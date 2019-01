Amigos-Urgestein: Hübsche Tochter plötzlich auf Rang 1 der Charts

Die Amigos kennen wohl selbst jene Deutschen, die mit Schlager nichts am Hut haben. Doch auch die Tochter von Bernd Ulrich sorgt für Furore.

München - Die Amigos sind ein Phänomen. Bereits 1970 wurde die Schlagerband gegründet, aktuell sind Bernd Ulrich (68) und sein Bruder Karl-Heinz Ulrich (70) die Aushängeschilder der Band. Doch was viele nicht wissen: Auch Daniela Alfinito singt für die Amigos. Sie ist die Tochter von Bernd Ulrich. Und: Daniela Alfinito ist auch solo total erfolgreich.

Daniela Alfinito: Tochter von Amigos-Sänger auf Platz 1 der Charts

Das lief bisher für viele Nicht-Schlagerfans unter dem Radar, weil Daniela Alfinito vor allem in Schlagerkreisen bekannt war. Jetzt aber der große Erfolg: Nachdem für Daniela Alfinito bereits zwei Mal eine Top-5-Platzierung heraussprang, folgt die Schlagersängerin nun dem neunfachen Spitzenreiter, „Amigo“ Bernd Ulrich, auf den Thron der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Mit ihrem aktuellen Album „Du warst jede Träne wert“ verdrängt sie die Musikgrößen Udo Lindenberg („MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik“) und Herbert Grönemeyer („Tumult“) an die zweite bzw. dritte Stelle.

+ Das Cover des Erfolgsalbums „Du warst jede Träne wert“ von Daniela Alfinito. © Warner

Noch mehr Schlager wird auf Rang vier geboten. Dort feiert Österreichs wohl prominentester Mützenträger „20 Jahre DJ Ötzi - Party ohne Ende“ - und die höchste Album-Platzierung überhaupt.

Daniela Alfinito will Amigos-Erfahrung nutzen

„Es ist in den letzten Jahren immer ein Stück bergauf gegangen. Aber ganz am Ziel sehe ich mich noch nicht“, sagt Daniela Alfinito. Bemerkenswert: Sie arbeitet dem Bericht zufolge immer noch vier Tage die Woche in ihrem Job als Altenpflegerin.

Auch die Tochter von Nena sorgt derzeit für Furore.

mm/tz