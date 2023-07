Viel Zeit für neue Talente

Von: Lisa Mariella Löw

Spikeball macht Spaß und fördert die Geschicklichkeit. Einen Ferienkurs für Jugendliche bieten die Sportfreunde Rodgau an. © Imago

Die Klassenzimmer in Hessen bleiben sechs Wochen lang leer. Für Kinder und Jugendliche gibt es trotzdem viele Gelegenheiten, ihre Fähigkeiten abseits von Schule und Kita auszubauen.

Endlich Ferien – Zeit, den Schreibtisch gegen die Hängematte und das Mathebuch gegen einen Schmöker zu tauschen. Zeit zum Faulenzen und Nichtstun. Wer den Kopf während der kommenden sechs Wochen nicht nur in den Sand am Meer stecken möchte, kann die unterrichtsfreie Phase auch nutzen, um eine neue Fähigkeit zu lernen – fernab von Buchstaben, Zahlen und Vokabeln. Die Region hält viele Kurse bereit. Sollten einzelne schon ausgebucht sein, bleibt die gute Idee – denn die nächsten Ferien kommen bestimmt.

Die Tanzschul-Detektive: Kinder zwischen fünf und 13 Jahren studieren eine Woche lang ein kleines Musical ein, das dann auf der Bühne präsentiert wird. Neben neuen Tanzschritten werden auch die Bastelkünste erweitert, denn auch die Bühnendekoration wird gemeinsam gestaltet. Der Workshop kostet 199 Euro und findet in der zweiten Ferienwoche (31. Juli bis 4. August) in der Hanauer Tanzschule Uwe Mundt (Sternstraße 17) täglich von 9 bis 14 Uhr statt. Die große Aufführung findet am 5. August ab 11 Uhr statt. Mehr Infos unter tanzschule-mundt.de.

Kräuterworkshop: Kräuterfrau Sarah Wisniewski erklärt, wie man Wildpflanzen erkennt, welche essbar sind und ob sie eine heilende Wirkung besitzen. Kinder zwischen sechs und elf Jahren gehen auf Erkundungstour durch den Kräutergarten, sammeln Pflanzen und verarbeiten sie anschließend zu Speisen und Mitbringseln für Daheim. Der Kurs findet in der ersten Ferienwoche (24. bis 28. Juli) täglich von 10 bis 12.15 Uhr auf dem Gelände der VHS Dreieich (Baierhansenwiesen) statt und kostet 24 Euro zuzüglich zehn Euro für Materialien. Weitere Infos unter vhs-kreis-offenbach.de.

Feriennähkurse: Egal ob Kosmetiktasche, Kissen oder Kleider: Viola Hausmann bringt Kindern ab acht Jahren alle Nähtechniken bei. Schüler:innen, die noch keine Erfahrung haben, können ihren Nähmaschinenführerschein machen. Drei Runden starten in den Sommerferien bei der AWO Dietzenbach (Wiesenstraße 9a): Jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr in der vierten (14. bis 17. August), fünften (21. bis 24. August) und sechsten Ferienwoche (28. bis 31. August). Pro Woche werden 80 Euro fällig. Weitere Infos unter awo-familienbildung-dietzenbach.de.

Die freie Zeit nutzen und nähen lernen: Das geht bei der AWO Dietzenbach. © dpa

Wasserraketen bauen: Eine eigene Rakete mit Fallschirm oder Landeklappen bauen – das können Kinder ab sieben Jahren in der fünften Ferienwoche lernen. Vom 21. bis 25. August zwischen 10 und 15 Uhr können Schülerinnen und Schüler PET-Flaschen in mit Wasser betriebene Raketen verwandeln. Der Kurs findet in der VHS Offenbach (Berliner Straße 77) statt und kostet 100 Euro. Weitere Infos unter vhskurse.offenbach.de.

Computerschreiben: Wer Zeit bei Referaten und Hausarbeiten sparen, am Computer blind schreiben möchte und zwischen zehn und 14 Jahren alt ist, kann in der fünften Ferienwoche von Montag bis Donnerstag (21. bis 24. August) jeweils von 10 bis 11.30 Uhr in der VHS Offenbach (Herrnstraße 61) die Schreibtechnik mit zehn Fingern erlernen. Kosten: 46 Euro. Weitere Infos unter vhskurse.offenbach.de.

Spikeball lernen: Der Spikeball ist ein kleiner gelber Ball, der gegen ein trampolinartiges Netz geschlagen wird. Für jeden Treffer bekommen die Teams Punkte. Jugendliche ab 16 Jahren können die Technik der Trendsportart während der gesamten Sommerferien bei den Sportfreunden Rodgau jeden Mittwoch (26. Juli, 2., 9., 16., 23., 30. August) um 18 Uhr im Strandbad Rodgau lernen. Alle sechs Termine kosten elf Euro bei kostenlosem Eintritt zum Badesee. Weitere Infos per E-Mail an info@sportfreunde-rodgau.de.

Computerspiele programmieren: Mit dem Programmierprogramm Kodu erfinden Grundschülerinnen und Grundschüler ab der 3. Klasse ihr eigenes Computerspiel. Am letzten Tag werden alle Spiele gegenseitig ausgetestet. Der Workshop findet in der dritten Ferienwoche statt, von Montag bis Donnerstag (7. bis 10. August) von 9 bis 12.15 Uhr in der VHS Offenbach (Berliner Straße 77) und kostet 59,50 Euro. Weitere Infos unter vhskurse.offenbach.de.

Theater bauen: Aus Holz und Pappe wird ein schwarzer Guckkasten gebastelt, aus dem mit Farbe, Stoff und Figuren eine individuelle Bühne kreiert werden kann: Ob Märchenschloss, Zauberwald oder Weltraumstation – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Kinder zwischen sechs und acht Jahren sind in der ersten Ferienwoche (24. bis 28. Juli) täglich von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr in die Jugendkunstschule Offenbach (Herrnstraße 61) eingeladen. Die Teilnahmegebühr beträgt 185 Euro. Weitere Infos unter juku-of.de.

Kreativ werden in der Jugendkunstschule in Offenbach. © Privat

Führerschein machen: Wer zum Badesee bald selbst hinfahren möchte, kann in den Ferien in einer bis zwei Wochen in einem Intensivkurs den Führerschein machen. Angeboten wird das beispielsweise in Frankfurt. Mehr Infos unter www.fuehrerscheincamp.de. Aber auch zahlreiche andere Fahrschulen in der Region bieten Ferienkurse an. Manche nur für die Theorie, andere auch für die Praxis. Nachfragen lohnt sich.

Mit Intensivkurs in ein bis zwei Wochen zum Führerschein. © Renate Hoyer

Schwimmen lernen: An neun Tagen in den Ferien können Kinder ab fünf Jahren in einem Intensivkurs ihre Schwimmfähigkeiten verbessern. Am 17., 18., 22., 23., 24., 25., 29., 30. und 31. August werden jeweils zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr die Schwimmtechniken fürs Seepferdchen im Bad Heusenstamm (Jahnstraße 50) geübt. Von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr, schwimmen dann die Fortgeschrittenen. Beide Kurse kosten je 36 Euro. Weitere Infos unter vhs-heusenstamm.de. Auch DLRG und Vereine bieten in vielen Orten Ferienschwimmkurse an.

.