Regionaler Genuss: Zu Besuch in Reiner Neidharts Küche

Von: Jutta Himmighofen-Strack

In Karben betreibt Reiner Neidhart sein eigenes Restaurant. Für den Koch zählt dabei vor allem Frische, Qualität und Natürlichkeit. © Jutta Himmighofen-Strack

Spitzenkoch Reiner Neidhart setzt auf natürliche Zutaten und die Zusammenarbeit mit heimischen Landwirtschaftsbetrieben. Unsere Autorin wirft einen Blick in die Küche des Wetterauers und erfährt dabei mehr über die Lebensmittel, die dort verarbeitet werden.

Regionalität und Saisonalität sind für Reiner Neidhart keine abstrakten Marketingbegriffe, sondern eine täglich gelebte Einstellung: In seinem Restaurant in Karben, als HR-Koch oder als Botschafter des Wetterauer Landgenusses. Davon durfte ich mir selbst einen Eindruck verschaffen und an einem verregneten Augusttag für einen halben Tag in seiner Restaurantküche hospitieren.

„Ich habe hier schon mal was vorbereitet“, begrüßt mich der Spitzenkoch. Vor mir liegt frisch geerntetes Gemüse, Salat, Kartoffeln, selbstgemachtes Kräuter-Pesto. Schafskäse und ein Stück Schweinefleisch. Alles Zutaten von regionalen Anbietern in der Wetterau. Dazu später mehr.

Jetzt wird erst einmal gekocht. Also Hände waschen, Schürze umbinden und los geht’s. Wir brauchen fast vier Stunden, bis wir endlich das äußerst schmackhafte Menü genießen können, bestehend aus Cordon bleu vom Strohschwein, gefüllt mit Pesto und Schafskäse, dazu Gnocchi, knackiges Gemüse und einer Salatbeilage. Das liegt aber nicht daran, dass die Zubereitung so aufwändig ist, sondern weil dabei eine Frage gleich die nächste ergibt. Eine Lehrstunde in Sachen Lebensmittel- und Geschmackskunde plus Tricks und Kniffs rund um die Zubereitung. Ich begreife immer mehr, worauf es bei einer richtig guten Spitzenküche ankommt.

Geschmack auf den ersten Blick

Eine Kostprobe: Gewichtsangabe bei Eiern (S, M, L oder XL) fehlen oft bei Rezepten, sind aber gerade bei der Zubereitung von Gnocchi unerlässlich, damit die Konsistenz stimmt. Außerdem nimmt der Essenszauberer nur das Eigelb für den Teig, weil das Eiweiß den Teig feucht macht. Ich lerne so ganz nebenbei noch, wie ich eine Gewürzmischung herstelle, richtig gute Croutons auf Vorrat mache, woran ich die Frische von Produkten erkenne und dass die Entscheidung, ob mir ein Essen schmeckt, mit dem ersten Blick und nicht mit dem ersten Biss fällt.

Frische, Qualität und Natürlichkeit sind die Kriterien, die der redegewandte Wetterauer anlegt. Künstliche Aromen finden kein Erbarmen bei Neidharts Küchencrew. Darf er auch nicht. Denn er ist seit vielen Jahren Mitglied bei Euro-Toques. Diese Organisation wurde 1986 von Spitzenküchen wie Bocuse und Witzigmann ins Leben gerufen. Die über 700 Spitzenköche und Spitzenköchinnen verpflichten sich unter anderem nur unverfälschte Naturprodukte einzusetzen und nehmen nur Köche und Köchinnen auf, die von mindestens zwei Mitgliedern empfohlen wurden.

Eine „ehrliche Küche“ und „gescheit mit den Leut umgehen“ das war und ist die Schaffensgrundlage für den zweifachen Vater Reiner Neidhart. Unabhängig davon, wo oder für wen er kocht. Viele Jahre tat er dies in Spitzenküchen in der Schweiz, in Castrop-Rauxel und in der Villa Leonhardi im Frankfurter Palmengarten, bevor er sich mit seinem ersten Lokal selbständig machte und seine eigenen Ideen und Visionen umsetzen konnte.

Neue Wege in der Landwirtschaft

Gelegen kam ihm, dass mit den Jahren das Thema Regionalität immer mehr in den öffentlichen Fokus gerückt wurde. Als schließlich unter Federführung eines Wetterauer Landrates der Wetterauer Landgenuss ins Leben gerufen wurde, war klar: Neidhart ist ganz vorne dabei.

Beim Wetterauer Landgenuss kooperieren Köche mit heimischen Erzeugern und Direktvermarktern in der Wetterau. Letztere wurden im Laufe der Jahre immer zahlreicher. Sehr oft ist es die junge Generation, erzählt Neidhart, die den Betrieben ihrer Eltern eine neue Ausrichtung geben und neue Wege in der Vermarktung bestreiten. Angefangen von Hofläden, über Automaten, die das Einkaufen rund um die Uhr möglich machen oder wöchentliche Gemüsekisten.

Gemüsekisten gibt es auch bei Anja Kirchner, deren Salat und Gemüse ich beim Besuch in Neidharts Küche verarbeitet habe und deren Anbau ich mir bereits zuvor angeschaut hatte. In der Görbelheimer Mühle bei Bruchenbrücken hat Kirchner das Prinzip des Marktgartens umgesetzt. Hier wird auf kleiner Fläche (bis circa einem Hektar) Gemüse auf permanenten Beeten angebaut. Die Beetstreifen sind sehr schmal, so dass maschinelles Arbeiten nicht möglich ist. Anja Kirchner lockert die Erde mit einem speziellen Gerät oberflächlich auf, um die Mikroorganismen nicht zu schädigen.

Frisch vom Feld direkt in die Küche: Anja Kirchner versorgt mit ihrem „KraftFeld Gartengemüse“ 30 Haushalte. © Jutta Himmighofen-Strack

Ursprünglich wollte die studierte Betriebswirtin nur gesunde Lebensmittel für die Familie anbauen. Doch gleich zu Beginn wurde die Ernte sehr ertragreich. Am Anfang durfte die Nachbarschaft davon profitieren, doch auch hier konnte sie nicht mehr die komplette Ernte unterbringen. Sie las von der Idee der Marktgärtner, war begeistert, probierte es aus, erweiterte die Flächen und firmiert heute unter dem Namen „KraftFeld Gartengemüse“ und versorgt zurzeit 30 Haushalte.

Gemeinsam anbauen, verarbeiten, vermarkten, das ist die Philosophie der befreundeten Landwirte Jan Winter, Stefan Zimmer und Maximilian Reuhl. Seit etwa zwei Jahren nennen sie sich auch beruflich Freunde; genauer Hoffreunde und betreiben gemeinsam einen großen Hofladen in Butzbach. Hier gibt es nicht nur die eigenen Erzeugnisse frisch vom Feld, sondern auch bereits verarbeitete Produkte; beispielsweise Gnocchi von Meike Zimmer vom benachbarten Seefeldhof.

Die Quereinsteigerin, die zuerst die Liebe zu ihrem Mann Stefan und dann zur Landwirtschaft entdeckte, wollte aber nicht nur alles selbst herstellen, was aus ihren Kartoffelfeldern erwirtschaftet wird, sondern auch zeigen wie die Ernte verarbeitet wird. Seit zwei Jahren betreiben Stefan und Meike ihre Kartoffelmanufaktur mit gläserner Produktion. Von den eingesetzten Gewürzen und Zutaten bis hin zu den einzelnen Produktionsstufen kann man alles vor Ort beobachten.