Unterwegs mit Tobis Städtetrip: Was alles in den Rucksack gehört

Von: Astrid Kopp

Teilen

Tobias Kämmerer (links) packt bei seinen Städtetrips auch gern mal mit an. Hier beim Schmieden beim Ausflug nach Kronberg und Königstein im Taunus. © Hessischer Rundfunk

Endlos am Strand herumliegen - das ist vielen zu langweilig. Sie wollen lieber neue Städte erkunden. Welche Gegenstände dabei nicht fehlen dürfen, verrät HR-Reisemoderator Tobias Kämmerer.

Wird Tobias Kämmerer nach seinen wichtigsten Tipps für Städtetrips gefragt, kommt einer wie aus der Pistole geschossen: „Bequeme Schuhe“. Der bekannte HR3-Moderator muss es wissen, läuft er doch seit 2016 regelmäßig für die HR-Fernsehsendung „Tobis Städtetrip“ durch kleine Reiseziele wie Bensheim und große wie London. Die Schuhe seien nach seiner Erfahrung so wichtig, weil man egal in welcher Stadt deutlich mehr laufe als ursprünglich gedacht. „Besser, nicht zu früh für die Optik entscheiden, denn es gibt immer noch einen schönen Berg mit einer Kirche oben drauf oder einen etwas weiter entfernten Gasthof oder einen steinigen Waldweg“, so der Moderator.

Zweiter Tipp des Reiseprofis: „Ein Rucksack, und in diesem Rucksack auf jeden Fall eine dünne, atmungsaktive Regenjacke, die sind super auch wenn es mal windiger ist oder man abends geschwitzt draußen sitzt und die Sonne untergeht“, erzählt er. Seine eigene Regenjacke hat er bei dem Wetter der vergangenen Tage sicher auch jederzeit greifbar, er dreht nämlich gerade zwei Spezialfolgen von Tobis Städtetrip: Frankfurt bei Nacht und Frankfurt mit Kindern.

Immer einen Apfel dabei

Ob der 48-jährige Journalist dort auch sein Schweizer Taschenmesser brauchen wird, muss sich erst noch zeigen – dabei hat er es aber bestimmt, denn es sei immer hilfreich „egal ob man sich einen Schliffer fängt, eine Flasche Wein entkorken oder einen Apfel schälen möchte“.

Apropos Äpfel, davon findet sich neben einer Flasche mit Wasser ebenfalls jederzeit einer im Reiserucksack. „Der Apfel ist eine Top-Erfindung der Natur. Er nimmt wenig Platz weg, schmeckt gut, und kann was ab. Wenn dagegen eine Banane unten im Rucksack lag…“ Ab und an bekomme er auch die Hälfte vom Notbrot seines Kameramanns ab, eigentlich sei er aber ein leidenschaftlicher Einkehrer. Das glaubt man beim Lesen des im Juni im Societäts-Verlag neu erschienen Buches „Tobis Städtetrip“ sofort. Bekommt man bei den Schilderungen von Kaffeeduft und saftigen Burgern an lauschigen Plätzen doch Lust, selbst eine Stadt zu erkunden – und sei es nur, um nach etwas Kultur und Landschaft eine Rast einlegen zu können.

Nicht nur Städte sind attraktive Ziele. Im Rheingau lockt auch das Stand-up-Paddle. © Hessischer Rundfunk

Powerbank statt klassische Landkarte

Falls es bis zur nächsten Pause mal länger dauere, sei auch eine Tüte Gummibärchen im Gepäck „nicht die dümmste Idee“, findet Kämmerer, vor allem, falls man mit Kindern unterwegs sei. Eine geladene Powerbank ist die nächste Empfehlung für das Packen vorm Städtetrip. Weil man eben doch häufig an Orten lande, „wo man etwas über die Maßen googelt – falls man das Buch nicht dabei hat – und viel filmt oder Fotos macht“, sagt Kämmerer. Eine klassische gedruckte Karte habe er normalerweise dagegen nicht mehr dabei. Ausnahme: Ausflüge in die Berge, wobei es da auch sinnvoll sei, topografische Karten lesen zu können. Er selbst könne das zwar nicht, habe aber immer jemanden mit dieser Qualifikation dabei.

Apropos Gesellschaft, was ist denn besser? Der Städtetrip alleine oder mit anderen? Beides habe seine Qualität, findet Tobi Kämmerer. „Es ist immer die Frage, was ist der Anlass der Reise.“ Das sei sowieso eine wichtige Frage vorab. Viele wollten am Wochenende etwas unternehmen und seien in ihrer „Erfahrungsbubble“ gefangen. Dann führen sie immer wieder an die selben Orte, also dahin, wo sie schon waren. „Kaum einer würde aus dem Nichts von Darmstadt nach Alsfeld fahren, wobei es eine gute Idee wäre, das zu tun“, betont Kämmerer. Deshalb brauche man eine Idee, weshalb man in neue Städte und an neue Orte reisen solle. „Selbst in Paris wäre es gut, eine erste Idee zu haben, was man da angucken will.“ Das gelte für ihn ganz egal ob man alleine unterwegs ist oder zu fünft. „Ich reise sehr gerne in Gesellschaft von Familie oder Freunden, vor allem in die Berge, aber ich stromere auch gerne alleine irgendwo herum.“

Auf einem Weingut in Lorch kommt für Tobias Kämmerer auch Kulinarisches nicht zu kurz. © Hessischer Rundfunk

Platz für Mitbringsel darf nicht fehlen

Egal wie groß die Reisegruppe ist, diese wichtigen Gegenstände sollten dabei sein: Taschentücher, Sonnencreme und eine Sonnenbrille. „Wer das liest, wird denken, ja klar, das weiß doch jeder, aber man weiß erst, wie gut es gewesen wäre, falls man es doch mal nicht dabei hatte“, sagt Kämmerer. Außerdem gelte vor allem für Kinder und Männer, „die die Dichte ihrer Haare überschätzen“: Eine Kappe muss mit.

Wenn nun Regenjacke, Taschenmesser, Proviant, Powerbank, Taschentücher, Sonnencreme, Sonnenbrille und Kappe verpackt sind, fehlt noch etwas ganz Entscheidendes im Reiserucksack: Platz. „Eine Sache ist, was nehme ich mit in die Stadt, der zweite Teil ist, was nehme ich aus der Stadt mit“, sagt Kämmerer. Er habe kein Standardmitbringsel, auch wenn die Anzahl der Kühlschrankmagneten über die Jahre schon gestiegen sei. Oft seien es aber vor allem kulinarische Sachen, die in seinen Rucksack wandern. Den bekannten Effekt, dass der am Meer in Italien bei Sonnenuntergang getrunkene Wein, zu Hause fröstelnd mit Blick aufs Nachbarhochhaus, nicht mehr ganz so gut schmeckt, kenne er zwar auch, aber „was ich in Hessen probiert habe, hat mir bisher auch zu Hause immer geschmeckt“, so Kämmerer. Ganz egal, ob das Schokolade, Likör, Schinken oder Käse gewesen seien, die er sich aus den bereisten Städten mitgenommen hat.