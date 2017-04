„Icke“ soll in den Duden!

Berlin - „Icke“ kommt in den Duden. Das Berliner Wort soll laut Medienberichten in den Duden aufgenommen werden. „Icke“ steht für das Personalpronomen ich.

Das Wort „Icke“ ist in Berlin wohl an jeder Straßenecke zu hören. Der Berliner benutzt es gern, wenn er über sich spricht.

Das Personalpronomen soll bereits in der nächsten Ausgabe auftauchen, wie der „Berliner Kurier“ (Freitag) und der Berliner Rundfunk 91.4. mit Verweis auf die Leiterin der Duden-Redaktion, Kathrin Kunzel-Razum, berichteten.

„Wir haben uns die Sache sehr gründlich angeschaut und unsere Maßstäbe und Kriterien angelegt, haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber wir können eine Aufnahme des Wortes rechtfertigen“, zitierten der Sender und das Blatt die Duden-Redaktionsleiterin.

Die Duden-Redaktion war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Um in den Duden aufgenommen zu werden, muss ein Begriff laut Duden-Redaktion regelmäßig in verschiedenen Texten vorkommen. Wann die nächste Ausgabe mit der neuen Duden-Version in den Handel kommt, sei allerdings noch unklar, berichtet der „Berliner Kurier“.

+ Berliner "Icke" wird im Duden eingetragen. © dpa

dpa