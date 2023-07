Wetterpark: Woher der Wind in Offenbach weht

Teilen

Die Windhosen im Wetterpark hängen stabil an Fahnenmasten. Die Windrichtung kann so besser bestimmt werden. © Denny Karran

Jetstream, Blitzeinschlag und Niederschlagsmengen: Im Lehr- und Erlebnispfad Wetterpark können Interessierte auf 20 000 Quadratmetern Himmelsphänomen auf den Grund gehen.

Es gibt mehr als einen Grund, warum Offenbach am Main als Wetterstadt bezeichnet wird. Von hier kommen nicht nur die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes. Im Wetterpark auf dem Bieberer Berg werden die Themen Klima und Wetter für Besucherinnen und Besucher jeden Alters erlebbar. Der auf 20 000 Quadratmetern angelegte Lehr- und Erlebnispfad im Naherholungsgebiet Buchhügel vermittelt an verschiedenen Stationen das Zusammenspiel von Sonne, Luft und Wasser. Der Park, der direkt an der Rundroute des Regionalparks liegt und so gut mit dem Fahrrad erreichbar ist, ist nicht nur für Familien ein ideales Ziel für Ausflüge.

An insgesamt vierzehn Stationen werden dort Wetterphänomene gezeigt und erklärt. Der Sicht- und Dunstturm ist der wahrscheinlich beste Ort, um eine Tour durch den Park zu starten. In 13 Metern Höhe lassen sich allerlei Wetterphänomene beobachten. Außerdem kann man auf Grund der erhöhten Lage des Turms auf dem Buchhügel, je nach Wetterlage, die angrenzende Kleingartenanlage, den EVO-Turm oder sogar den Taunus sehen. Wenn es die Witterungen zulassen, kann man natürlich auch den kompletten Wetterpark überblicken.

Auch die etwa drei Meter hohen Windfahnen zeigen die Windrichtung an. © Denny Karran

Eine automatische Wetterstation zeigt, wie der Deutsche Wetterdienst an vielen Orten in Deutschland die Daten für seine Prognosen sammelt. Erdbodentemperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur sowie Art, Dauer und Menge von Niederschlag, der Wind und die Sauberkeit der Luft werden hier ermittelt. In dem meteorologischen Garten arbeiten keine menschlichen Wetterbeobachterinnen und Wetterbeobachter mehr, alles funktioniert komplett automatisch. Die aktuellen Werte werden auf einer elektronischen Tafel angezeigt und an den Deutschen Wetterdienst weitergeleitet. Die Wetterprognosen werden also auch zum Teil von dort gemacht. Von einer Aussichtsplattform aus gibt es einen besseren Überblick über das Messfeld. Das bogenförmige Klettergerüst mit Kletternetzen an der Station „Strahlstrom“ veranschaulicht das Phänomen des Jetstream und erklärt, wie Luftströme in der oberen Atmosphäre mit mittelfristigen Wettervorhersagen zusammenhängen.

Die Station „Gewitter“ zeigt einen vom Blitz getroffenen Eichenstamm, an dem man mit der Hand die Spur des Blitzes verfolgen kann, der darin eingeschlagen ist. An einer weiteren Station wird ein Modell des Wetter-Satelliten „Meteosat 9“ ausgestellt, dessen Original tatsächlich die Erde umkreist. Aber natürlich gibt es noch mehr zu entdecken.

An einem Klettergerüst wird der Jetstream erklärt. © Denny Karran

Wer den Themenpark auf eigene Faust erkunden möchte, kann den Lehr- und Erlebnispfad ablaufen und die Stationen selbst besichtigen. Informationen zu den Exponaten gibt es an den wissenschaftlich aufbereiteten, aber gut verständlichen Tafeln, die die verschiedenen dort veranschaulichten Himmelsphänomene erklären. Trotzdem empfiehlt es sich, im Besucherzentrum vorbeizukommen. In einer Wassersäule einen Tornado entfachen, einen Regenbogen zum Leuchten bringen oder per Fön Windgeschwindigkeiten imitieren, all das ist hier unabhängig von den aktuellen Witterungsbedingungen möglich.

Das mit Zinkblechen verkleidete und an eine Forschungsstation erinnernde Gebäude ist schon von weitem an seinem silbernen Glänzen erkennbar und bietet eine kindgerechte Ausstellung mit allerlei meteorologischem Wissen und Informationen zum Thema Wetter in der Rhein-Main Region. Dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr lassen sich hier unterhaltsame Einblicke in die Entstehung von verschiedenen Wetterphänomenen gewinnen. Der Eintritt in den Wetterpark und das Besucherzentrum sind kostenfrei. Das Besucherzentrum sowie der Lehr- und Erlebnispfad sind komplett barrierefrei und auch Assistenzhunde sind willkommen. (Von Marcel Arnold)

Führungen im Wetterpark Alle die noch mehr über die Entstehung von verschiedenen Witterungen und den Wetterpark lernen wollen, können an einer Gruppenführung mit einem der zehn Guides des Wetterparks teilnehmen. Die verschiedenen Expertinnen und Experten haben sich auf unterschiedliche Themengebiete spezialisiert und sind für alle Fragen rund ums Wetter offen. Die Wetterexpeditionen für Groß und Klein finden bis Oktober statt und beginnen sonn- und feiertags um 14.30 Uhr, sowie donnerstags um 16.30 Uhr. Zur Sternschnuppennacht am 12. August findet um 21 Uhr eine Themenführung statt. Am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober gibt es um 14.30 eine spezielle Familienführung. Der Eintrittspreis von 6,50 Euro für Erwachsene, beziehungsweise 4 Euro für Rentnerinnen und Rentner, Kinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Menschen mit Behinderungen sowie Inhaberinnen und Inhaber einer Ehrenamtskarte kann beim jeweiligen Guide vor Beginn der Tour in bar bezahlt werden. Treffpunkt ist der blaue Container. Auch individuelle Gruppenführungen durch sind möglich. Diese müssen vorher per E-Mail oder telefonisch vereinbart werden und dauern etwa 90 Minuten. Die Besucherinnen und Besucher können ihren Wunschtermin und die passende Uhrzeit selbst wählen. Private Führungen kosten 80 Euro. Wer sich für weitere Workshops , Kindergeburtstage und weitere Angebote interessiert, kann sich gerne an das Wetterpark-Team wenden.