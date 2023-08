Regionalpark Rhein-Main: Mit dem Rad von Zoo zu Zoo

Radfahren zwischen Frankfurt und Kronberg. © Momentum Fotografie

Auf der Erlebnisroute zwischen Kronberg und Frankfurt gibt es immer viel zu entdecken. Am 20. August findet auf der Strecke außerdem zum dritten Mal das Safari-Fest statt.

Zwischen dem Opel Zoo in Kronberg und dem Frankfurter Zoo liegen etwa 25 Kilometer. In einer halben Stunde ist das mit dem Auto locker zu schaffen. Und mit dem Rad? Da braucht es schon etwas länger, aber ist dafür umso spannender. Denn die zwei Zoos verbindet die Regionalpark Safariroute. Auf der Erlebnis-Radtour gibt es an insgesamt 46 Stationen am Wegesrand besondere Arten von Verkehrsschildern zu entdecken. Aber nicht etwa die Vorfahrt wird hier geregelt, sondern der „Tier-Verkehr“. Auf der Strecke geht es so beispielsweise an Tigerliegewiese und Giraffenumleitung vorbei. Besonders die jüngeren Radlerinnen und Radler werden so immer weiter motiviert, um von Station zu Station kommen. Dabei können sie etliches über Tiere und die Landschaft lernen und ganz nebenbei viele Kilometer hinter sich bringen.

Am 20. August gibt es noch mehr Attraktionen am Wegrand. © Jutta Himmighofen-Strack

Am 20. August zwischen 11 und 17 Uhr wird besonders viel los sein, auf der Route zwischen Opel Zoo und Frankfurter Zoo. Denn dann findet bereits zum dritten Mal das Safari-Fest auf einem Teilabschnitt der Strecke statt. Zwischen dem Sossenheimer Citypark und dem Quellenpark Kronthal sind an diesem Tag sieben Extra-Stationen aufgebaut. Starten kann man dann beispielsweise an der Station in der Eichendorff-Anlage in Schwalbach. Dort gibt es an dem Tag beim Stand des Regionalparks Rucksäcke mit Tiermotiven, Kinderschminken und ein Safariheft passend zur Erlebnis-Radtour.

Tritt man von dort in die Pedale, erwartet einen eine Vielzahl an Attraktionen wie Stelzenläuferinnen und Stelzenläufer, Musik und Ballonkunst. Ein besonders abenteuerlicher Streckenverlauf findet sich übrigens entlang des kanalisierten Sulzbachs unterhalb der A66. Dort geht es auf einem nur 1,30 Meter breiten Kanalweg durch eine dunkle Röhre.

Die Route ist jederzeit in beide Richtungen befahrbar und mit dem Wegweiser „Safari“ ausgeschildert. Die Strecke des Regionalparks Rhein-Main kann komplett oder in einzelnen Etappen befahren werden. Mehr Informationen zur Route und dem Safari-Fest am 20. August unter www.regionalpark-rheinmain.de