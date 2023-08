Schloss Freudenberg: Ausprobieren mit allen Sinnen erwünscht

Von: Astrid Kopp

Besuch im Erfahrungsfeld der Sinne von Schloss Freudenberg. © Astrid Kopp

Im Erfahrungsfeld der Sinne in Wiesbaden werden Natur und die eigenen Sinne gleichermaßen erkundet.

Auf Bäume klettern, Bienen beobachten, dem Klang von aneinander stoßenden Ästen lauschen, funkelnde Wassertropfen bewundern, an Kräutern schnuppern und ganz bestimmt nicht nur auf dem Barfußpfad ganz viele Sinne ansprechen: Das verspricht ein Besuch im Park des Schlosses Freudenberg in Wiesbaden.

Im Schlosspark warten alleine 39 740 Schatten spendende Bäume darauf, auf dem Rundweg durch das Erfahrungsfeld der Sinne entdeckt zu werden. Nicht nur im weitläufigen Schlosspark mit seinen Tast-, Lausch- und Erkundungsstationen gibt es viel zu entdecken. Auch in der an ein echtes Schlösschen erinnernden Villa aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts, wartet in jedem Zimmer und in jeder Ecke, Spannendes und Überraschendes.

Antworten auf viele Fragen

Weshalb verändert sich der eigene Schatten von schwarz zu bunt, je nachdem, wie weit man von der Lichtquelle entfernt steht? Wieso ändert die Holzmaske ihren Gesichtsausdruck, wenn das Licht wandert? Wie fühlt sich das durchdringende Brummen eines Gongs im Bauch an? Und wie der Klang einer Glocke? Welches Muster zeichnen hohe und tiefe, schöne und schräge Geigentöne in den Sand? Und wie schmeckt das gewohnte Getränk, wenn es in der Dunkelbar im Stockfinsteren serviert wird – und wie gießt man da überhaupt ein, ohne alles zu überschwemmen? Das und noch viel mehr erfahren Kinder und ihre neugierigen erwachsenen Begleitpersonen in allen Stockwerken der Villa. Verblüffend viel Mut erfordert es, die Hand in Krüge zu stecken, und Gegenstände zu ertasten, ohne vorher zu wissen, ob das, was man da berührt, wohl spitz oder weich, warm oder kalt, nass oder trocken sein wird.

Das Erfahrungsfeld der Sinne Schloss Freudenberg (Parkplätze in der Freudenberger Straße 212) hat während der hessischen Ferien Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auf www.schlossfreudenberg.de können auch individuelle Führungen für maximal 25 Personen, Kindergeburtstagsfeiern oder Hochzeiten angefragt, sowie ein Frühstück oder Abendessen in der Dunkelbar reserviert werden.