Senckenberg Museum: Abtauchen ins kühle Nass

Von: Sonja Ruf

Korallenriffe stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung. © Sven Tränkner

Das Frankfurter Naturkundemuseum zeigt zwei Ausstellungen zum Thema „Meer“.

Wenn es mit dem Wegfahren ans Meer in diesem Jahr nicht geklappt hat, mag das Flüchten in die kühlen Räume eines Museums an heißen Sommertagen gut tun. Passend dazu, kann im Senckenberg Naturkundemuseum das Meer durch zwei Sonderausstellungen hautnah erlebbar werden.

Die Ausstellung „Looking for Medusa“ besteht aus einer Raum-Klang-Installation, in der sich die beiden Künstlerinnen Linda Weiß und Nina M. W. Queissner mit der Fragilität von Korallenriffen beschäftigen. Nachempfunden ist die Ausstellung Ovids „Metamorphosen“, in denen der Dichter die mythische Geburt der Koralle aus dem Blut der Medusa erzählt. Die Ausstellung arbeitet dabei mit allen Sinnen der Besucherinnen und Besucher. Auf einer mit Seegras gepolsterten Liegefläche können sie Unterwasserklänge aus Lautsprechern hören und die Gerüche von getrockneten Wasserpflanzen wahrnehmen. Über ihren Köpfen schweben Keramiken, deren Formen Wasserlebewesen nachempfunden sind. „Für sich genommen ist das Korallenriff eine visuell sehr ausdrucksstarke Skulptur, eine hyperrealistische Konstruktion des Ökosystems Riff in verschiedenen Zuständen“, sagt Museumsdirektorin Brigitte Franzen.

Plastik als Lieblingsspeise

In der Ausstellung „An Ecosystem of Excess“ geht es um ein Lebewesen, das Plastik zu seinen Lieblingsspeisen zählt. Sie zeigt die Installation einer Unterwasserwelt, die vom Menschen bereits verlassen wurde. Die Künstlerin Pinar Yoldas hat das plastikfressende Wesen für die Ausstellung erschaffen. Es handelt sich um eine Installation, in deren Zentrum die Ozeane stehen – alle von Plastik durchseucht. Gemeinsam mit fünf hell beleuchteten und mit Wasser gefüllten Vasen, in denen künstliche Organsysteme schweben, bildet die Installation das Projekt, welches Yoldas seit 2014 verfolgt. In der Ausstellung geht es darum, ein breites kritisches Panorama der künstlerischen Verwendung von Plastik im Spiegel der Gesellschaft zu zeigen.

Die beiden Sonderausstellungen im Senckenberg Naturkundemuseum sind im Ticketpreis inbegriffen. „Looking for Medusa“ läuft noch bis zum 15. Januar 2024 im Rahmen der Ausstellungsreihe „Triff das Riff!“. „An Ecosystem of Excess“ ist noch bis zum 1. Oktober 2023 zu sehen.

Auch Thema im Museum: Plastikmüll im Meer. © Sven Tränkner