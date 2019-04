Wegen eines Kreuzfahrt-Engagements steht Barbara Schöneberger in der Kritik ihrer Instagram-Gefolgschaft.

Barbara Schöneberger zählt zu den beliebtesten Moderatorinnen der deutschen TV-Landschaft, doch ihr neuer Job auf einem Kreuzfahrtschiff sorgt für Empörung.

Hamburg – Minus-Punkte auf dem kollektiven Sympathie-Konto von Barbara Schöneberger. Nach dem Abschluss ihrer Tournee durch zehn deutsche Städte Ende März, rührte die quirlige Entertainerin bereits kurze Zeit später die Werbetrommel für ihr nächstes Bühnen-Engagement - auf einem Schiff. An Bord eines Ozeandampfers der sogenannten „Mein Schiff“-Flotte der deutschen Kreuzfahrtgesellschaft TUI Cruises, wird die 45-Jährige ab September unterhaltungstechnisch das Ruder übernehmen. Dazu postete sie auf Instagram (466.000 Follower / Stand: 03.04.2019) ein Werbevideo des Touristik-Veranstalters und erleidet damit einen ordentlichen Schiffbruch bei ihren Fans.

Barbara Schöneberger & Co.: Unterhaltung auf hoher See

Der einminütige Clip, eine Collage aus Interview-Sequenzen mit und Show-Ausschnitten von Barbara Schöneberger und gespickt mit Luftaufnahmen eines Kreuzfahrtschiffes und blauen Gewässern, offenbart Details: Eine Kurzreise von Bremerhaven über Kopenhagen und Oslo nach Kiel, das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel und Sänger Matz Mutzke (37) sind dabei zu Gast in Schönebergers On-Bord-Show.

TUI Cruises bewirbt seine XXL-Schiffe als schwimmende Luxus-Oasen. Passagiere dürfen sich auf geräumige Kabinen, großzügige öffentliche Bereiche und einen Wellness-Bereich freuen, sowie einen Pool, in dem es „dank einer Bahnlänge von außergewöhnlichen 25 Metern“ niemals zu eng wird.

Barbara Schöneberger offenbar ohne Umwelt-Bedenken

„Ich glaube, das wird für mich ein großer Spaß“, freut sich Schöneberger auf die Sause durch die Nordsee. „Es ist einfach ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Leute unter Umständen nicht trotz mir, sondern wegen mir kommen.“ All dies sagt die Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin in der für sie typischen, unbekümmerten Art. Doch der frische, fröhliche, freie Tenor, mit dem sie zu Deutschlands Publikumsliebling avancierte, wird ihr in diesem Falle zum Verhängnis.

Kreuzfahrt-Engagement: Barbara Schöneberger kassiert Shitstorm

Eine so kluge und selbstironische Frau wie Barbara Schöneberger mag man eigentlich gar nicht kritisieren, doch im Hinblick auf die Tatsache, dass Kreuzfahrtschiffe als massive Umweltverschmutzer gelten, die die Meeresbiologie zerstören, können viele ihrer Follower einfach nicht anders und lassen ihrer Enttäuschung, ob der Naivität – oder Ignoranz – der mehrfach ausgezeichneten Fernsehfrau, freien Lauf. „Am Freitag noch zwei Kids von #fridaysforfuture in der NDR Talkshow gehabt und doch so wenig verstanden ... schade!“, kommentiert eine Userin Schönebergers Werbevideo noch recht harmlos. Andere werden da schon deutlicher: „Schade, da hätte ich Frau Schöneberger doch etwas mehr Verantwortungsbewusstsein zugetraut. Wie man als Person durchschnittlicher Intelligenz diese Katastrophen für die Umwelt betreten und auch noch dafür werben kann, ist mir völlig unklar“, schreibt eine ihrer Followerinnen.

Viele stellen ihrer Kritik Sympathiebekundungen voran: „Ich finde dich toll, aber ...“, „Ich mag dich, aber ...“. Mit einem schlichten Satz bringt es Userin „rebbita2004“ auf den Punkt: „Schade, dass Du diese Umweltsünde unterstützt.“ Lassen wir das an dieser Stelle einfach mal so stehen.

Sven Barthel

Lesen Sie auch: Fremdschäm-Moment bei der „Goldenen Kamera“: Erst Greta Thunberg geehrt, dann SUV verschenkt