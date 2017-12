Besondere Ehre: Meghan Markle und Prinz Harry an Weihnachten vereint

Die US-Schauspielerin Meghan Markle darf noch vor der Hochzeit mit Prinz Harry Weihnachten mit den Royals feiern.

Die britischen Medien feierten die Nachricht am Donnerstag überschwänglich: Die Ankündigung zeige, wie schnell Harrys Verlobte von der königlichen Familie akzeptiert werde, schrieb "The Times".

Markle ist für den 25. Dezember in das ostenglische Schloss Sandringham in Norfolk eingeladen, wo die Royals traditionell Weihnachten verbringen. Untergebracht werden der 33-jährige Harry und die 36-jährige Markle offenbar in Anmer Hall, dem Wohnsitz von Harrys Bruder, Prinz William, und dessen Frau Kate auf dem königlichen Anwesen Sandringham. Ihre Verlobung hatten die beiden am 27. November bekannt gegeben. Harrys Hochzeit mit der geschiedenen Kalifornierin, die außer als Schauspielerin auch als Designerin und Bloggerin arbeitete, ist für Mai in der St. George's-Kapelle in Windsor Castle geplant.

AFP