Profi-Tipps: So gelingen die perfekten Urlaubsfotos

Von: Marc Schäfer

Teilen

Auch beim Smartphone gilt laut Profis: Immer mit beiden Händen fotografieren. © Oliver Schepp

Nur so lange knipsen bis der Film voll ist. Diese Zeiten sind längst vorbei. Damit aber auch in der digitalen Welt einzigartige Momentaufnahmen enstehen, gibt es Tipps von Profis der Leica Camera AG.

Früher war das ja so eine Sache mit den Urlaubsfotos. Erst nach dem Entwickeln zurück in der Heimat zeigte sich die Qualität. Ein verwackelter Schnappschuss war dann nicht mehr zu retten. Heute ist das anders. Der Digitalfotografie sei Dank – und natürlich dem schier unendlichen Speicherplatz. Damit die Urlaubsfotos aber auch wirklich gelingen, sollte man den ein oder anderen Tipp befolgen.

Das Unternehmen Leica bietet in Wetzlar sogar Smartphone-Fotografie-Workshops an und gibt Tipps für gelungene Urlaubsfotos. „Einige fotografische Grundregeln können hilfreich sein, den Blick für die bewusste Fotografie zu schärfen und das Beste herauszuholen – ob mit dem Smartphone oder der Fotokamera“, heißt es von Leica. Durch die Tipps könne man aus „Schnappschüssen“ Aufnahmen machen, die spannende Geschichten erzählen. Oder Momente mit Familie, Freunden, im Urlaub oder beim nächsten Städte-Trip in lebhaften Erinnerungen festhalten.

Die folgenden Tipps wurden von Leica zur Verfügung gestellt und beziehen sich auf Bildkomposition, Perspektive und Lichteinflüsse.

Auf ein Hauptobjekt konzentrieren: Überladen Sie das Foto nicht mit zu vielen Details und Objekten. Wählen Sie das Hauptmotiv aus und geben Sie ihm den größten Raum im Bild (Stichwort „aufgeräumtes“ Bild).

Der Bildhintergrund: Je schlichter der Hintergrund, desto mehr sticht das eigentliche Objekt hervor und desto interessanter erscheint es.

Die richtige Platzierung des Motivs (Goldener Schnitt): Das Hauptmotiv in der Bildmitte zu platzieren, kann langweilig wirken. Versuchen Sie das Hauptmotiv aus der Mitte heraus zu platzieren. Eine Aufteilung des Bildformats im Verhältnis 1/3 zu 2/3 entspricht ungefähr der Regel des Goldenen Schnittes. Dies wirkt spannungsgeladener und lässt die Fotos lebendiger erscheinen.

Perspektive ändern : Normalerweise fotografiert man seine Umgebung so, wie man sie wahrnimmt – aus Augenhöhe. Oft wirken Fotos aber interessanter, die außerhalb dieses Rasters liegen. Fotografieren Sie nicht alles aus der Augenhöhe, sondern verändern Sie Ihre Perspektive. Nutzen Sie die Vogel- oder Froschperspektive, um alltägliche Dinge interessanter wirken zu lassen. Gehen Sie in die Hocke, nähern Sie sich Ihrem Motiv oder fotografieren Sie es senkrecht von oben.

Nehmen Sie sich Zeit: Oft ist man als Fotograf oder Fotografin so fasziniert von den Eindrücken und betätigt zu schnell den Auslöser. Umwandern Sie das Motiv und suchen Sie den richtigen Standpunkt. Manchmal lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen und ein zweites Mal hinzuschauen. Oder gegebenenfalls eine Aufnahme bei anderen Lichtverhältnissen zu erstellen.

Hochformat vs Querformat: Erstellen Sie einen Vergleich für die beste Bildwirkung. Zu welchem Zweck werden die Fotos gemacht? Sollen die Fotos später am Laptop, Monitor oder Fernseher gezeigt werden? Oder sollen die Fotos nur auf dem Handy angeschaut werden? Je nach Verwendungszweck der Fotos sollten diese auch im entsprechenden Format fotografiert werden. Das Querformat kommt den Sehgewohnheiten am nächsten. Es wirkt vertraut und wird als das „normale Format“ mit ruhiger Ausstrahlung empfunden. Ideal für Landschaftsaufnahmen, um diese an Großzügigkeit und Weite zu unterstützen. Das Hochformat wirkt gegen unsere Sehgewohnheiten. Es wird als „außergewöhnliches Format“ bezeichnet. Es betont die Nähe und wirkt dynamisch. Erstellen Sie einen Vergleich zwischen Hoch- und Querformat und beurteilen Sie die beste Bildwirkung.

Das richtige Licht: Bestimmte Lichtverhältnisse können die Stimmung einer Aufnahme beeinflussen. Beachten Sie also auch die Tageszeiten. Sie haben das beste Licht für Fotos bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das Licht ist weicher als tagsüber und Sie haben gute Chancen, tolle Lichtstimmungen auf Ihren Fotos zu erzeugen. Tagsüber sollten Sie vor allem die Mittagssonne meiden, da Sie mit starken Kontrasten, Schatten oder grellem Licht zu kämpfen haben.

Speziell für die Smartphone-Fotografie geben die Leica-Expert:innen folgende Tipps:

Möglichkeiten kennen : viele Geräte verfügen mittlerweile über Einstellungen wie Porträt-, Landschafts- und Nachtmodus. Diese Voreinstellungen bieten eine große Unterstützung.

Beide Hände nutzen: Handyfotos werden oft mit nur einer Hand gemacht. Das ist aber ein großer Fehler. Die Fotos werden wackelig. Ein schneller Schnappschuss ist nie so überzeugend, wie ein Foto, das in Ruhe aufgenommen wurde. Behandeln Sie die Smartphone-Kamera wie eine „echte“ Kamera und halten Sie das Handy bei der Aufnahme mit beiden Händen.

Auf die Linse achten: Das Smartphone ist immer dabei, das führt auch dazu, dass die Linse in der Tasche schneller verdreckt. Deshalb regelmäßig die Linse reinigen, damit keine Staubkörner die Fotografie stören. Zur Reinigung eignet sich am besten ein fusselfreies (Mikrofaser-)Tuch.

Selbst zum Zoom werden: Die meisten Handykameras haben kein optisches Zoomobjektiv. Anstatt ein Motiv „einzuziehen“, vergrößert der Digitalzoom nur einen bestimmten Ausschnitt des Bildes, wodurch es verpixelt und unscharf erscheint. In puncto Bildqualität sollte der Fotograf oder die Fotografin also selbst zum Zoom werden. Das heißt, statt den Bildausschnitt digital zu vergrößern, sollte man sich dem Motiv nähern – je nach gewähltem Motiv gilt die Regel: Je näher, desto besser.

Informationen zu den regelmäßigen Leica-Smartphone-Workshops gibt es unter www.leica-welt.com

Falsche Perspektive: So sollte man es eher nicht machen. © Leica

Mit den Tipps der Profis sollte es dann aber klappen. © Leica