Von der Küste bis zum Schwarzwald: Jugendherbergen als alternative Reiseunterkünfte

Von: Simone Weil

Auf Burg Breuberg im Odenwald können Urlauber und Urlauberinnen ins Mittelalter eintauchen. © DJH Landesverband Hessen

Wer eine günstige Übernachtungsmöglichkeit sucht, kann in einer der über 400 Jugendherbergen in Deutschland fündig werden. Dabei lockt nicht nur der Preis, sondern auch spezielle Freizeitaktivitäten und außergewöhnliche Bauwerke.

Hagebuttentee, Stockbetten, Gemeinschaftswaschraum und strenge Herbergseltern: Wer als Schüler oder Schülerin Übernachtungen in einer deutschen Jugendherberge etwa in den 1970er Jahren erlebt hat, erinnert sich vermutlich an äußerst einfache Unterkünfte mit wenig Charme.

Doch sein Image hat das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) gründlich aufpoliert, dabei mit Farbe nicht gespart und viele Häuser umfangreich saniert. Auf diese Weise sind Übernachtungsmöglichkeiten in diesen Quartieren eine günstige Alternative zum Hotel geworden. Die Unterkünfte sind gerade für Familien ideal, und zwar in Städten ebenso wie in ländlicheren Regionen.

Toleranz, Inklusion, Völkerverständigung und Weltoffenheit hat sich die Organisation auf ihre Fahnen geschrieben. Menschen sollen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel die Welt entdecken und ihren Horizont erweitern können. Mit Preisen ab 31 Euro für eine Übernachtung mit Frühstück für Junioren ab 27 Jahren wird Reisen für viele möglich. Allerdings sollte jeder Urlauber und jede Urlauberin die Kosten für die favorisierte Unterkunft direkt erfragen. Denn in den einzelnen Häusern existieren unterschiedliche Preisstrukturen für diverse Gästegruppen oder auch Zimmer-Kategorien in insgesamt 14 eigenständigen Vereinen.

Spezielle Programmangebote in vielen Häusern

Viele Jugendherbergen haben sich spezialisiert und bieten ihren Gästen Programme zu Themen wie Umwelt, Sport, Kultur oder Gesundheit an. Familienzimmer, Veranstaltungsräume und Seminarausstattung sind in allen modernen Häusern selbstverständlich.

An mehr als 400 Standorten in Deutschland von Nord bis Süd ist es möglich, Urlaub mit der Familie zu verbringen. Wer in der hessischen Heimat bleiben will, hat etwa die Wahl zwischen Bad Hersfeld, Bad Homburg, Biedenkopf, Büdingen, Burg Breuberg, Darmstadt, Erbach, Eschwege, Frankfurt, Fulda, Hoherodskopf, Kassel, Korbach, Lauterbach, Limburg, Marburg, Rüdesheim, Wetzlar und weiteren Destinationen. Dabei sind ländlich gelegene Häuser mit regionalen Besonderheiten ebenso interessant wie Großstädte, die mit vielfältiger Museenlandschaft, Zoo und zahlreichen Freizeitangeboten locken.

Auf der Burg in vergangene Zeiten eintauchen

In Bad Hersfeld etwa bietet die Wissens- und Erlebniswelt Wortreich im Schilde-Park sowohl für Kinder als auch für Erwachsene jede Menge zu entdecken. Oder haben Sie schon einmal nur mit der Kraft der Gedanken einen Gegenstand bewegt? Im Erlebnismuseum für Sprache und Kommunikation kann man sich an über 90 Stationen ausprobieren und jede Menge lernen.

Burg Breuberg im Odenwald beispielsweise beeindruckt schon mit der großzügigen Anlage aus dem 12. Jahrhundert, die fantastisch erhalten und gleichzeitig zeitgemäß restauriert wurde. Wer sich für die Lebensumstände von Burgdamen, Rittern, Landsknechten und Mägden interessiert, sollte auf keinen Fall die Führung durch die Burg und das Museum verpassen. Ob Armbrustschießen, Geheimgänge bei Nacht erkunden, Themenwandern auf alten Spuren – Besucherinnen und Besucher können tief ins Mittelalter eintauchen.

Wen es weiter wegzieht: Zu den nördlichsten Jugendherbergen gehört etwa das Haus in Helgoland. Es liegt abseits der Touristenströme auf dem Nord-Ost-Gelände der Insel. Hinter dem Haus beginnt der Aufstieg auf das 58 Meter hohe Oberland.

Vermutlich am schönsten Platz der Insel: Die Jugendherberge Helgoland. © Jugendherberge Helgoland

Die meisten Besucherinnen und Besucher Helgolands sind Tagestouristen. Sie kommen frühestens gegen 12 Uhr, und das letzte Schiff verlässt um 17 Uhr das Hochsee-Eiland. Die längste Zeit des Tages, rund 20 Stunden, haben langfristige Urlauber:innen die Insel also für sich.

Die Helgoländer Jugendherberge liegt vermutlich am schönsten Platz der Insel. Am Abend sieht man am Strand vor dem „Haus der Jugend“ die Sonne hinter dem Solo-Felsen „Lange Anna“, dem Wahrzeichen Helgolands, im Meer versinken. Am Strand tummeln sich im Meer die Kegelrobben. In der Nacht hört man das einschläfernde Rauschen des Meeres.

Das Haus wurde im Jahr 2009 mit Millionenaufwand generalsaniert. Die Zimmer sind modern und dass es keine Fernseher gibt, trägt zur Entspannung bei. Ein Fernseher widerspricht dem Geist einer Jugendherberge. Das Gleiche gilt für W-Lan. Das gibt es in der Regel nur in Gemeinschaftsräumen.

Es ist wie viele Jugendherbergen ein Ort abseits des reizüberladenden „Gedöns“ der Großstädte. Ein Lesezimmer mit breiter Glasfront und Blick auf die Lange Anna lässt so manchen Bücherwurm von der Lektüre aufblicken. Auch der Speisesaal eröffnet einen grandiosen Blick auf das umgebende Meer.

Die Helgoländer Jugendherberge bietet geräumige moderne Familienzimmer mit Dusche und Toilette. Wer in einer Jugendherberge übernachtet, findet immer Gesellschaft. Ob am Sandkasten, beim Tischtennis, beim Billiard oder im Gemeinschaftsraum. Häufig hat jemand eine Gitarre dabei, so dass abends sogar am Lagerfeuer gesungen wird.

In der Jugendherberge in Menzenschwand schläft man in einem 360 Jahre alten Schwarzwaldhaus. © Heiko Potthoff

Tief im deutschen Süden im Schwarzwald liegt die Jugendherberge Menzenschwand, ein Ortsteil von St. Blasien. Das Dorf liegt auf 850 bis 1350 Metern Höhe direkt im Naturschutzgebiet Feldberg. Ein uriges, 360 Jahre altes Schwarzwaldhaus dient der Jugendherberge als Domizil. Im Winter ist es bei Wintersportlerinnen und Wintersportlern beliebt, im Sommer schätzen es Gäste zum Wandern und Mountainbike fahren.

Mehr Infos zu den Jugendherbergen unter: www.jugendherberge.de