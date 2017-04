Meyer-Wölden: Die Zwillinge sind da

Miami - Model Alessandra Meyer-Wölden (34) hat bereits zum zweiten Mal Zwillinge bekommen. Und zeigt sich überglücklich über die geglückte Geburt.

„Ich bin überglücklich und stolz euch mitteilen zu dürfen, dass unsere wunderschönen Zwillingsjungs das Licht der Welt erblickt haben“, schrieb sie am Freitag auf Facebook. „Die Liebe meines Lebens, meine 3 Kinder und ich sind so dankbar für dieses unglaubliche Wunder.“ Meyer-Wölden ist bereits Mutter von drei Kindern, darunter auch ein Zwillingspaar, ebenfalls Jungs. Alle drei Kinder stammen aus der Ehe mit Comedian und Moderator Oliver Pocher (39), von dem sie sich 2013 trennte. Inzwischen lebt das aus München stammende Model in Miami und ist mit einem Geschäftsmann verheiratet.

dpa