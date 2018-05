So sieht DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld nicht mehr aus! Sie hat mega abgenommen 

Annemarie Eilfeld hat richtig abgespeckt - gleich zwei Kleidergrößen kleiner trägt sie heute. Jetzt erzählt die DSDS-Sängerin, wie sie das geschafft hat.

Berlin - Seit ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" kennt sie so gut wie jeder: Annemarie Eilfeld. Die deutsche Sängerin sorgte durch ihre knappen Outfits immer wieder für viel Aufregung, wie extratipp.com* berichtet. Ihre Auftritte bei der Castingshow liegen mittlerweile fast zehn Jahre zurück - und die Blondine hat sich seit dem optisch ziemlich verändert.

+ Sexy Kurven und knappe Outfits: So kennt man Annemarie Eilfeld noch im Jahr 2009. © picture-alliance/ dpa

Annemarie Eilfeld: Sie trägt jetzt zwei Kleidergrößen kleiner

Wer sich damals an den weiblichen Kurven der 28-Jährigen erfreuen konnte, muss nun verzichten: Die Sängerin hat richtig abgenommen. Wie sie in einem Interview mit RTL verrät, weiß sie nicht genau wie viele Kilos gepurzelt sind - aber ihre Kleidung kann sie nun in zwei Größen kleiner tragen.

+ Annemarie Eilfeld trägt jetzt alles zwei Größen kleiner. © Screenshot Instagram

Annemarie Eilfeld: Das ist ihr Abnehm-Trick

In dem Gespräch verrät die Schlager-Sängerin auch, wie sie das geschafft hat. Ihr Geheimnis: Intervallfasten. Acht Stunden am Tag erlaubt sie sich etwas zu essen, die restlich 16 werden gefastet. Regelmäßiger Sport und viel Tee halfen ihr außerdem bei der Verwandlung.

+ Sport, Intervallfasten und Tee halfen der Sängerin ihrem Wunschgewicht näher zu kommen. © Screenshot Instagram

Annemarie Eilfeld: Der Traum: Ins Hochzeitskleid zu passen

Für Annemarie Eilfeld ist es aber noch nicht genug: Sie möchte weiter abnehmen, bis sie eines Tages in ihr Traum-Hochzeitskleid reinpasst. Ihr neues Selbstbewusstsein, sah man ihr auf der Premiere der neuen Tanzshow "Flying Illusion" in Berlin wirklich an. So auch auf ihrem Instagram-Profil. Da zeigt sie sich zur Zeit gerne in Bikini oder sexy Sport-Outfit.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten-Ippen-Redaktionsnetzwerkes.