck getrieben und würde ihn nun gern verspeisen. Oder erkennen Sie die Besonderheit der großen Seegurke unweit der beiden? Was ist mit der Mimikry-Krake, die sich im Sand eingebuddelt hat?

Hinter der Scheibe im Museum befindet sich ein farbenprächtiger Lebensraum. © Peter Jülich

Antworten können auf alle Fälle die geschulten Guides geben, die man auf Führungen begleiten kann. Einige Informationen bietet auch eines der Bestimmungsbücher, die bei den Sitzmöglichkeiten rund um das Riff liegen. So kann man schauen, wie denn der Fisch heißt, den man an einer Koralle entdeckt hat. Für die jüngeren Gäste gibt es auch Poster zum Mitnehmen oder eine Karte mit dem Riff-Quiz. Zehn Fragen führen zu spannenden Szenen im Riff.

Doch die Verantwortlichen sparen auch nicht die negativen Seiten aus. Die Folgen des Klimawandels und der Verschmutzung der Meere werden ebenfalls am hinteren Ende des Riffs thematisiert. Oben sind bereits einige Korallen ausgebleicht. Denn wenn das Wasser zu warm wird, sterben die Algen ab, die von den Korallen aber benötigt werden. Gibt es keine Abkühlung und ausreichende Regenerationszeit, stirbt das ganze Riff.

Auch Schiffsanker beschädigen Teile von Riffen, während Netze, Reusen und andere Gegenstände es verschmutzen. Besonders sogenannte Geisternetze aus Plastik sind ein Problem und oft Todesfallen für Fische. „Wir haben vor kurzem so ein Netz bekommen und wollen es noch einarbeiten“, sagt Enting.

Überraschend ist die Vielfalt der Unterwasser © Peter Jülich

Ihre Kollegin hat eine besonders grausame Realität im Diorama aufgegriffen: das Hai-Finning. Dabei werden gefangenen Haien die Flossen abgeschnitten, um sie für Speisen oder chinesische Medizin zu nutzen. Anschließend werden die lebenden Haie wieder ins Wasser geworfen, wo sie zu Boden sinken und qualvoll verenden. Trotz der Wichtigkeit dieses schrecklichen Themas sollte man das Diorama mit einem fröhlichen Gefühl verlassen. Wie wäre es dafür mit einem Blick auf die beiden Clownfische? Entdecken Sie das Vater-Sohn-Gespann auf der Tagseite in einer Anemone? Es ist den Disney-Fischen Nemo und Marlin nachempfunden. Übrigens so sehr, dass der Senckenberg-Nemo in Frankfurt tatsächlich eine verkümmerte „Glücksflosse“ besitzt.