Schloss Romrod: Freude für Ohren und Gaumen beim Musical-Dinner

Von: Natascha Heidenreich

Verena Schmitz und Richard Peter wirbeln über die Bühne, wie Baby und Johnny im Filmklassiker „Dirty Dancing“ von 1987. © Natascha Heidenreich

Livemusik vom Broadway und dazu ein leckeres Vier-Gänge-Menü: Das geht bei einem Musical-Dinner auf Schloss Romrod. Auch Zauber- und Krimi-Fans kommen bei den Motto-Veranstaltungen im Rittersaal nicht zu kurz.

Der schwarze Tisch hinter dem roten Vorhang ist voller Perücken. Solche mit blonden wilden Locken und mit langen braunen Haaren. Dazwischen liegen aber auch bunte Frisuren mit Irokesenschnitt. Ganz einsam steht ein halbgefülltes Weinglas in der Mitte und rechts davon liegt Schmuck auf dem Tisch. Die goldenen Armbänder sind extravagant und die dazu passende Halskette ist griffbereit daneben. „Die sind für König der Löwen für Nalas Kostüm“, sagt Shari Reinhard. Ihr kupferrotes Haar trägt sie lang und offen und sie wirft einen letzten Blick auf den Tisch mit den Requisiten. Shari Reinhard ist in den Semesterferien mit dabei um zu helfen, denn ihre Schwester Kira-Luisa Reinhard hat „The Musical Sound GmbH“ im Sommer 2020 zusammen mit Lisa-Maria Sonderegger gegründet und steht selbst auf der Bühne.

Die Gruppe tritt bei Musical Dinner Shows auf, wie auch an einem Abend bei der „Musical Sound of Broadway“-Show im Garten der Alsfelder Villa Raab. Sie ist ein kleiner Vorgeschmack auf den 17. September, wenn die Gruppe im Rittersaal des Schlosses Romrod zum Musical Dinner bittet.

Die Veranstaltungsreihe Musical Dinner vereint Musik und Essen miteinander. In den Pausen zwischen den Gängen wird musiziert. Für 78 Euro pro Person können die Speisen und die Unterhaltung genossen werden. Getränke müssen Besucherinnen und Besucher noch extra bezahlen.

Ausnahmsweise unter freiem Himmel in der Villa Raab: Lieder aus „Phantom der Oper“. © Natascha Heidenreich

Wer sich nicht für Musicals begeistern kann, der kann alternativ auch für 59 Euro das Magic Dinner in Romrod besuchen, wo ein Magier die Pausen zwischen den Gängen verzaubert. Angeboten wird außerdem auch noch ein Krimi Dinner. Die Teilnahme kostet 99 Euro. Dort kann den Abend über ein Kriminalfall gelöst werden.

Zwischen den Gängen, die im Preis mit inbegriffen sind, spielen Schauspielerinnen und Schauspieler die Geschichte eines Mordes nach. Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen helfen, den Täter oder die Täterin zu finden und werden dadurch in die Vorstellung eingebunden.

Die Veranstaltungen dauern jeweils zwischen zwei und vier Stunden, und es ist möglich, aber nicht notwendig, danach eine Nacht im Hotel Schloss Romrod zu verbringen.

Gäste kommen von nah und fern

Für den Preis wird den Zuschauerinnen und Zuschauern bei den unterhaltsamen Abenden einiges geboten. Sowohl bei den Schauspielerinnen und Schauspielern und Musical-Darstellerinnen und -Darstellern, als auch beim Essen werde auf alle Details geachtet. „Unsere Köche bereiten ein Dinner vor, das der Jahreszeit und dem Motto angemessen ist“, sagt Pressesprecherin Anne Dietzsch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kämen, so Dietzsch, oft aus der Umgebung von Alsfeld, aber manche seien auch weit angereist. Die Motto Dinner würden gerne verschenkt, und nicht nur die Gäste kämen gerne immer wieder.

So seien die bunten und teilweise gerüschten Kleidungsstücke mitsamt Darstellerinnen und Darstellern – laut Shari Reinhard – in den vergangenen Jahren regelmäßig auf den Bühnen der beiden hessischen Städte zu Gast gewesen.

Shari Reinhard wendet sich von den Requisiten ab und geht wieder auf die Bühne. Von dort oben sind die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Cocktails in der Hand ebenso gut sichtbar wie die weiße Villa Raab. Die Veranstaltung findet ausnahmsweise draußen statt. Der Beginn kündigt sich mit dem Gong an, der auch in Kinosälen den Anfang des Films markiert.

Meistens findet das Musical-Dinner auf Schloss Romrod statt. So auch der nächste Termin am 17. September. © Imago

Sängerin Anjuschka Uher bewegt sich elegant durch die Gäste, die an den runden Tischen vor der Bühne sitzen. Im roten seidenen Mantel mit Fell an den Ärmeln singt sie das Lied „Cabaret“ aus dem gleichnamigen Musical. Lasziv wiegt sie sich zu ihrem Lied und schwenkt die Hand mit dem halbvollen Weinglas. Die Zusehenden wippen mit dem Kopf, und singen dann beim nächsten Song schon kräftig mit. Richard Peter tritt auf die Bühne in schwarzer Hose und schwarzem Tanktop. Patrick Swayze’s Haare lagen nicht besser und als Verena Schmitz im zartrosa Tüllrock auf der Bühne erscheint, wirbeln die beiden ganz in „Dirty Dancing“-Manier übers Parkett.

In den nächsten Stunden präsentiert die vierköpfige Gruppe Lieder von Bands, wie Queen und Abba, bekannte Songs aus Musicals wie „Phantom der Oper“, „West Side Story“, und der „Rocky Horror Show“ und auch die „Klage der Stiefschwestern“ von Disneys Cinderella. In komischen Ballkleidern warten die Stiefschwestern ungeduldig zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauern auf das Ende von Nalas und Simbas Duett, verdrehen übertrieben die Augen. Die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne tragen derweil riesige Löwenköpfe als überdimensionale Hüte auf den Köpfen, und Nala hat den goldenen Schmuck vom Requisiten tisch an die Arme und um den Hals angelegt.

Spannend könnte es werden, wie die Darstellerinnen und Darsteller es auch am 17. September im Rittersaal von Schloss Romrod schaffen werden, so in Windeseile die Kostüme zu wechseln wie an diesem Abend im Garten der Villa Raab.