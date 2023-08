Palmengarten: Erholung im Grünen

Von: Sonja Ruf

Orte zum Entspannen gibt es auf dem Gelände genug. © imago images/ G. Friedel

Im Frankfurter Palmengarten finden Besucherinnen und Besucher Ruhe vom lauten Stadtleben. Aber auch Vorträge, Konzerte und Führungen finden diesen Sommer wieder auf dem Gelände des Parks statt.

Sobald man die Glastür öffnet, wird man von einem blumigen Geruch empfangen, man hört das Plätschern des Brunnens am Empfang – Frankfurter und Frankfurterinnen werden sicherlich wissen welcher Ort gemeint ist: Richtig, der Palmengarten. Und wie sagte der Schriftsteller Georg von Ompteda damals im Jahr 1886 nochmal? „Der Palmengarten zu Frankfurt am Main zählt zu den hervorragendsten kulturellen Schöpfungen unserer Tage. Er ist eine Perle unter allen europäischen Gärten.“ Und die Dichterin Marie Luise Kaschnitz schrieb 1966 in einem Brief an den Palmengartendirektor Fritz Encke 1966 über den Palmengarten: „Herr Direktor, auch ein öffentlicher Garten kann einem ans Herz wachsen.“ Nachzulesen sind beide Zitate in einem Bildband, den Sabine Börchers anlässlich des 150. Geburtstag des Palmengartens vor kurzem veröffentlichte.

Zurück ins heute: Ahmed Nassar lebt mit seiner Frau in Riad und besucht den Palmengarten an einem heißen Sommertag, gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn, der in Aachen studiert. Die Frage, was ihm am besten am Palmengarten gefalle, beantwortet er grinsend und mit einem Wort: „Everything!“. Auch Lea Seitz aus Ingolstadt nutzt den Palmengarten gemeinsam mit ihrer Mutter als Erholungsort nach einem gemeinsam besuchten Konzert am vorherigen Abend. Lea gefällt der Wasserfall im botanischen Haus am besten: „Vor allem die Pflanzen, die dort bereits so hoch gewachsen sind, waren wirklich beeindruckend“. Auch Patricia Buchwald aus Esslingen hat sich nach dem Trubel des Vorabends ein lauschiges Plätzchen zum Lesen im Palmengarten gesucht. Es sei ihr erstes Mal im Palmengarten, erzählt die junge Frau aus Schwaben. „Ich hab es erst vom Eingang bis zum Brunnen geschafft, aber was ich bisher gesehen habe, fand ich wunderschön.“

Der Palmengarten lockt internationale und nationale Besucherinnen und Besucher gleichermaßen an. Und auch in diesem Jahr bietet der Palmengarten ein vielfältiges Programm aus Führungen, Vorträgen und Konzerten an. Wie wäre es beispielsweise mit einer Sonnenbeobachtung mit Sonnenteleskop? Der Palmengarten ist täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Ein reguläres Ticket kostet 7 Euro.

Mehr Infos zu den Veranstaltungen unter www.palmengarten.de/de/kalender

Auch unterm Dach lassen sich viele Pflanzen bestaunen. © Sonja Ruf