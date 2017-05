Geheimnis verraten! Das ist die neue Bachelorette bei RTL

Deutschland - Endlich ist es raus, die Bachelor- und Bachelorette-Fans können sich freuen. Die neue Bachelorette steht fest und es ist sogar eine alte Bekannte.

+ Jessica Paszka ist die neue Bachelorette bei RTL. © picture alliance / Ursula Düren/

Es wurde Gerüchte gestreut, es wurde gemunkelt und rumort, nun hat sich RTL endlich für eine neue Bachelorette entschieden. Die Dame ist auch keine Unbekannte unter den Fans des Männer- und Frauenfangs. Denn die neue Bachelorette war schon selbst Kandidatin beim Bachelor. Damals landete sie auf dem fünften Platz, sie ging sozusagen leer aus. Die 27-Jährige ist immer noch single und hofft durch die Show, endlich den Mann ihrer Träume zu finden. Wie Promiflash berichtet, ist die Rede ist von Jessica Paszka:

Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 23. Apr 2017 um 6:35 Uhr

Die ehemalige Bürokauffrau wird in Wikipedia als deutsches Model, Sängerin und Reality-TV-Teilnehmerin bezeichnet. Was auf die Zuschauer zukommt? Sie selbst hält nichts von einer Null-Diät: „Scheiss auf size Zero, mein Programm ist das Beste: niemals hungern und viel bewegen, das ist mein Motto, habe mich schon lange nicht so wohl gefühlt, ja ich werde niemals eine skinny Lady.“ Und sie gibt in Instagram auch Tipps an ihre Follower weiter: „Ich hatte so oft up & downs in meinem Leben, dieser ständige Druck gut auszusehen. Ich habe es endlich abgelegt perfekt sein zu wollen, wichtig ist das man sich von innen lernt zu akzeptieren, zu lieben und zu schätzen wie man ist.“

Wish you a great Saturday Beauties♥️ Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 29. Apr 2017 um 7:15 Uhr

Auf die RTL-Zuschauer kommt also eine selbstbewusste Frau zu, die auch beim Perfekten Promi-Dinner mit den ehemaligen Bachelor-Konkurrentinnen Angelina Hager, Katja Kühne und Daniela Michalski teilgenommen hat. Ihre Stimme kennt vielleicht auch der eine oder andere. Mit dem Lied „Hemmungslos“ erschien ihre erste Single.

In dem Lied heißt es unter anderem im Refrain: „Hebt die Hände hoch, wir wollen tanzen, trinken, feiern und zwar hemmungslos.“ Hemmungslos zog Paszka auch weiter durch die Fernsehlandschaft. Von mieten, kaufen, wohnen bis zu einem Brazilian Butt Lift bei taff hin zu der Teilnahme im Promi-Big-Brother-Haus, wo sie, wie beim Bachelor, den fünften Platz belegte.

Am 14. Juni startet die Männer-Jagd für die 27-Jährige. Ziel wird es sein, dass bei solchen Selfies bald auch ein Mann ihres Herzens mit auf der Couch sitzt:

Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 21. Feb 2017 um 9:39 Uhr

AnK

Rubriklistenbild: © picture alliance / Ursula Düren/