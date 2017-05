Neue Provokation? Bibi zeigt sich in Overknees und Hotpants

Köln - Deutschlands wohl erfolgreichste Youtuberin Bianca Heinicke (24), alias „Bibi“, hat ein neues Foto auf Instagram geladen, das bei den Fans für viel Kritik sorgt.

4,5 Millionen Menschen folgen „BibisBeautyPalace“ bei Youtube. Bibi verdient ihr Geld mit gesponserten Schmink- oder Lifestyle-Tipps. Aus dem einst schüchternen Mädchen von nebenan wird nun langsam aber sicher eine Frau. Längst hat Bibi den „Weniger ist mehr“-Trend in den sozialen Netzwerken erkannt. Nur ihre treue Fangemeinde will den Imagewandel der Kölnerin nicht so recht akzeptieren. Zuletzt hagelte es Kritik wegen einigen Fotos, auf denen Bibi zuviel Haut zeigte. Sogar Bilder, auf denen Bibis Freund Julian der 24-Jährigen an den Hintern fasste, löste eine Welle von bösen Kommentaren aus.

Doch die Frau, die nach Angaben des „Manager Magazins“ 110.000 Euro im Monat mit ihren Fotos und Videoclips verdient, will ihr „braves Mädchen“-Image endgültig ablegen und postet vermehrt Fotos in kurzen Höschen und engen Tops. Die letzten Shitstorms scheinen an der 1,55 Meter großen Kölnerin abzuprallen. Am Montag zeigte sich Bibi Heinicke erneut sexy in pinken Overknees und farbig abgestimmten Hotpants bei Instagram.

Der Imagewandel und die mediale Aufmerksamkeit kommen zum richtigen Zeitpunkt: Am 5.Mai gibt es Bibis erste Single. Schon jetzt können sich Fans „How it is (Wap Bap)“ vorbestellen. Wie Bibi Heinickes erster Song (1,29 Euro bei iTunes) klingen wird, ist noch geheim. Ganz offen verrät Bibi aber, dass ihr erster Song nicht von ihr selbst, sondern von einem bekannten Songwriter stammt. Dem Erfolg der ersten Single von Bibi Heinicke dürfte das aber keinen Abbruch tun.

