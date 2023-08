Playmobil Funpark: Ein Ausflug in die Spielzeugkiste

Von: Anna Laura Müller

Teilen

Im Park in Franken werden die kleinen Playmobil-Spielwelten ganz groß. © Playmobil Funpark

Im Freizeitpark in Zirndorf dreht sich alles um die kleinen Spielfiguren, die es in fast jedem Kinderzimmer gibt. Und das ganz ohne elektronische Fahrgeschäfte, aber mit reichlich Platz zum Klettern und Erkunden.

Wer hat sich als Kind nicht mal vorgestellt, dass Kuscheltiere und Spielfiguren nachts wenn man schläft zum Leben erwachen? Das geschieht zwar auch nicht im Playmobil Funpark in Zirndorf, aber ein bisschen so als wäre man selbst geschrumpft und in der Playmobil-Kiste gelandet, fühlt es sich schon an, wenn man durch die Erlebniswelten des Parks schlendert.

Auf über 90 000 Quadratmetern kommen Fans der 7,5 Zentimeter großen Plastikfiguren auf ihre Kosten. Das Besondere: Der Park kommt ohne elektronische Fahrgeschäfte aus. Das Gelände ist eher wie ein riesiger Abenteuerspielplatz aufgebaut. Darin entdecken Besucherinnen und Besucher die Spielwelten wieder, die auch so im heimischen Kinderzimmer stehen – nur eben um einiges größer. Es gibt ein begehbares Piratenschiff und eine Ritterburg, inklusive lebensgroßer Ritterfigur. Die war übrigens eine der drei ersten Figuren, die in den 1970er Jahren auf den Markt kamen.

Die Idee hinter dem Park, geht auf den fränkischen Unternehmer Horst Brandstätter zurück, der die Playmobilfiguren vor fast 50 Jahren das erste Mal der Öffentlichkeit präsentierte. Brandstätter wollte mit dem Funpark einen Ort rund um die Spielzeugmarke entwickeln, in dem sich Kinder bewegen und aktiv bleiben können. Im Jahr 2000 wurde der Park eingeweiht.

Playmobil ist mittlerweile eine gefestigte Instanz in vielen Kinderzimmern, aber auch unter Erwachsenen gibt es begeisterte Sammlerinnen und Sammler. Dass mit den kleinen Figuren weit mehr als nur gespielt werden kann, zeigt beispielsweise eine Sonderausstellung im Limeseum im fränkischen Ruffenhofen. Der Ort der etwa 70 Kilometer südwestlich von Zirndorf und dem Playmobil Funpark liegt, beherbergt eigentlich ein Römermuseum. Seit Anfang des Jahres spielen dort aber auch die kleinen Playmobil Figuren eine wichtige Rolle. In einer Art Zeitstrahl geht es in „Zeitszenen – Römer und manch“ andere Geschichte(n)“ von den Dinosauriern bis ins heute – alles auf einer etwa 10 Quadratmeter großen Fläche und mit Figuren und Gegenständen aus der Playmobil-Welt dargestellt. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. September im Limeseum zu sehen. Mehr Infos unter www.limeseum.de

Wer doch die große Variante zum selbst drin herumlaufen bevorzugt, muss vor dem Besuch im Playmobil Funpark ein Online-Ticket erwerben. Denn an den Kassen vor Ort sind keine Tickets erhältlich. Weitere Infos und Ticketkauf unter www.playmobil-funpark.de