Widerstand durch Wandlung: Aufforstung im DB-Klimawald

Von: Luca Simonis

Teilen

Die Bäume im DB-Klimawald sterben von oben nach unten. © Rolf Oeser

Den deutschen Wäldern geht es schlecht. Auch im Klimawald der Deutschen Bahn in Pfungstadt sind die Folgen der Klimakrise zu sehen. Jetzt soll er gerettet werden, indem er zu einem Mischwald umgewandelt wird. Ein Rundgang zeigt, ob und wie das funktioniert.

Um als Laie erkennen zu können, wie es um einen Wald steht, braucht es manchmal einen Erklärer von außen. Schaut man sich den DB Klimawald in Pfungstadt mit ungeübtem Auge an, dann sieht doch eigentlich alles ganz gut aus: Die Blätter der Bäume sind saftig grün, die Vögel zwitschern fröhlich, und auch an Sträuchern scheint es genug zu geben. Nur eine Sache ist auffällig, nämlich die knapp vier auf vier Meter breiten Bereiche, die von dicken Holzbrettern eingezäunt sind und alle paar Meter verteilt im Wald stehen. „Hordengatter“ nennt man sie. Darin sind Setzlinge von bis zu neun Sträuchern und Bäumen, die den Wald in Pfungstadt vor der Klimakrise retten sollen. „Wir wissen nicht, ob und welche Bäume dieses Waldes die kommenden Jahrzehnte überleben werden“, sagt Patrick Steinmetz, Leiter der Ökoagentur Hessen. Was ist da los? Ein Rundgang im Klimawald der Deutschen Bahn offenbart, vor welchen Problemen die Wälder in ganz Deutschland stehen.

Der DB Klimawald ist Teil eines Ausgleichsprojekts der Deutschen Bahn. 2030 soll die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim in Betrieb genommen werden. Unter anderem werden zwei weitere Gleise den Zugverkehr zwischen den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Neckar unterstützen. Doch bei solchen Neubauten sind Eingriffe in die Natur vorgesehen, zu dessen Ausgleich die Deutsche Bahn gesetzlich verpflichtet ist. Matthias Mähliß ist der Umweltplaner für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. In der Vergangenheit hat er bereits die Umweltmaßnahmen der Deutschen Bahn bei der Neubaustrecke Köln-Frankfurt begleitet. Eines seiner Ziele beim aktuellen Projekt: „Der Pfungstädter Wald muss resilienter gegen den Klimawandel werden“. Deswegen soll er vom Kiefernwald zu einem Mischwald umgewandelt werden.

Im DB-Klimawald in Pfungstadt sollen sogenannte Hordengatter helfen, die Setzlinge für den Neubewuchs zu schützen. © Rolf Oeser

Betrachtet man den Pfungstädter Wald also mit dem geschulten Auge, sieht man die Probleme, die die Klimakrise für die Bäume darstellt: Durch die Trockenheit des Bodens sind die Kiefern nicht mehr gut genug mit Nährstoffen und Wasser versorgt. „Man könnte das fast als Embolie bezeichnen“, sagt Patrick Steinmetz. Kiefern, die niedrigere Temperaturen und mildere Sonneneinstrahlung gewöhnt sind, erleiden bei heißem und trockenem Wetter eine Art Sonnenbrand. Dazu kommen dann Schädlinge wie Pilze oder Borkenkäfer, die die geschwächten Bäume befallen. „Sie sterben dann von oben nach unten“, sagt Steinmetz und zeigt auf eine Gruppe von meterhohen Kiefern, die dort, wo die Baumkrone sein sollte, völlig kahl sind. Nur in der Mitte des Baumes sind noch Nadeln zu sehen. Diese Bäume werden den Sommer nicht überleben.

Wie kann eine Umwandlung von 250 Hektar Wald gelingen? „Das Problem bei Bäumen ist natürlich die mangelnde Mobilität“, scherzt Michael Stroh, der ebenfalls von der Ökoagentur Hessen für das Projekt Klimawald zuständig ist. Der Klimawandel ist schnell, bedroht bestehende Arten – deshalb müssen neue Bäume gepflanzt werden. Und zwar keine Kiefern. Stattdessen sollen es heimische Baum- und Straucharten werden, die widerstandsfähiger gegen Hitze und Trockenheit sind. Eichen, Hainbuchen und Elsbeeren stehen hoch im Kurs. Zu sehen sind diese dann in den Hordengattern, in denen die Pflanznester heranwachsen sollen.

So weit, so vielversprechend. Leider ist der Erfolg dieser Neupflanzungen kein Selbstläufer. Am Rand des Waldes sind vertrocknete Pflanzennester zu sehen, die Blätter gelb statt grün. „Hier sehen wir, was die Hitzeperiode bisher angerichtet hat“, sagt Patrick Steinmetz. Aktuell müssen die Pflanznester im Pfungstädter Wald von außen bewässert werden, um eine Überlebenschance zu haben – es ist einfach zu trocken. Maximal drei Gießgänge im Jahr hat die Umweltplanung der DB und die Ökoagentur Hessen vorgesehen. „Natur am Tropf macht keinen Sinn“, sagt Patrick Steinmetz dazu. „Wir geben nur den Startschuss – der Baum, der dann nicht überlebt, hat Pech gehabt.“

Auf den ersten Blick erscheint der Wald zumindest teilweise noch in saftigem Grün. © Rolf Oeser

Tiefer im Wald sieht es besser aus. Die Neubepflanzung ist dort im vollen Gange, so weit das Auge reicht stehen Hordengatter wenige Meter voneinander entfernt. Unter den Männern kommt Freude auf, weil die im Herbst gesetzten Pflanzen offensichtlich dem widrigen Sommer getrotzt haben und gut gedeihen. Das sind natürlich nur kurzfristige Erfolge, den Projektleitern geht es jedoch um die weiter entfernte Zukunft. „Wald ist eine Generationenfrage“, sagt Patrick Steinmetz. „Alles, was wir im Pfungstädter Wald machen, wird man erst in hundert Jahren richtig beurteilen können“. Ob das funktioniert, kann noch niemand wissen. Die Umwandlung zu Mischwäldern in Deutschland findet erst seit ein paar Jahren statt, ein patentiertes Muster dafür gibt es nicht. „Wichtig ist das Thema Invasivität“ sagt Michael Stroh. Bestimmte Baumarten wie die spätblühende Traubenkirche und die Robinie könnten die Schwäche des Waldes ausnutzen und sich zukünftig ungewollt im Wald ausbreiten.

Wie rettet man also einen Wald? Ein „weiter wie bisher“ scheint jedenfalls nicht möglich zu sein. Kiefern- und Fichtenwälder, wie es sie so häufig in Deutschland gibt, sind nach Aussage der Experten mit Blick auf die Klimakrise nicht besonders zukunftsfähig. „Fichten wachsen hier eh am Rande des Wohlfühlbereichs“, sagt Michael Stroh. „Extremwetter überleben sie dann einfach nicht.“ Ob das Experiment mit der Umwandlung zum Mischwald gelingt, kann noch niemand sagen, es gibt zu viele Variablen. „Aber wir lernen jeden Tag“, sagt Matthias Mähliß zuversichtlich.