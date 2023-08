Rüsselsheim: Einfach mal abtauchen

Beim Tauchen ist vor allem die richtige Atmung wichtig. Denn mit der kann die Höhe im Wasser gesteuert werden. © Segeltaucher

Im Hallenbad in Rüsselsheim können Anfängerinnen und Anfänger erste Taucherfahrungen sammeln. Unser Autor hat sich die Ausrüstung angelegt und es selbst ausprobiert. Von Niklas Müller.

Luft spielt eine große Rolle beim Tauchen. Klar, ohne Luft ist der Tauchgang schnell zu Ende. Dass Luft neben den Beinen auch wesentlich für die Bewegung unter Wasser ist, werde ich gleich bei meinem ersten Schnuppertauchkurs im Schwimmbad An der Lache in Rüsselsheim lernen. Vor mir hat Michael Große-Bley, mein Tauchlehrer für den Abend, meine Ausrüstung für die nächsten zwei Stunden ausgebreitet: Neoprenanzug, Bleigürtel, Taucherbrille, Schwimmflossen und das Jacket, eine Art aufblasbare Weste, an der unter anderem die Luftdruckanzeige, das sogenannte Finimeter, und die Sauerstoffflasche befestigt ist. Wobei der Begriff Sauerstoffflasche eine oft verwendete, aber falsche Bezeichnung für die Luftdruckflasche ist, wie Große-Bley erklärt. Denn in den Flaschen befindet sich kein reiner Sauerstoff. „Wenn man mit 100 Prozent Sauerstoff tauchen würde, wäre bei vier bis sechs Metern Schluss“. Reiner Sauerstoff wirkt in dieser Tiefe toxisch auf den Körper, man verliert das Bewusstsein.

Damit das nicht passiert, befindet sich in den Zehn-Liter-Stahlflaschen normale Atemluft, bestehend aus 21 Prozent Sauerstoff und 78 Prozent Stickstoff. Allerdings besteht bei dem zwei Meter tiefen Außenbecken ohnehin keine Gefahr, kritische Tiefen zu erreichen. Durch den Druck von 200 Bar in den Flaschen werden aus den zehn Litern Luft 2000 Liter, die zur Verfügung stehen. Im Prinzip reiche diese sehr lange, so Große-Bley. Der Verbrauch hängt von der persönlichen Atmung, der Tiefe und der körperlichen Belastung ab. Deshalb sollte man es langsam angehen. „Tauchen bedeutet nicht von A nach B zu kommen, sondern Entspannung“, erklärt der 58-Jährige. Schließlich wolle man ja beobachten, Fische oder Korallen beispielsweise. Aus diesem Grund ist das Tarieren, das bewegungslose Schweben auf einer Höhe, wichtig. Dies wird zum einen durch das Jacket erreicht, in dem ich per Knopfdruck mit dem sogenannten Inflator Luft in dieses ein- oder auslassen kann. Letztendlich wird das Tarieren aber über die Atmung gesteuert. Einatmen sorgt für mehr Luft im Körper, ich steige mit etwas Zeitverzögerung auf. Ausatmen entlässt Luft aus dem Körper, also sinke ich ab. „Das ist der Clou beim Tauchen. Dass man durch das Tarieren, durch die Atmung eine Höhe halten kann“, so Große-Bley.

Mit voller Ausrüstung geht es in das Becken. © Segeltaucher

Dann steht auch schon meine erste Übung an. Ins 24 Grad warme Wasser, Taucherbrille aufsetzen, Atemregler in den Mund und erst einmal mit dem Kopf unter Wasser atmen. Die kiloschwere Luftdruckflasche verliert im Wasser zum Glück ihr Gewicht. Wichtig: „Wenn wir den Regler in den Mund stecken, atmen wir grundsätzlich aus“, so Große-Bley. Die Verinnerlichung der Regel soll verhindern, dass man beim Tauchen Wasser atmet, sollte der Regler mal aus dem Mund rutschen.

Nach dieser einfachen Übung lassen wir per Knopfdruck die Luft aus den Jackets, um mit den Knien auf den Beckenboden zu sinken und ein paar Bahnen durch das Becken zu tauchen. Der Druckausgleich erfolgt per „Schnauben“ durch die Nase. Hier merke ich, wie elementar die Atmung beim Tauchen ist. Anfangs versuche ich, meine Tauchhöhe per Luftzufuhr im Jacket zu regulieren, mit dem Ergebnis, dass ich unkontrolliert nach oben und unten sinke. Wilde Beinbewegungen helfen nicht weiter. Ich erinnere mich, was der Profi gesagt hat, achte auf meine Atmung, atme aus, um etwas tiefer zu sinken, versuche durch gleichmäßiges Atmen meine Höhe zu halten. Das Ergebnis ist zunächst durchwachsen, ich muss permanent nachregulieren. Nach einiger Zeit habe ich meine Atmung besser im Griff und kann meine Höhe recht gut halten.

Sich auf den Boden sinken zu lassen muss erstmal geübt werden. © Segeltaucher

Nun, da ich mich mehr auf das Erlebnis konzentrieren kann, weiß ich, was Große-Bley meinte: Unter Wasser sich langsam vorwärtsbewegen, schwebend, die Arme vor der Brust verschränkt, das Konzentrieren auf den eigenen Körper wirkt ungemein entspannend. Den Inflator benötige ich nur noch für das Auftauchen. „Sieht schon sehr gut aus“, lobt Große-Bley meine Fortschritte nach einigen Bahnen. Zum Abschluss gibt es noch drei Übungen. Zwei bestehen darin, unter Wasser den Atemregler mit dem Mundstück nach unten aus dem Mund zu nehmen, Blasen mit dem Mund zu bilden und den Regler wieder zurück in den Mund zu stecken. Beim zweiten Mal allerdings mit Druck auf einen an der Rückseite angebrachten Knopf, die Luftdusche, wodurch zusätzlich Luft in das Mundstück strömt. Damit geht Atmen fast wie von selbst. In der letzten Übung wird unter Wasser etwas von dem kühlen Nass in die Taucherbrille gelassen und durch Schnauben durch die Nase wieder herausbefördert. Praktisch, um wieder für klare Sicht zu sorgen. Nach zwei Stunden ist der Schnupperkurs zu Ende, ich steige aus dem Becken und schäle mich aus dem Neoprenanzug. Die Zeit verging schnell, der Kurs hat Spaß gemacht.

Wer das Schnuppertauchen ausprobieren möchte, kann dies mit Anmeldung freitags von 18.30 bis 20 Uhr im Hallenbad Hochheim, oder samstags von 17.45 bis 19.45 Uhr im Hallenbad An der Lache in Rüsselsheim. Und einen Bonus gibt es auch: In den 25 Euro, die das Probetauchen kostet, ist ein Gutschein für einen kompletten Tauchkurs inklusive Abschlussprüfung enthalten. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann also im Anschluss gleich weitermachen. Na dann: Gut Luft! Gut Nass!