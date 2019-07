Ex-GNTM-Kandidatin präsentiert Mode von Bill Kaulitz - und sorgt für Schock-Moment

Bill Kaulitz war 2019 das erste Mal als Designer auf der Berliner Fashion Week vertreten. Ex-GNTM-Kandidatin Lisa Bärmann durfte seine Mode präsentieren - und sorgte für einen Schock-Moment.

Berlin - Zweimal jährlich, im Winter und im Sommer, findet in Berlin die rund einwöchige Veranstaltungsreihe „Fashion Week“ statt. So auch in diesem Jahr. Das Besondere dabei: Zum ersten Mal war Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (29) als Designer mit seiner eigenen Modelinie „Magdeburg-LosAngeles“ auf einer Fashion Week vertreten. Seine Fans hatten diesem Ereignis schon lange entgegen gefiebert.

Bill Kaulitz als Designer auf Berliner Fashion Week: Wo sind Tom und Heidi?

Ebenfalls mit von der Partie war auch Ex-GNTM-Kandidatin Lisa Bärmann. Die heute 23-Jährige hatte es im Jahr 2015 unter die Top-10-Kandidatinnen der Heidi-Klum-lastigen ProSieben-Show geschafft und arbeitet seitdem erfolgreich als Model.

Dass ausgerechnet GNTM ihr Sprungbrett ins Model-Business war, wirkte wie eine Vorausahnung, als sie nun in Berlin die Mode von Bill Kaulitz präsentieren durfte. Dessen Zwillingsbruder Tom Kaulitz (29) ist schließlich seit geraumer Zeit die neue große Liebe an der Seite von Model-Mama Heidi Klum. Im Rahmen der Fashion-Week sorgten die beiden nun sogar für einen Skandal, weil sie lieber gemeinsam in Paris herumturtelten, als Bill bei seiner ersten Fashion-Show den Rücken zu stärken. Die Fans waren darüber mehr als enttäuscht.

Bill Kaulitz auf Fashion Week in Berlin: Ex-GNTM-Kandidatin stürzt auf Laufsteg

Falls Bill verletzt über die nicht vorhandene Unterstützung seines Bruders war, ließ er sich jedenfalls nichts davon anmerken und blieb ganz der coole Sunny-Boy, den die Fans so lieben.

Weniger reibungslos verlief seine Show hingegen für Lisa Bärmann. Die 23-Jährige präsentierte ein lässiges Oversize-T-Shirt und ein pinkes Höschen, das ihre sexy Kurven betonte.

Als sie den Laufsteg bereits wieder verlassen wollte, passierte schließlich das Missgeschick: Lisa Bärmann stürzte auf dem Laufsteg und fiel hart auf die Seite. Grund für den schmerzhaften Patzer könnten die vielen Seifenblasen gewesen sein, die eine Maschine während der Show produzierte und die den Laufsteg zu einer enorm glitschigen Angelegenheit machten, berichtet promiflash.de.

Ex-GNTM-Kandidatin stürzt bei Fashion-Show von Bill Kaulitz: Kein Kommentar

Ob Lisa Bärmann sich bei dem Vorfall verletzte, ist bislang nicht bekannt. Auch der Designer selbst äußerte sich bis jetzt nicht öffentlich zum Verlauf der Show. Vielleicht hat er aber auch einfach keine Lust, sich mal wieder den Fragen bezüglich der Beziehung seines Bruders Tom stellen zu müssen, nachdem vor kurzem das Gerücht aufkam, Tom und Heidi hätten bereits heimlich geheiratet.

Gönnen möchte man es dem zweiten Kaulitz-Bruder auf jeden Fall, dass er in Heidi Klum nun die große Liebe gefunden zu haben scheint. Bereits vor Jahren, als er noch im Teenager-Alter war, hatte T om bereits ein pikantes Geständnis über die Model-Mama gemacht.

kah