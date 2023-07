Über den Schutz der Nashörner

Von: Natascha Heidenreich

Der Nashornbulle Kalusho im Frankfurter Zoo hat gerade seinen 37. Geburtstag gefeiert. © Zoo Frankfurt

Immer dienstags gibt es während der hessischen Sommerferien im Frankfurter Zoo was zu lernen. Im Mittelpunkt stehen Artenschutz und Klimawandel.

Nashörner gibt es auf dieser Welt nicht mehr viele. Laut der World Wide Fund For Nature (WWF) gibt es nur noch fünf Arten, alle anderen sind ausgestorben. Und es geht noch weiter: Die letzten Vertreter ihrer Art sind ebenfalls vom Aussterben bedroht. Ihr Markenzeichen, ihre Hörner, sind oft abgeschliffen. Der Grund: Wilderer wollen die Hörner, denn die können für mehrere Zehntausend Dollar verkauft werden.

In den Sommerferien gibt es im Frankfurter Zoo immer dienstags zwischen 10 und 12 Uhr Führungen für Kinder zwischen acht und zehn Jahren. Jede Woche steht ein anderes Thema im Mittelpunkt. Am 1. August wird es um bedrohte Tiere gehen, wie Orang-Utans, Tiger oder Nashörner und um die Gründe, warum diese bedroht sind. Dabei können einige Arten im Frankfurter Zoo auch gleich besucht werden, mit einer Ausnahme: Die Tigerdame Cinta hat gerade zwei gesunde Jungen zur Welt gebracht, weswegen der „Tigerdschungel“ im Moment geschlossen ist.

Von Wilderei bedroht

Dafür gibt es im Frankfurter Zoo als Vertreter seiner Art ein Spitzmaulnashorn. Der Nashornbulle Kalusho ist am 18. Juli 37 Jahre alt geworden. Sein Horn ist nach zehn Jahren wieder nachgewachsen. „Wir haben uns damals entschieden, es abzuschleifen“, sagt Pressesprecherin des Zoos, Caroline Liefke. „Es waren viele Wilderer unterwegs – auch in den Zoos – um an Nashorn-Hörner zu gelangen.“

In der Führung lernen die Kinder, welche Rolle Zoos im Artenschutz einnehmen, wie Tiere wieder ausgewildert werden, wie wichtig es ist, dass sie nicht aussterben, und woran die Wilderer interessiert sind. Im Grunde bestehen die Markenzeichen der Nashörner aus zusammengewachsenen Keratinfasern - aus dem Stoff, aus dem Fingernägel gemacht sind. Das Problem ist, in der traditionellen Medizin im asiatischen Raum gilt dieses Pulver als Heilmittel für schwere Krankheiten. Zwar ist die Heilwirkung von pulverisierten Fingernägeln wissenschaftlich nicht gegeben, aber solange es einen Markt dafür gibt, versuchen Wilderer an ihre Hörner zu kommen.

Führungen für Kinder Das Ferienprogramm für Kinder findet jeden Dienstag, zwischen dem 25. Juli und dem 29. August im Frankfurter Zoo in der Bernhard-Grzimek-Allee 1 statt. Kinder zwischen acht und zehn können an den Führungen zwischen 10 und 12 Uhr teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro inklusive des Zoo-Eintrittspreises. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, ermäßigt kostet das Ticket Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche, Schüler, Studierende und Schwerbehinderte 6 Euro. Familienpreise liegen bei 29 Euro und der Feierabendtarif kostet Erwachsene 9 Euro, ermäßigt bei 4 Euro. Der Zoo ist zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet. Wer an dem Ferienprogramm für Kinder teilnehmen möchte, muss sich zuvor telefonisch anmelden unter 069 / 212 369 52. Die Themen der Führungen: 25. Juli: Die Welt der Pinguine 1. August: Bedrohte Tiere 8. August: Robben – Von Seehunden und Seebären 15. August: Exotarium 22. August: Lauter, schärfer, weiter – Sinnesspezialisten im Zoo 29. August: Gefährliche Tiere