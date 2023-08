Vor dem Adrenalinkick: Achterbahnen im Sicherheitscheck

Von: Ralf Enders

Über mehrere Wochen hinweg werden Anlagen wie die Achterbahn „Blue Fire“ von TÜV-Mitarbeitenden unter die Lupe genommen. © Europa-Park

Viele verbinden den Europa-Park in Rust mit Schnelligkeit und Spaß. Für das Unternehmen steht die Sicherheit der Attraktionen an oberster Stelle.

So eine Achterbahnfahrt ist wie eine Operation: Ab einem bestimmten Punkt gibt es kein Zurück mehr. Wenn der Schoßbügel eingerastet oder das Narkosemittel verabreicht ist, hat man’s nicht mehr in der eigenen Hand – und braucht jede Menge Vertrauen. Glücklicherweise gibt es für alles eine Statistik: „Achterbahnen gelten weltweit im Vergleich als eines der sichersten Fortbewegungsmittel“, berichtet der Europa-Park in Rust.

Das werden die Kundinnen und Kunden, vor allem Eltern, gerne hören. Die Saison in Deutschlands größtem Freizeitpark ist in vollem Gange. Mehr als sechs Millionen Menschen besuchen pro Jahr die 95 Hektar große Anlage nördlich von Freiburg. Auf sie warten in 18 Themenbereichen mehr als 100 Fahrgeschäfte und mehrere Shows. Ein Spektakel vor allem für Familien. Nicht ganz billig, aber der Spaßfaktor ist extrem hoch. Die US-Zeitschrift „Amusement Today“ hat den Europa-Park 2022 zum besten Freizeitpark der Welt gewählt – zum achten Mal in Folge.

Sie haben also einen guten Ruf zu verteidigen in Rust. Und Sicherheit beim Nervenkitzel muss dabei ganz oben stehen. „Mehrere Millionen Euro“ investiert der Europa-Park nach Angaben von Can de Haan, Leiter der Stabsstelle Sicherheitsmanagement, pro Jahr in Sicherheit, Wartung und Instandhaltung der Anlagen, darunter allein 14 Achterbahnen.

Nicht nur das Familienunternehmen übernimmt übrigens die Haftung für den Betrieb der Achterbahnen. „An vielen Stellen trägt es auch die Produkthaftung, da Achterbahnen beim Stammhaus MACK Rides selbst hergestellt werden“, wie Sicherheits-Chef de Haan erläutert.

Selbst bei der ruhigen „Liechtensteiner Ballonfahrt“ gelten strenge Sicherheitsvorschriften. © Europa-Park

„Alle Fahrgeschäfte sind sicherheitsrelevant“, sagt er zur umfangreichen Arbeit seines Teams „Operation & Service“. Der TÜV-Süd zertifiziert nach DIN-Norm EN 13814. Die und das deutsche Baurecht beschreiben die sicherheitsrelevanten Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Prüfung von Fahrgeschäften. Die Zusammenarbeit mit den TÜV-Sachverständigen sei „immer offen und transparent“, sagt de Haan. „Wir tauschen uns intensiv aus und erfüllen immer den besten Stand in puncto ‚Sicherheit der Anlagen.“ Auch Christian Falk, Leiter der Abteilung Freizeitindustrie beim TÜV-Süd, bestätigt: „Der Europa-Park legt großen Wert darauf, dass die vorgeschriebenen Prüfungen fristgerecht durchgeführt werden.“

Die Anlagen würden über mehrere Wochen hinweg von einem mehrköpfigen Team gründlich geprüft. Die Elektro- und Maschinenbauingenieure kontrollierten Geschwindigkeit und Bremswirkung, Stahlbau, Fahrzeuge und Steuerung, also Elektrik, Hydraulik und Pneumatik. Zudem bewerten die Expertinnen und Experten vom TÜV den Betrieb generell und „das subjektiv erlebte Fahrempfinden“.

Letzteres kommt bisweilen der Schwerelosigkeit nahe. Der „Silver Star“ in Rust etwa ist mit 73 Metern Höhe und bis zu 130 km/h die höchste und schnellste Achterbahn Deutschlands und fällt in die Kategorie „Hyper Coaster“. Die Fahrgäste sind Fliehkräften bis zu 4 g ausgesetzt. (Ein für Laien kompliziertes Maß der Beschleunigung; auf jeden Fall sind 4 g eine Menge.) Zum Ausgleich gibt’s auch 20 Sekunden lang eine Beschleunigung von – 0,2 g. Das ist entsprechend wenig und kommt dem Gefühl der Schwerelosigkeit „sehr nahe“, wie der Europa-Park stolz wirbt.

Die kreischenden Kinder und Jugendlichen machen sich über derlei Hintergründe freilich keine Gedanken, aber so viel Nerven- und Bauchkitzel will permanent überwacht sein: „Vor dem Saisonstart und während der Saison kommen insgesamt über drei Monate hinweg zehn bis zwölf Mitarbeiter vom TÜV für Kontrollen“, sagte der geschäftsführende Europa-Park-Gesellschafter Roland Mack zum Saisonstart der Deutschen Presseagentur. „Zusätzlich wird zwei Mal monatlich an den Großachterbahnen die Räumung geprobt.“

Vor wenigen Wochen war in Rust der Ernstfall eingetreten: Ein Brand, ausgelöst durch einen Defekt im Technikraum der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“, hat zwar einen Millionenschaden verursacht, verletzt wurde aber niemand. Die Sicherheitsmechanismen wie Brandmelder und Alarmpläne haben laut Polizei reibungslos funktioniert. „Dank des vorbildlichen Verhaltens aller Beteiligten – von den Einsatzkräften über die Mitarbeitenden bis hin zu den Besuchern – war ein reibungsloser Ablauf bei der Räumung des Europa-Parks möglich“, so de Haan vom Sicherheitsmanagement.

Im kroatischen Themenbereich des Europa-Parks entsteht eine neue Achterbahn. 2024 soll sie eröffnet werden. © dpa

Nicht immer und überall läuft es so glatt. Der TÜV-Verband in Berlin hatte angesichts von schweren Unfällen in der Branche im April dieses Jahres ein Maßnahmenbündel für mehr Sicherheit in Parks und auf Volksfesten vorschlagen. Im August 2022 war im Freizeitpark Legoland im bayerischen Günzburg ein Achterbahnzug auf einen vorausfahrenden Zug aufgefahren. 31 Menschen wurden verletzt. Ebenfalls 2022 war im Freizeitpark Klotten an der Mosel eine 57-jährige Frau aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und ums Leben gekommen. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. Technisch war die Anlage einwandfrei. aber es wurde nachgerüstet: Mit dem neuen elektronischen Rückhaltesystem kann die Achterbahn erst losfahren, wenn die Bügel eingerastet sind. Zuvor drückten die Gäste die Bügel herunter, und Mitarbeitende kontrollierten dies.

Einzelfälle, die für Aufsehen sorgen, angesichts der Masse an Fahrten aber nicht die Statistik von den „sicheren Fortbewegungsmitteln“ verhageln. Damit das so bleibt, nimmt der Europa-Park auch die Besucherinnen und Besucher in die Pflicht: „Es ist wichtig, dass sich Besucher an die vorgeschriebenen Regeln halten“, sagt de Haan. Dazu zählen Mindestalter und -größe, ein Verbot für schwangere Frauen und Menschen mit Herz-Kreislaufproblemen. Und vor allem gilt: Arme rein und Smartphone weg!