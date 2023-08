Urlaub in Bad Emstal: Einfach märchenhaft

Von: Holger Klemm

Das Parkhotel liegt im Naturpark Habichtswald. © Parkhotel Emstaler Höhe

Nicht nur die Zimmer im Parkhotel Emstaler Höhe sind inspiriert von den Brüdern Grimm. Auch das Wellness-Programm verspricht sagenhafte Entspannung.

Einen märchenhaften Aufenthalt in der Grimm-Heimat Nordhessens verspricht das Parkhotel Emstaler Höhe in Bad Emstal. In dem familiengeführten Vier-Sterne-Haus können sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen, es liegt auch einfach traumhaft schön im Naturpark Habichtswald mit seinen Wanderwegen, auf denen sich der Ursprung vieler Märchen der Brüder Grimm und Sagen erkunden lässt. Hinzu kommt die Lage zwischen Kassel mit seinen Sehenswürdigkeiten und der Museumslandschaft, sowie dem Nationalpark Kellerwald-Edersee mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Dafür bietet die kostenlos im Hotel erhältliche „Meine Card Plus“ beste Voraussetzungen. Die ist Eintrittskarte für mehr als 140 Urlaubsattraktionen und gleichzeitig auch Fahrschein für Bus und Bahn. „Da können Familien, die bei uns ihre Ferien verbringen, einiges sparen“, sagt Geschäftsführer Lukas Frankfurth.

Das Parkhotel ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge, bietet aber auch alles für einen schönen Aufenthalt und Wohlfühlurlaub. Der Anspruch ist es, die nordhessische Märchenwelt mit heimischer Gastlichkeit und Gemütlichkeit zu verbinden – angefangen mit den Märchen- und Stammhauszimmern sowie Landhaussuiten. Besonders hebt Frankfurth das kulinarische Angebot seines Hauses hervor. „Wir sind bekannt für unsere hervorragende Küche.“ Regional, saisonal und frisch sind die Stichworte. Das Team des Parkhotels setzt auf kurze Transportwege, also Produkte direkt vom Bauernhof, auf nachhaltigen Konsum und den Verzicht auf Convenienceprodukte. Im Falstaff Gasthausguide wurde das Restaurant 2023 als eines der 500 besten Gasthäuser Deutschlands ausgezeichnet.

Ein weiteres Plus ist der Wellness-Bereich, der auch von der Märchen- und Sagenwelt inspiriert ist. In „Grimm’s Badehaus“ gibt es die Klima-Sauna „Altenburg“, die Altholz-Heugaben-Sauna „Falkenstein“ und die Außensauna „Weidelsburg“. Hinzu kommen Erlebnisduschen, ein Gradierwerk und ein Außenbereich im neu angelegten Felsengarten. Und wer will, kann es sich beim „Frau Holle“-Baderitual mit 14 Stationen gut gehen lassen.