Adele reicht die Scheidung ein - doch die Sängerin wirkt glücklich

Nach sieben gemeinsamen Jahren gehen Adele und Simon Konecki jetzt offiziell getrennte Wege. Die Sängerin hat die Scheidung eingereicht.

Update vom 13. September 2019: Jetzt ist das Ehe-Aus offiziell: Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, hat Adele am Donnerstag die Scheidung zu ihrem Mann Simon Konecki eingereicht. Darüber berichtet das amerikanische Boulevardblatt „tmz“. Die Nachricht ist nicht verwunderlich: Bereits seit mehreren Monaten lebten die Sängerin und der Geschäftsmann getrennt.

Adele: Sängerin hat Scheidung zu Konecki eingereicht

Auch wenn die Ehe nur zwei Jahre hielt: Seit 2010 waren die beiden ein glückliches Paar. Woran genau die Beziehung letztendlich zerbrach, ist nicht bekannt. Denn ihre Partnerschaft hat die 31-Jährige stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Lediglich bei offiziellen Anlässen sah man die beiden.

Zu ihrem Ehe-Aus ließen Adele und Konecki nur einen offiziellen Satz über ihre Anwälte verlauten, nämlich, dass sie „übereingekommen sind, ihren Sohn liebevoll und gemeinsam großzuziehen.“ Das schreibt die „tmz“. Angelo krönte vor sechs Jahren die Liebe zwischen der Engländerin und dem gebürtigem New Yorker.

Adele reicht Scheidung zu Konecki ein - doch sie wirkt glücklich

Doch ein Blick auf Adeles Instagram-Account zeigt: Trotz der eher bedrückenden Nachrichten zeigte sich die Künstlerin in letzter Zeit glücklich. Vor kurzem postete sie unter dem Hashtag „Summer 2019“ etwa mehrere Fotos, die sie glücklich mit Freunden bei einem Ausflug zeigen.

Ursprünglicher Artikel vom 02. Juli 2019: London - Popstar Adele ist vor allem für zwei Dinge bekannt: ihre unfassbar gute Musik und ihre weibliche Figur. Nun zeigte sich die Sängerin nach einem Konzert der Spice Girls, doch das Aussehen der 31-Jährigen ist deutlich verändert. Nach der Trennung von Ehemann Simon Konecki zeigt sich die Britin nun nämlich deutlich schlanker.

Popstar Adele zeigt sich völlig verändert - Spice Girls veröffentlichen Foto

Knapp drei Jahre müssen Fans der 15-fachen Grammy-Gewinnerin bereits auf ein Comeback der Sängerin warten. Adele widmete sich nach ihrer „25“-Tour komplett ihrer Familie und vor allem ihrem Sohn Angelo. Nach insgesamt acht Jahren Beziehung zerbrach jedoch ihre Ehe mit Amerikaner Simon Konecki. Von welcher Seite die Trennung ausging, ist nicht bekannt. Wie Fans der Sängerin nun jedoch auf einem Foto sehen können, scheint es Adele nach dem Ehe-Aus blendend zu gehen. Die 31-Jährige zeigt sich mit einer deutlich schlankeren Figur.

Auf dem Foto ist Adele jedoch nicht allein, der Mega-Star ist umgeben von anderen Mega-Stars. An der Seite der berühmten Spice Girls lächelt die gebürtige Adele Laurie Blue Adkins in die Kamera, die Aufnahme wurde offenbar nach einem Konzert der Girls-Band aufgenommen. Unter dem Bild erklären die Spice Girls dann auch: „Danke, dass du gestern Abend dabei warst und mit uns gefeiert hast. Wir lieben dich, Adele!“ Auf ihrer eigenen Instagram-Seite zeigte sich Adele erst wenige Stunden zuvor, vor dem Auftritt der Band im berühmten Wembley-Stadion.

Sängerin Adele vor Konzert der Spice Girls - Aufnahme zeigt deutlich schlankere Figur

Auf dem von der Sängerin hochgeladenen Video versteckt die 31-Jährige jedoch ihre deutlich schlankere Figur. Ihre Vorfreude auf die Show der britischen Band sieht man ihr trotzdem deutlich an. „Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich die Spice Girls liebe. Wie sehr sie mich inspiriert haben, mein Leben zu leben und niemals zurückzuschauen!“, lächelt Adele freudestrahlend in die Kamera. Ihre Lebensfreude sieht man der bildschönen Sängerin auch nach dem Ehe-Aus deutlich an.

