Unterwegs im Vogelsberg: Erst wandern, dann schlummern

Übernachten im Weinfass: Das bietet die Taufsteinhütte. © Stefan Weil

Am Hoherodskopf locken Sommerrodelbahn, Baumkronenpfad und ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten.

Einst war der Vogelsberg der größte Vulkan Europas, doppelt so groß wie der Ätna, auf einer Fläche von 2500 Quadratkilometern. Jetzt ist der Hohe Vogelsberg der älteste Naturpark in der Bundesrepublik. Hier bietet die Natur eine Fülle von Erlebnissen, viele Sehenswürdigkeiten finden sich in den Dörfern und schönen Altstädten der Region.

Nur etwa eine Autostunde nordöstlich des Rhein-Main-Gebietes erstreckt sich das Gebirge. Der höchste Berg im Vogelsberg ist der Taufstein mit 773 Metern über Normalnull. Zweithöchste Erhebung ist mit 768 Metern der Hoherodskopf. Er ist mit Sommerrodelbahn, Adventure Minigolf, Kletterwald und Baumkronenpfad ein wahrer Erlebnisberg. Die Anreise ist auch ohne Auto einfach, der Vogelsberg-Express bringt Ausflügler und ihre Fahrräder auch aus der Wetterau und dem Rhein-Main-Gebiet zum Hoherodskopf.

Wer in dem Naturpark eher Ruhe als Action sucht, wird beispielsweise auf dem acht Kilometer langen Rundwanderweg fündig. Er führt vom Hoherodskopf zum Taufstein, zur Niddaquelle, zum Hochmoor und Forellenteich und über die Taufsteinhütte zurück zum Hoherodskopf.

Lohnenswert kann es vor allem für Genießer:innen sein, die Wanderung an der Taufsteinhütte unter- oder abzubrechen. Das Restaurant Taufsteinhütte am Fuße des Hoherodskopf ist seit vielen Jahren für seine gute Küche aus großteils regionalen Produkten bekannt. Auf der Karte stehen bodenständige Gerichte wie der Taufsteinburger vom Biorind, das Rumpsteak nach Muttern oder auch die Spinatknödel in Käsesauce, aber auch leichtere Küche wie Spaghetti mit Garnelenschwänzen oder Lachs vom Grill.

Wer nach einem guten Mahl nicht mehr heimreisen möchte, kann auf der Taufsteinhütte auch übernachten. Das Traditionshaus hält dafür neben Hütten und Apartments auch etwas ganz Besonderes bereit: Eine Übernachtung im Weinfass. In die „Schlummer-Fässer“ passt ein 1,40 Meter breites Bett und ein Tisch. Im Familienfass ist zusätzlich ein Hochbett untergebracht. Der schöne Blick auf die Landschaft des Vogelsbergs gehört bei allen 16 Fässern dazu.