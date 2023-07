Sommer-Reihe startet: Sechs Konzerte in Sechs Wochen

Von: Rebecca Fulle, Natascha Heidenreich

Die Bühne unter freiem Himmel schafft einen besonderen Flair für laue Musik-Sommernächte. © Veranstalter

Eine bunte Musikmischung kommt dieses Jahr in die Trinkkuranlage nach Bad Nauheim. Mit dabei sind BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Schlagzeuger Billy Cobham und die Acapella-Gruppe ONAIR

Unter freiem Himmel guter Musik lauschen, den lauen Sommerwind im Haar spüren und dabei die historische Trinkkuranlage im Blick haben: Das ist in diesen Sommerferien wieder möglich bei der Sommer-Reihe in Bad Nauheim. Bereits seit 2002 gibt es die Veranstaltung, die mit ihrer besonderen Konzert-Atmosphäre zwischen dem Rosengarten und den Jugendstil-Arkadengängen punktet.

Wie Carolin Wollschläger vom Stadtmarketing der Stadt Bad Nauheim betont, wähle der Fachbereich Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport bei der Organisation der Reihe bewusst Künstler:innen aus, die in die Anlage und zur Stadt passen. Und das mit Erfolg. Vergangenes Jahr kamen 3500 Besucherinnen und Besucher. Alleine Jan Garbarek hat 2022 knapp tausend begeisterte Gäste angelockt. Diese lobten ebenso wie die Künstlerinnen und Künstler neben dem atmosphärisch besonders schönen Veranstaltungsort auch den guten Sound und die Gastlichkeit. Dafür, dass sich alle wohlfühlen und rundum versorgt sind, sind auch die Helferinnen und Helfer des Theaters Alte Feuerwache und lokale Gastronomie im Einsatz.

Gemäß der Anzahl der Wochen der Sommerferien sind vom 27. Juli an immer an den Donnerstagen sechs namhafte Musiker und Musikerinnen in der Konzertmuschel zu Gast. „Ob Jazz, Liedermacher, Acapella, lateinamerikanisch, Chansons oder auch Lesekonzerte – jedes Jahr soll es eine bunte, breitgefächerte Mischung geben, bei der für jeden etwas dabei ist“, sagt Wollschläger.

Die Billy Cobham Band eröffnet die Konzertreihe in diesem Jahr. © Veranstalter

Den Anfang macht am Donnerstag, 27. Juli, um 20 Uhr die „Billy Cobham Band“. Wer Schlagzeuger Cobham in Aktion sieht, glaubt kaum, dass der Musiker bereits 79 Jahre alt ist. Cobham wuchs in New York auf und stand schon im zarten Alter von acht Jahren zusammen mit seinem Vater für seinen ersten bezahlten Gig auf der Bühne. Seinen Durchbruch feierte er dann nach seinem Studium der Musiktheorie und Schlagzeugtechniken in den frühen 1970er Jahren als Gründungsmitglied des „Mahavishnu Orchestra“. Mit seinem kraftvollen und komplexen Schlagzeug-Spiel hat Cobham entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Jazz- und Fusion-Jazz-Szene genommen. Doch Billy Cobham ist weit mehr als ein grandioser Schlagzeuger und Percussionist. Er hat sich auch als Komponist und Produzent einen Namen gemacht und wird bei der Bad Nauheimer Sommer-Reihe mit seiner Band mit Modern Jazz für musikalische Unterhaltung sorgen.

Auch Götz Alsmann steht dieses Jahr auf der Bühne

Vielleicht einem breiteren Publikum bekannt – und deshalb auch jetzt schon im Vorverkauf stark nachgefragt – sind die Musiker Wolfgang Niedecken und Götz Alsmann. Niedecken ist vielen sicherlich als Frontmann der Kölsch-Rockband BAP bekannt. In der Trinkkuranlage tritt er aber am 24. August um 19.30 Uhr gemeinsam mit Jazzpianist Mike Herting auf und nimmt das Publikum mit zu einer Sing- und Lesereise zur Person Bob Dylan. Ebenfalls jahrzehntelange Bühnenerfahrung hat Götz Alsmann, der 20 Jahre lang mit Christine Westermann die WDR-Sendung „Zimmer frei!“ moderierte. Die Haartolle ist das Markenzeichen des 66-Jährigen Entertainers. Mit seinem Programm „L.I.E.B.E.“ widmet er sich am 31. August um 20 Uhr Songs und Chansons über die Liebe – mit den Mitteln des Jazz.

Fans der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ dürfte der Name „ONAIR“ vielleicht noch etwas sagen. Die preisgekrönte Acapella-Musikgruppe schied bei der Talentshow vor drei Jahren erst kurz vor dem Halbfinale aus. Die vierköpfige Gruppe, bestehend aus Marta Helmin, André Bachmann, Jennifer Kothe und Patrick Oliver, zeigt am 3. August um 20 Uhr, wie mitreißend Musik auch ganz ohne Instrumente sein kann.

So manches Bein zum Wippen bringen wird bei der Sommer-Reihe der Auftritt der fünfköpfigen Band „Boppin’B«, die am 17. August um 20 Uhr in der Musikmuschel mit Rock’n’Roll und Rockabilly für Stimmung sorgt.

Ein ganz besonderes Instrument dabei hat am 10. August um 20 Uhr die kubanische Band „Yarima Blanco y Son Latino“. Sie spielen ihre Rhythmen auf dem Tres Cubano, einem dreisaitigen, kubanischen Saiteninstrument, das eine Variation der konventionellen Gitarre darstellt. Das Tres Cubano ist ein weit verbreitetes Instrument in der südamerikanischen und karibischen Musik und besticht durch höhere Klänge.

Für einen reibungslosen Ablauf sollte der Himmel über dem Publikum unwetterfrei bleiben. © Veranstalter

Wichtig ist für alle Konzerte, dass das Wetter mitspielt und zur Sommermusik passt, denn bei Unwetterwarnungen, wie sie in Hessen in diesem Sommer schon häufiger aufgetreten sind, muss die jeweilige Veranstaltung abgesagt werden. Eine Ausnahme sind kleinere Events. Diese können in den Großen Saal der Trinkkuranlage verlegt werden. An schönen Sommerabenden aber brummt es an der Abendkasse, weiß Carolin Wollschläger.

Bad Nauheimer Sommer-Reihe Tickets gibt es als Einzelkarten ab 19 Euro oder im Sommer-Reihe-Abo ab 130 Euro. Das Abo gilt für alle sechs Veranstaltungen und kann an Familienmitglieder, Freundinnen oder Kollegen übertragen werden. Das Abo ist erhältlich bis zum 27. Juli 2023. Weitere Informationen gibt es im Internet unter bad-nauheim.de/sommerreihe oder in der Tourist-Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, unter der Rufnummer 0 60 32/92 99 20.